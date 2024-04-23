Як за прізвищем дізнатитись, чи є в тебе єврейські корені

Молодий ортодоксальний єврей.Фото ілюстративне: Freepik

Чимало укранціїв мають прізвище єврейського походження і, можливо, — родинні зв'язки з пращурами-ізраїльтянами. Оскільки до Другої світової війни дуже багато євреїв проживало на правобережній Україні.

Ще 1966 цю тему дослідив український лінгвініст Юліан Редько у своїй книзі "Сучасні українські прізвища".

Читайте також:

Зверніть увагу на своє прізвище

"У кожному селі теж було по декілька єврейських родин. Багато українців досить добре знало єврейську мову (ідиш), і саме цим пояснюється виникнення прізвиськ, що являють собою єврейські назви. Коло десятка таких прізвиськ перейшло згодом у прізвища", — пояснював Редько.

Приклади прізвищ:

Атлас — вкрай поширене прізвище серед євреїв.

Габінет, Зельман — такі прізвища отримували євреї, які орендували приміщення православних церков.

Бухер, Верхер, Маргулес, Нішт, Ребман, Рубін, Шабас, Шайгець та Шайгіц.

Маргулес та Рубін —це родові імена асимільованих євреїв.

Шайгець, Кумріг — це похідні від прізвиськ, які потім перейшли в родові імена.

В Україну євреї почали активно переселятися у XVI сторіччі, проте прізвища у них з’явилися орієнтовно з 19 століття. Нерідко ці прізвища асоціювалися з містами: наприклад, Бродські — походить від назви міста Броди під Львовом, Заводовкер — від назви села Завадівка під Черкасами, Македонські — від назви села Македони поблизу Канева тощо.

Раніше ми пояснювали, як перша літера прізвища впливає на успішність в навчанні.

Нагадаємо, 16 квітня ми повідомляли, що вчені знайшли ознаку розумного інопланетного життя.