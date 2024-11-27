Що не можна вивозити з України за кордон — заборонені товари

Які речі не можна вивозити за кордон українцям — повний перелік
Якщо ви плануєте найближчим часом поїхати за кордон, вам варто пам’ятати про те, яких речей вам краще не брати із собою, адже є ризик того, що від них доведеться відмовитися. Дізнайтеся, що категорично не можна вивозити з України до країн ЄС.
Про це повідомляють на офіційному сайті Державної митної служби України.
В Україні можуть постійно змінюватися правила перетину кордону, тому щоразу перед подоріжжю вам необхідно ознайомлюватися з ними. Якщо ви плануєте подорож за кордон, тоді дізнайтеся, з якими речами вас точно не випустять з країни.
Які речі не можна везти українцям за кордон
Українцям категорично не можна вивозити з країни речі, які, наприклад, тим чи іншим чином можуть нашкодити людям навколо. Йдеться про список таких речей, як:
- Зброя і боєприпаси
- Наркотики і психотропні речовини
- Сильнодійні отруйні речовини
- Радіоактивні та вибухові матеріали
- Мистецькі, культурні та історичні цінності
- Анульовані цінні папери
- Необроблені лісоматеріали та лісоматеріали й пиломатеріали цінних порід дерев
- Металолом, який утворився у військових частинах, військових установах та військових навчальних закладах
- Живі патогенні мікроорганізми
- Ґрунтова маса
- Товари, які порушують права інтелектуальної власності
- Товари за зовнішньоекономічними договорами, торговельною країною або країною призначення яких є Російська Федерація
Скільки грошей можна вивозити з України
Якщо у вас із собою під час перетину кордону більше десяти тисяч євро, то ці гроші необхідно задекларувати. Якщо у вас товари на більш, ніж десять тисяч євро, на кордоні вам потрібно буде подати декларацію у письмовому вигляді та сплатити вивізне мито. Останнє не потрібно робити, якщо ви їдете жити за кордон.
Нагадаємо, ми писали про те, що у Польщі змінили правила перетину кордону для українців із дітьми.
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