Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Какие вещи нельзя вывозить за границу украинцам — полный перечень arrow

Какие вещи нельзя вывозить за границу украинцам — полный перечень

27 ноября 2024 05:50
Катерина Крюкова - редактор
Что нельзя вывозить из Украины за границу — запрещенные товары
Мужчина, который собирает вещи в чемодан. Фото: Pexels
Катерина Крюкова - редактор

Если вы планируете в ближайшее время поехать за границу, вам следует помнить о том, каких вещей вам лучше не брать с собой, ведь есть риск того, что от них придется отказаться. Узнайте, что нельзя вывозить из Украины в страны ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также:

В Украине могут постоянно меняться правила пересечения границы, поэтому каждый раз перед путешествием вам необходимо ознакомиться с ними. Если вы планируете путешествие за границу, тогда узнайте, с какими вещами вас точно не упустят из страны.

Граница Украины
Человек возле украинской границы. Фото: Государственная миграционная служба Украины

Какие вещи нельзя везти украинцам за границу

Украинцам категорически нельзя вывозить из страны вещи, которые, например, тем или иным образом могут навредить окружающим людям. Речь идет о списке таких вещей, как:

  • Оружие и боеприпасы
  • Наркотики и психотропные вещества
  • Сильнодействующие ядовитые вещества
  • Радиоактивные и взрывчатые материалы
  • Художественные, культурные и исторические ценности
  • Аннулированные ценные бумаги
  • Необработанные лесоматериалы и лесоматериалы и пиломатериалы ценных пород деревьев
  • Металлолом, который образовался в воинских частях, военных учреждениях и военных учебных заведениях
  • Живые патогенные микроорганизмы
  • Грунтовая масса
  • Товары, нарушающие права интеллектуальной собственности
  • Товары по внешнеэкономическим договорам, торговой страной или страной назначения которых является Российская Федерация

Сколько денег можно вывозить из Украины

Если у вас с собой при пересечении границы больше десяти тысяч евро, то эти деньги необходимо задекларировать. Если у вас товары более, чем на десять тысяч евро, на границе вам нужно будет подать декларацию в письменном виде и оплатить вывозную пошлину. Последнее не нужно делать, если вы едете жить за границу.

Напомним, мы писали, что в Польше изменили правила пересечения границы для украинцев с детьми.

Ранее мы рассказывали о том, могут ли украинцы с двойным гражданством пересекать границу.

Также мы сообщали о том, какие украинцы не могут пересечь границу с грин-кард.

граница правила товары Украина советы выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

07:01 Кредитный лимит ПриватБанка — что может пойти не так с процентами

06:55 Кто может засвидетельствовать завещание военного без нотариуса

06:51 Неизвестные БпЛА заметили над базами США в Англии — что искали

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:30 В Украине падают цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

06:30 Оружие в ТЦК — кто имеет право и на каких условиях

06:12 Минимум 1 000 грн к пенсии — кто получит больше денег в декабре

Эксклюзив

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:02 Тарифная сетка на декабрь — цены на коммунальные услуги

06:01 Как перевести деньги через Ощадбанк — инструкция

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

06:40 Золото снова дорожает — цены на драгоценные металлы в ноябре

06:30 В Украине падает стоимость пшеницы — цены на зерновые в ноябре

25 ноября 2024

17:15 Буковель на Новый Год — сколько стоит недвижимость на курорте

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

Text

00:45 Почему в Киеве не хватает водителей общественного транспорта

26 ноября 2024
Text

23:52 В Киеве мосты работают на границе - Задерейко раскрыл детали

Text

22:03 Ауслендер объяснил цель российского удара новой ракетой по Днепру

Text

18:19 Обстрел Сум — Бицак назвал оружие, которое мог использовать враг

Text

17:50 Заявление Шольца и анонс контрнаступления ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин сравнил доступность кредитов в Украине и США

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

16:57 Романов сообщил, как оккупанты действуют под Харьковом

Text

13:59 Нардеп отреагировала на идею аудита забронированных лиц

Text

13:38 В ВСУ сказали, как россияне преобладают в живой силе на Курщине

Text

13:02 Умеров отправился в Южную Корею — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК