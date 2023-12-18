Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Яким знакам Зодіаку астрологи не радять одружуватися у 2024 році arrow

Яким знакам Зодіаку астрологи не радять одружуватися у 2024 році

18 грудня 2023 21:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Яким знакам Зодіаку не слід одружуватися у високосному році
Руки молодят з обручками на пальцях. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Напевно кожна людина знає, що наступний 2024 рік буде високосним, а це означає, що існує декілька речей, які не потрібно робити у цей рік. Наприклад, астрологи розповіли, що деяким знакам Зодіаку не потрібно одружуватись у наступному році.

Новини.LIVE пояснює, кому зі знаків Зодіаку астрологи не радять одружуватися у наступному році.

Читайте також:

Яким знакам Зодіаку не варто одружуватися у 2024 році

Близнюки

Астрологи пояснюють, що у наступному році представникам цього зодіакального знаку може бути важко акцентувати свою увагу на роботі зі стосунками. На шляху саме цього знаку Зодіаку можуть виникати непорозуміння і невдачі.

Тому астрологи рекомендують трохи зачекати і одружуватися тоді, коли для цього настане час.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Рак

Люди, народжені під цим зодіакальним знаком, вважаються досить відданими і емоційними, а у стосунках шукають безпеку. Втім, у 2024 році дещо може серйозно порушити стабільність, яка є у їхньому буденному житті.

Астрологи кажуть, що перш, ніж зробити відповідальний крок, потрібно попрацювати над проблемами і зосередитися на розвитку самих себе.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодіаку Рак. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Лев

Представники цього зодіакального знаку є дуже сильними і самовпевненими людьми. Але вони можуть втратити контроль над певною ситуацією, тому астрологи не радять переоцінювати власну важливість і чекати, що люди зроблять так, як хочуть саме Леви, адже це призведе до сварок.

Якщо представники Лева не готові серйозно працювати над власним особистим життям, астрологи не радять одружуватися.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знаку Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Діва

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку є чудовими аналітиками, але перше враження може бути оманливим. Астрологи радять перш, ніж зробити важливий крок, оцінити, якою кохана людина є у побутовому житті.

Дівам потрібно подивитися на те, чи можуть вони уживатися під одним дахом зі своєю коханою людиною, і вже тоді приймати рішення.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знаку Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Hindustan Times

Нагадаємо, ми писали про те, які знаки Зодіаку можуть знайти нову роботу в наступному році. 

Раніше ми розповідали про те, які знаки Зодіаку казково можуть розбагатіти у 2024 році. 

Також ми повідомляли про те, в яких знаках Зодіаку погіршиться стан здоров’я у 2024 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок - 80x80

Програємо війну або ухвалюємо складне рішення — що в Раді думають про мобілізацію жінок

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Актуальне по темі