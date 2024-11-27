Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Які речі не можна вивозити за кордон українцям — повний перелік arrow

Які речі не можна вивозити за кордон українцям — повний перелік

27 листопада 2024 05:50
Катерина Крюкова - редактор
Що не можна вивозити з України за кордон — заборонені товари
Чоловік, який збирає речі у валізу. Фото: Pexels
Катерина Крюкова - редактор

Якщо ви плануєте найближчим часом поїхати за кордон, вам варто пам’ятати про те, яких речей вам краще не брати із собою, адже є ризик того, що від них доведеться відмовитися. Дізнайтеся, що категорично не можна вивозити з України до країн ЄС.

Про це повідомляють на офіційному сайті Державної митної служби України.

Читайте також:

В Україні можуть постійно змінюватися правила перетину кордону, тому щоразу перед подоріжжю вам необхідно ознайомлюватися з ними. Якщо ви плануєте подорож за кордон, тоді дізнайтеся, з якими речами вас точно не випустять з країни.

Граница Украины
Людина біля українського кордону. Фото: Державна міграційна служба України

Які речі не можна везти українцям за кордон

Українцям категорично не можна вивозити з країни речі, які, наприклад, тим чи іншим чином можуть нашкодити людям навколо. Йдеться про список таких речей, як:

  • Зброя і боєприпаси 
  • Наркотики і психотропні речовини
  • Сильнодійні отруйні речовини
  • Радіоактивні та вибухові матеріали
  • Мистецькі, культурні та історичні цінності
  • Анульовані цінні папери
  • Необроблені лісоматеріали та лісоматеріали й пиломатеріали цінних порід дерев
  • Металолом, який утворився у військових частинах, військових установах та військових навчальних закладах
  • Живі патогенні мікроорганізми
  • Ґрунтова маса
  • Товари, які порушують права інтелектуальної власності
  • Товари за зовнішньоекономічними договорами, торговельною країною або країною призначення яких є Російська Федерація

Скільки грошей можна вивозити з України

Якщо у вас із собою під час перетину кордону більше десяти тисяч євро, то ці гроші необхідно задекларувати. Якщо у вас товари на більш, ніж десять тисяч євро, на кордоні вам потрібно буде подати декларацію у письмовому вигляді та сплатити вивізне мито. Останнє не потрібно робити, якщо ви їдете жити за кордон.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Польщі змінили правила перетину кордону для українців із дітьми. 

Раніше ми розповідали про те, чи можуть українці з подвійним громадянством перетинати кордон. 

Також ми повідомляли про те, які українці не можуть перетнути кордон із грін-кард.

кордон правила товари Україна поради виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:12 Мінімум 1 000 грн до пенсії — які виплати можна отримати в грудні

Ексклюзив

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:02 Тарифна сітка на грудень — що буде з цінами на комунальні послуги

06:01 Як переказати гроші через Ощадбанк — інструкція

Ексклюзив

05:59 Ющенко розповів про справжню перемогу України

05:53 Міносвіти почистив ряди ухилянтів у вишах — скільки відрахували

05:30 Зарплата 20 тисяч не завжди гарантує бронь — які є нюанси

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:30 В Україні падають ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

06:30 Зброя в ТЦК — хто має право і на яких умовах

06:12 Мінімум 1 000 грн до пенсії — які виплати можна отримати в грудні

Ексклюзив

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

06:02 Тарифна сітка на грудень — що буде з цінами на комунальні послуги

06:01 Як переказати гроші через Ощадбанк — інструкція

Ексклюзив

05:59 Ющенко розповів про справжню перемогу України

05:53 Міносвіти почистив ряди ухилянтів у вишах — скільки відрахували

05:30 Зарплата 20 тисяч не завжди гарантує бронь — які є нюанси

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК