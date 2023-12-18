Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Каким знакам Зодиака астрологи не советуют жениться в 2024 году arrow

Каким знакам Зодиака астрологи не советуют жениться в 2024 году

18 декабря 2023 21:08
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Каким знакам Зодиака не следует жениться в високосном году
Руки молодоженов с обручальными кольцами на пальцах. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Наверное каждый человек знает, что следующий 2024 год будет високосным, а это значит, что существует несколько вещей, которые не нужно делать в этот год. К примеру, астрологи рассказали, что некоторым знакам Зодиака не нужно жениться в следующем году.

Новини.LIVE объясняет, кому со знаков Зодиака астрологи не советуют жениться в следующем году.

Читайте также:

Каким знакам Зодиака не стоит жениться в 2024 году

Близнецы

Астрологи объясняют, что в следующем году представителям этого зодиакального знака может быть тяжело акцентировать свое внимание на работе с отношениями. На пути именно этого знака Зодиака могут возникать недоразумения и неудачи.

Поэтому астрологи рекомендуют немного подождать и жениться тогда, когда для этого придет время.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Рак

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, считаются достаточно преданными и эмоциональными, а в отношениях ищут безопасность. Впрочем, в 2024 году кое-что может серьезно нарушить стабильность, которая есть в их повседневной жизни.

Астрологи говорят, что прежде, чем сделать ответственный шаг, нужно поработать над проблемами и сосредоточиться на развитии самих себя.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Лев

Представители этого зодиакального знака — очень сильные и самоуверенные люди. Но они могут потерять контроль над определенной ситуацией, поэтому астрологи не советуют переоценивать собственную важность и ждать, что люди поступят так, как хотят именно Львы, ведь это приведет к ссорам.

Если представители Льва не готовы серьезно работать над собственной личной жизнью, астрологи не советуют жениться.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, являются отличными аналитиками, но первое впечатление может быть обманчивым. Астрологи советуют прежде, чем сделать важный шаг, оценить, каким любимый человек является в бытовой жизни.

Девам нужно посмотреть на то, могут ли они уживаться под одной крышей со своим любимым человеком, и уже тогда принимать решения.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут найти новую работу в следующем году.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака сказочно могут разбогатеть в 2024 году.

Также мы сообщали о том, у каких знаках Зодиака ухудшится состояние здоровья в 2024 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме