Как по фамилии узнать, есть ли у тебя еврейские корни

Молодой ортодоксальный еврей. Фото иллюстративное: Freepik

У многих украинцев — фамилия еврейского происхождения и, возможно даже, родственные связи с предками-израильтянами. Поскольку до Второй мировой войны очень много евреев проживало на правобережной Украине.

Еще в 1966 году эту тему исследовал украинский лингвинист Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии".

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"В каждом селе тоже было по несколько еврейских семей. Многие украинцы достаточно хорошо знали еврейский язык (идиш), и именно этим объясняется возникновение прозвищ, которые представляют собой еврейские названия. Около десятка таких прозвищ перешло впоследствии в фамилии , — объяснял Редько.

Примеры фамилий:

Атлас — очень распространенная фамилия среди евреев.

Габинет, Зельман — такие фамилии получали евреи, арендовавшие помещение православных церквей.

Бухер, Верхер, Маргулес, Ништ, Ребман, Рубин, Шабас, Шайгец и Шайгиц.

Маргулес и Рубин — это родовые имена ассимилированных евреев.

Шайгец, Кумриг — это производные от прозвищ, которые затем перешли в родовые имена.

Активно переселяться в Украину евреи начали в XVI веке, однако фамилии у них появились ориентировочно с 19 века. Нередко эти фамилии ассоциировались с городами: например, Бродские — происходит от названия города Броды во Львове, Заводовкер — от названия села Завадовка под Черкассами, Македонские — от названия села Македоны вблизи Канева и т.д.

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