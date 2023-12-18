Яким знакам Зодіаку не слід одружуватися у високосному році

Руки молодят з обручками на пальцях. Фото: Freepik

Напевно кожна людина знає, що наступний 2024 рік буде високосним, а це означає, що існує декілька речей, які не потрібно робити у цей рік. Наприклад, астрологи розповіли, що деяким знакам Зодіаку не потрібно одружуватись у наступному році.

Новини.LIVE пояснює, кому зі знаків Зодіаку астрологи не радять одружуватися у наступному році.

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Близнюки

Астрологи пояснюють, що у наступному році представникам цього зодіакального знаку може бути важко акцентувати свою увагу на роботі зі стосунками. На шляху саме цього знаку Зодіаку можуть виникати непорозуміння і невдачі.

Тому астрологи рекомендують трохи зачекати і одружуватися тоді, коли для цього настане час.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Рак

Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, вважаються досить відданими і емоційними, а у стосунках шукають безпеку. Втім, у 2024 році дещо може серйозно порушити стабільність, яка є у їхньому буденному житті.

Астрологи кажуть, що перш, ніж зробити відповідальний крок, потрібно попрацювати над проблемами і зосередитися на розвитку самих себе.

Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Лев

Представники цього зодіакального знаку є дуже сильними і самовпевненими людьми. Але вони можуть втратити контроль над певною ситуацією, тому астрологи не радять переоцінювати власну важливість і чекати, що люди зроблять так, як хочуть саме Леви, адже це призведе до сварок.

Якщо представники Лева не готові серйозно працювати над власним особистим життям, астрологи не радять одружуватися.

Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Діва

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку є чудовими аналітиками, але перше враження може бути оманливим. Астрологи радять перш, ніж зробити важливий крок, оцінити, якою кохана людина є у побутовому житті.

Дівам потрібно подивитися на те, чи можуть вони уживатися під одним дахом зі своєю коханою людиною, і вже тоді приймати рішення.

Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Hindustan Times

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