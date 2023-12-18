Каким знакам Зодиака не следует жениться в високосном году

Каким знакам Зодиака астрологи не советуют жениться в 2024 году
Наверное каждый человек знает, что следующий 2024 год будет високосным, а это значит, что существует несколько вещей, которые не нужно делать в этот год. К примеру, астрологи рассказали, что некоторым знакам Зодиака не нужно жениться в следующем году.
Новини.LIVE объясняет, кому со знаков Зодиака астрологи не советуют жениться в следующем году.
Каким знакам Зодиака не стоит жениться в 2024 году
Близнецы
Астрологи объясняют, что в следующем году представителям этого зодиакального знака может быть тяжело акцентировать свое внимание на работе с отношениями. На пути именно этого знака Зодиака могут возникать недоразумения и неудачи.
Поэтому астрологи рекомендуют немного подождать и жениться тогда, когда для этого придет время.
Рак
Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, считаются достаточно преданными и эмоциональными, а в отношениях ищут безопасность. Впрочем, в 2024 году кое-что может серьезно нарушить стабильность, которая есть в их повседневной жизни.
Астрологи говорят, что прежде, чем сделать ответственный шаг, нужно поработать над проблемами и сосредоточиться на развитии самих себя.
Лев
Представители этого зодиакального знака — очень сильные и самоуверенные люди. Но они могут потерять контроль над определенной ситуацией, поэтому астрологи не советуют переоценивать собственную важность и ждать, что люди поступят так, как хотят именно Львы, ведь это приведет к ссорам.
Если представители Льва не готовы серьезно работать над собственной личной жизнью, астрологи не советуют жениться.
Дева
Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, являются отличными аналитиками, но первое впечатление может быть обманчивым. Астрологи советуют прежде, чем сделать важный шаг, оценить, каким любимый человек является в бытовой жизни.
Девам нужно посмотреть на то, могут ли они уживаться под одной крышей со своим любимым человеком, и уже тогда принимать решения.
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