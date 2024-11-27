Что нельзя вывозить из Украины за границу — запрещенные товары

Мужчина, который собирает вещи в чемодан. Фото: Pexels

Если вы планируете в ближайшее время поехать за границу, вам следует помнить о том, каких вещей вам лучше не брать с собой, ведь есть риск того, что от них придется отказаться. Узнайте, что нельзя вывозить из Украины в страны ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.

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В Украине могут постоянно меняться правила пересечения границы, поэтому каждый раз перед путешествием вам необходимо ознакомиться с ними. Если вы планируете путешествие за границу, тогда узнайте, с какими вещами вас точно не упустят из страны.

Человек возле украинской границы. Фото: Государственная миграционная служба Украины

Какие вещи нельзя везти украинцам за границу

Украинцам категорически нельзя вывозить из страны вещи, которые, например, тем или иным образом могут навредить окружающим людям. Речь идет о списке таких вещей, как:

Оружие и боеприпасы

Наркотики и психотропные вещества

Сильнодействующие ядовитые вещества

Радиоактивные и взрывчатые материалы

Художественные, культурные и исторические ценности

Аннулированные ценные бумаги

Необработанные лесоматериалы и лесоматериалы и пиломатериалы ценных пород деревьев

Металлолом, который образовался в воинских частях, военных учреждениях и военных учебных заведениях

Живые патогенные микроорганизмы

Грунтовая масса

Товары, нарушающие права интеллектуальной собственности

Товары по внешнеэкономическим договорам, торговой страной или страной назначения которых является Российская Федерация

Сколько денег можно вывозить из Украины

Если у вас с собой при пересечении границы больше десяти тысяч евро, то эти деньги необходимо задекларировать. Если у вас товары более, чем на десять тысяч евро, на границе вам нужно будет подать декларацию в письменном виде и оплатить вывозную пошлину. Последнее не нужно делать, если вы едете жить за границу.

Напомним, мы писали, что в Польше изменили правила пересечения границы для украинцев с детьми.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли украинцы с двойным гражданством пересекать границу.

Также мы сообщали о том, какие украинцы не могут пересечь границу с грин-кард.