Шевроны украинских военных — какое они имеют значение

Украинские военные в форме ВСУ. Фото: mil.gov.ua

На одежде украинских военных часто можно увидеть шевроны. Это декоративно-информационные нашивки. До 2014 года они были стандартного образца и обозначали звание или принадлежность военного к определенному роду войск. Однако позже появились новые нашивки, а новые организации и подразделения получили свои нарукавные знаки.

Что означают самые известные шевроны украинских военных, рассказывает Новини.LIVE.

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Какими бывают шевроны украинских военных

До 2014 года в Вооруженных силах Украины использовали старые нашивки, которые достались по наследству от Советского Союза. Сейчас в ВСУ используют нарукавные знаки в форме щита: они главные и официальные. В ВСУ шевроны есть только у сержантского состава. Носят их на погонах для распознавания звания (младший и старший сержант, сержант).

Сейчас шевронами называют не только опознавательные знаки сержантского состава, но и любые нашивки, использующиеся военными.

При разработке официальных шевронов руководствуются правилами, описанными в "Методических рекомендациях по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в ВСУ":

запрещается изображать какие-либо религиозные символы, в том числе иконы;

нельзя совмещать вооружение и военную технику разных лет в одной композиции (например, саблю и джавелин);

запрещено использовать портреты известных деятелей и писать их имена (даже если подразделение или батальон было создано в их честь);

не рекомендовано размещать надписи — лучше их делать отдельной нашивкой.

Эмблемы должны иметь два варианта — в защитных цветах (полевой узор) и полноцветные (для других случаев).

Есть также неофициальные шевроны ВСУ. Их уместнее называть moral patches. Такие нашивки носят только в полевых условиях. Они могут быть шутливыми, а значение определяет сам военный, создающий для себя шеврон.

Какие существуют официальные шевроны ВСУ

Все шевроны ВСУ имеют изображение тризуба. Нашивка Десантно-штурмовых войск изображена в виде парашюта:

Шеврон Десантно-Штурмовых войск Украины. Фото: commons.wikimedia.org

Шеврон Зенитно-ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины тоже имеет изображение тризуба, но отличается голубым цветом:



Шеврон Зенитно-Ракетных войск Воздушных сил ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавные знаки Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ также имеют изображение тризуба, но отличаются формой и цветом:

Шеврон Воздушных сил ВСУ. Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавный знак Сухопутных войск ВСУ. Фото: commons.wikimedia.org

Нарукавный знак Военно-Морских сил ВСУ / Фото: commons.wikimedia.org

Значение некоторых официальных, но необычных шевронов ВСУ

Некоторые официальные шевроны ВСУ отличаются от стандартных и выглядят необычно. К примеру, на официальном нарукавном знаке 32-го реактивного артиллерийского полка изображен дракон, из пасти которого вырываются языки пламени:

Нарукавная эмблема 32 реактивного артиллерийского полка. Фото: commons.wikimedia.org

Официальный нарукавный знак закарпатского добровольческого спецподразделения "Солнышко" имеет изображение солнышка, которое будто смотрит на украинские пшеничные поля. Шеврон имеет интересную историю создания. По словам военных, отряд сначала дислоцировался на территории детского лагеря "Солнышко". Рисунок солнышка выбрали, чтобы показать, что строгие спецназовцы также могут нести добро:

Нарукавный знак Закарпатского добровольческого спецподразделения "Солнышко". Фото: commons.wikimedia.org

Воинская часть А3955 также имеет необычный официальный нарукавный знак. С 2020 года на нем изображен бобер:

​Нарукавный знак воинской части А3955. Фото: commons.wikimedia.org

Цвета обозначают принадлежность военных к понтонно-мостовым частям, которые могут действовать не только на суше, но и воде. Бобер считается символом инженерного мастерства, работоспособности, защиты, бдительности и преданности.

Какие существуют неофициальные шевроны ВСУ

Неофициальные шевроны ВСУ бойцы носят в полевых условиях, чтобы поднять боевой дух, поэтому военные проявляют фантазию во время их создания.

Свои шевроны имеют военные из ЛГБТ-сообщества. На лого изображен единорог, снаряженный военной амуницией и окруженный пламенем. Это мифическое существо олицетворяет отважного солдата, который скорее погибнет на поле боя, чем попадет в руки врага.

Неофициальная эмблема украинских ЛГБТ-военных. Фото: commons.wikimedia.org



Боевыми ведьмами иногда называют себя женщины, добровольно присоединившиеся к Силам обороны. Это неофициальный отряд, но он тоже имеет свою символику. На шевроне изображена воинственная женщина, символизирующая боевую ведьму. А сверху крылатая фраза первых месяцев полномасштабного вторжения:

Неофициальный знак украинских боевых ведьм. Фото: Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, Украинцы создали петицию с требованием об изменении формы представителей ТЦК.

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