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Які українські прізвища вказують, що ваші пращури євреї

23 квітня 2024 08:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як за прізвищем дізнатитись, чи є в тебе єврейські корені
Молодий ортодоксальний єврей.Фото ілюстративне: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чимало укранціїв мають прізвище єврейського походження і, можливо, — родинні зв'язки з пращурами-ізраїльтянами. Оскільки до Другої світової війни дуже багато євреїв проживало на правобережній Україні. 

Ще 1966 цю тему дослідив український лінгвініст Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища". 

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"У кожному селі теж було по декілька єврейських родин. Багато українців досить добре знало єврейську мову (ідиш), і саме цим пояснюється виникнення прізвиськ, що являють собою єврейські назви. Коло десятка таких прізвиськ перейшло згодом у прізвища", — пояснював Редько. 

Приклади прізвищ: 

  • Атлас — вкрай поширене прізвище серед євреїв.
  • Габінет, Зельман — такі прізвища отримували євреї, які орендували приміщення православних церков.
  • Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгець та Шайгіц.
  • Маргулес та Рубін —це родові імена асимільованих євреїв.
  • Шайгець, Кумріг — це похідні від прізвиськ, які потім перейшли в родові імена.

В Україну євреї почали активно переселятися у XVI сторіччі, проте прізвища у них з’явилися орієнтовно з 19 століття. Нерідко ці прізвища асоціювалися з містами: наприклад, Бродські — походить від назви міста Броди під Львовом, Заводовкер — від назви села Завадівка під Черкасами, Македонські — від назви села Македони поблизу Канева тощо.

Раніше ми пояснювали, як перша літера прізвища впливає на успішність в навчанні.

Нагадаємо, 16 квітня ми повідомляли, що вчені знайшли ознаку розумного інопланетного життя.

українці
євреї
прізвище

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