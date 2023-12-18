Каким знакам Зодиака не следует жениться в високосном году

Руки молодоженов с обручальными кольцами на пальцах. Фото: Freepik

Наверное каждый человек знает, что следующий 2024 год будет високосным, а это значит, что существует несколько вещей, которые не нужно делать в этот год. К примеру, астрологи рассказали, что некоторым знакам Зодиака не нужно жениться в следующем году.

Новини.LIVE объясняет, кому со знаков Зодиака астрологи не советуют жениться в следующем году.

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Близнецы

Астрологи объясняют, что в следующем году представителям этого зодиакального знака может быть тяжело акцентировать свое внимание на работе с отношениями. На пути именно этого знака Зодиака могут возникать недоразумения и неудачи.

Поэтому астрологи рекомендуют немного подождать и жениться тогда, когда для этого придет время.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Рак

Люди, рожденные под этим зодиакальным знаком, считаются достаточно преданными и эмоциональными, а в отношениях ищут безопасность. Впрочем, в 2024 году кое-что может серьезно нарушить стабильность, которая есть в их повседневной жизни.

Астрологи говорят, что прежде, чем сделать ответственный шаг, нужно поработать над проблемами и сосредоточиться на развитии самих себя.

Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Лев

Представители этого зодиакального знака — очень сильные и самоуверенные люди. Но они могут потерять контроль над определенной ситуацией, поэтому астрологи не советуют переоценивать собственную важность и ждать, что люди поступят так, как хотят именно Львы, ведь это приведет к ссорам.

Если представители Льва не готовы серьезно работать над собственной личной жизнью, астрологи не советуют жениться.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Hindustan Times

Дева

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, являются отличными аналитиками, но первое впечатление может быть обманчивым. Астрологи советуют прежде, чем сделать важный шаг, оценить, каким любимый человек является в бытовой жизни.

Девам нужно посмотреть на то, могут ли они уживаться под одной крышей со своим любимым человеком, и уже тогда принимать решения.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Hindustan Times

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