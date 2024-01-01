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Японський шиба-іну — що слід знати про меншу породу Акіта

1 січня 2024 21:33
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Василиса Таран
Редактор
Що варто знати про японського шиба-іну — його характер, тренування і догляд
Порода Японський шиба-іну. Фото: Freepik
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Японський шиба-іну — це менша версія породи собак Акіта-іну, тому якщо ви хочете завести собі цю домашню тварину, варто знати її індивідуальні особливості. Перш, ніж купляти собі цього собаку, зверніть увагу на його характер, тренування і догляд за шерстю.

Новини.LIVE детально розповідає про породу собак Японський шиба-іну.

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Який в японського шиба-іну характер

Японський шиба-іну — це собака, який має доброзичливий характер, вміє бути повністю незалежним і часто має гарно розвинений інстинкт мисливця. Але цю породу варто соціалізувати з маленьких років її життя, щоб вона вміла краще ладнати з іншими собаками.

Унікальною особливістю японського шиба-іну є його крик, адже, коли він хвилюється або збуджується, то від нього виходять незвичні високі звуки.

Собака породы Японский шиба-ину
Собака породи Японський шиба-іну. Фото: Pinterest

Як правильно тренувати японського шиба-іну

Цього собаку потрібно щодня навантажувати фізичними вправами на одну годину. Варто розуміти, що японський шиба-іну постійно хоче кудись бігти, тому перш, ніж зняти з нього повідець, варто переконатися, що він чує, коли ви його кличете.

Крім того, займається ваш пес нехай тільки у місцях, які є закритими і безпечними для оточуючих.

Японский шиба-ину на поводке
Японський шиба-іну на повідку. Фото: Freepik

Як доглядати за шерстю японського шиба-іну

Шиба-іну — це дуже чиста порода собак, тобто, фактично, вони доглядають за собою самостійно, немов коти. Але шерсть цього собаки потрібно розчісувати приблизно один раз на тиждень. А коли настає період линяння, ви зможете побачити, наскільки товсте підшерстя цієї породи.

Тобто, коли шерсть буде випадати, вдома ви побачите її кількість, через що і зможете визначити, наскільки її багато. 

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно дресирувати англійського кокер-спанієля. 

Раніше ми розповідали про те, чи варто заводити вдома стаффордширського бультер’єра. 

Також ми повідомляли про те, який характер має собака породи Французький бульдог. 

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