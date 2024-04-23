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Какие украинские фамилии указывают, что ваши предки евреи

23 апреля 2024 08:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Как по фамилии узнать, есть ли у тебя еврейские корни
Молодой ортодоксальный еврей. Фото иллюстративное: Freepik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

У многих украинцев — фамилия еврейского происхождения и, возможно даже, родственные связи с предками-израильтянами. Поскольку до Второй мировой войны очень много евреев проживало на правобережной Украине.

Еще в 1966 году эту тему исследовал украинский лингвинист Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии".

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"В каждом селе тоже было по несколько еврейских семей. Многие украинцы достаточно хорошо знали еврейский язык (идиш), и именно этим объясняется возникновение прозвищ, которые представляют собой еврейские названия. Около десятка таких прозвищ перешло впоследствии в фамилии , — объяснял Редько.

Примеры фамилий:

  • Атлас — очень распространенная фамилия среди евреев.
  • Габинет, Зельман — такие фамилии получали евреи, арендовавшие помещение православных церквей.
  • Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец и Шайгиц.
  • Маргулес и Рубин — это родовые имена ассимилированных евреев.
  • Шайгец, Кумриг — это производные от прозвищ, которые затем перешли в родовые имена.

Активно переселяться в Украину евреи начали в XVI веке, однако фамилии у них появились ориентировочно с 19 века. Нередко эти фамилии ассоциировались с городами: например, Бродские — происходит от названия города Броды во Львове, Заводовкер — от названия села Завадовка под Черкассами, Македонские — от названия села Македоны вблизи Канева и т.д.

Ранее мы объясняли, как первая буква фамилии влияет на успешность в учебе.

Напомним, 16 апреля мы сообщали, что ученые обнаружили признак разумной инопланетной жизни.

украинцы
евреи
фамилия

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