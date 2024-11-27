Що не можна вивозити з України за кордон — заборонені товари

Чоловік, який збирає речі у валізу. Фото: Pexels

Якщо ви плануєте найближчим часом поїхати за кордон, вам варто пам’ятати про те, яких речей вам краще не брати із собою, адже є ризик того, що від них доведеться відмовитися. Дізнайтеся, що категорично не можна вивозити з України до країн ЄС.

Про це повідомляють на офіційному сайті Державної митної служби України.

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В Україні можуть постійно змінюватися правила перетину кордону, тому щоразу перед подоріжжю вам необхідно ознайомлюватися з ними. Якщо ви плануєте подорож за кордон, тоді дізнайтеся, з якими речами вас точно не випустять з країни.

Людина біля українського кордону. Фото: Державна міграційна служба України

Які речі не можна везти українцям за кордон

Українцям категорично не можна вивозити з країни речі, які, наприклад, тим чи іншим чином можуть нашкодити людям навколо. Йдеться про список таких речей, як:

Зброя і боєприпаси

Наркотики і психотропні речовини

Сильнодійні отруйні речовини

Радіоактивні та вибухові матеріали

Мистецькі, культурні та історичні цінності

Анульовані цінні папери

Необроблені лісоматеріали та лісоматеріали й пиломатеріали цінних порід дерев

Металолом, який утворився у військових частинах, військових установах та військових навчальних закладах

Живі патогенні мікроорганізми

Ґрунтова маса

Товари, які порушують права інтелектуальної власності

Товари за зовнішньоекономічними договорами, торговельною країною або країною призначення яких є Російська Федерація

Скільки грошей можна вивозити з України

Якщо у вас із собою під час перетину кордону більше десяти тисяч євро, то ці гроші необхідно задекларувати. Якщо у вас товари на більш, ніж десять тисяч євро, на кордоні вам потрібно буде подати декларацію у письмовому вигляді та сплатити вивізне мито. Останнє не потрібно робити, якщо ви їдете жити за кордон.

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