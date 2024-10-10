Українські військові в однострої ЗСУ. Фото: mil.gov.ua

На одязі українських військових часто можна помітити шеврони. Це декоративно-інформаційні нашивки. До 2014 року вони були стандартного зразка та позначали звання чи приналежність військового до певного роду військ. Однак згодом з'явилися нові нашивки, а новоутворені організації й підрозділи отримали свої нарукавні знаки.

Що означають найвідоміші шеврони українських військових, розповідає Новини.LIVE.

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До 2014 року в Збройних силах України використовували старі нашивки, які дісталися у спадок від Радянського Союзу. Нині в ЗСУ використовують нарукавні знаки у формі щита: вони є головними та офіційними. У ЗСУ шеврони є лише у сержантського складу. Носять їх на погонах для розпізнавання звання (молодший і старший сержант, сержант).

Зараз шевронами називають не тільки розпізнавальні знаки сержантського складу, а й будь-які нашивки, які використовують військові.

При розробці офіційних шевронів керуються правилами, які описані у "Методичних рекомендаціях щодо окремих питань розвитку і впровадження військової символіки у ЗСУ":

забороняється зображувати будь-які релігійні символи, в тому числі ікони;

не можна поєднувати озброєння та військову техніку різних років в одній композиції (наприклад, шаблю і джавелін);

заборонено використовувати портрети відомих діячів та писати їхні імена (навіть якщо підрозділ чи батальйон було створено на їхню честь);

не рекомендовано розміщувати написи — краще їх робити окремою нашивкою.

Емблеми повинні мати два варіанти — у захисних кольорах (польовий однострій) та повноколірні (для інших випадків).

Існують також неофіційні шефрони ЗСУ. Їх доречніше називати moral patches. Такі нашивки носять лише у польових умовах. Вони можуть бути жартівливими, а значення визначає сам військовий, який створює для себе шеврон.

Які існують офіційні шеврони ЗСУ

Всі шеврони ЗСУ мають зображення тризуба. Нашивка Десантно-штурмових військ зображена у вигляді парашута:

Шеврон Десантно-Штурмових Військ України. Фото: commons.wikimedia.org

Шеврон Зенітно-ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України теж має зображення тризуба, але відрізняється блакитним кольором:



Шеврон Зенітно-Ракетних Військ Повітряних Сил ЗСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавні знаки Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-морських сил ЗСУ також мають зображення тризуба, але відрізняються за формою за кольором:

Шеврон Повітряних сил ЗСУ. Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавний знак Сухопутних військ ЗСУ. Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавний знак Військово-Морських сил ЗСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Значення деяких офіційних, але незвичних шевронів ЗСУ

Деякі офіційні шеврони ЗСУ мають цікавий вигляд. До прикладу, на офіційному нарукавному знаку 32-го реактивного артилерійського полку зображено дракона, з пащі якого вириваються язики полум'я:

Нарукавна емблема 32-го реактивного артилерійського полку. Фото: commons.wikimedia.org

Офіційний нарукавний знак закарпатського добровольчого спецпідрозділу "Сонечко" має зображення сонечка, яке ніби дивиться на українські пшеничні поля. Шеврон має цікаву історію створення. За словами військових, загін спочатку дислокувався на території дитячого табору "Сонечко". Малюнок сонечка обрали, щоб показати, що суворі спецпризначенці також можуть нести добро:

Нарукавний знак Закарпатського добровольчого спецпідрозділу "Сонечко". Фото: commons.wikimedia.org

Військова частина А3955 також має незвичний офіційний нарукавний знак. З 2020 року на ньому зображений бобер:

​Нарукавний знак військової частини А3955. Фото: commons.wikimedia.org

Кольори позначають приналежність військових до понтонно-мостових частин, які можуть діяти не лише на суходолі, але й на воді. Бобер вважається символом інженерної майстерності, працездатності, захисту, пильності та відданості.

Які існують неофіційні шеврони ЗСУ

Неофіційні шеврони ЗСУ бійці носять у польових умовах, аби підняти бойовий дух, тому тут військові проявляють фантазію.

Свої шеврони мають військові з ЛГБТ-спільноти. На лого зображений єдиноріг, споряджений військовою амуніцією та оточений полум'ям. Ця міфічна істота уособлює відважного солдата, який радше загине на полі бою, аніж потрапить до рук ворога.

Неофіційна емблема українських ЛГБТ-військових. Фото: commons.wikimedia.org



Бойовими відьмами іноді називають себе жінки, які добровільно доєдналися до Сил оборони. Це неофіційний загін, але він також має свою символіку. На шевроні зображена войовнича жінка, яка символізує бойову відьму. А зверху є крилата фраза перших місяців повномасштабного вторгнення:

Неофіційний знак українських бойових відьм. Фото: Фото: commons.wikimedia.org

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