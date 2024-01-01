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Японский шиба-ину — что следует знать о меньшей породе Акита

1 января 2024 21:33
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Василиса Таран
Редактор
Что стоит знать о японском шиба-ину — его характер, тренировки и уход
Порода Японский шиба-ину. Фото: Freepik
4c688189-d205-4a23-8fc1-415dad0c0200 - Василиса Таран
Василиса Таран
Редактор

Японский шиба-ину — это меньшая версия породы собак Акита-ина, поэтому если вы хотите завести себе это домашнее животное, стоит знать его индивидуальные особенности. Прежде, чем покупать себе эту собаку, обратите внимание на ее характер, тренировку и уход за шерстью.

Новини.LIVE подробно рассказывает о породе собак Японский шиба-ину.

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Какой у японского шиба-ину характер

Японский шиба-ину — это собака, которая имеет дружелюбный характер, умеет быть полностью независимой и часто имеет хорошо развитый инстинкт охотника. Но эту породу следует социализировать с маленьких лет ее жизни, чтобы она умела лучше ладить с другими собаками.

Уникальной особенностью японского шиба-ину является его крик, ведь, когда он волнуется или возбуждается, то от него исходят необычные высокие звуки.

Собака породы Японский шиба-ину
Собака породы Японский шиба-ину. Фото: Pinterest

Как правильно тренировать японского шиба-ину

Эту собаку нужно каждый день нагружать физическими упражнениями на один час. Следует понимать, что японский шиба-ину постоянно хочет куда-то бежать, поэтому прежде, чем снять с него поводок, стоит убедиться, что он слышит, когда вы его зовете.

Кроме того, занимается ваш пес пусть только в местах, которые являются закрытыми и безопасными для окружающих.

Японский стекла на поводке
Японский шиба-ину на поводке. Фото: Freepik

Как ухаживать за шерстью японского шиба-ину

Шиба-ину — это очень чистая порода собак, то есть, фактически, они ухаживают за собой самостоятельно, словно кошки. Но шерсть этой собаки нужно расчесывать примерно один раз в неделю. А когда наступает период линьки, вы сможете увидеть, насколько толстый подшерсток этой породы.

То есть, когда шерсть будет выпадать, дома вы увидите ее количество, из-за чего и сможете определить, насколько ее много.

Напомним, мы писали о том, как правильно дрессировать английского кокер-спаниеля.

Раньше мы рассказывали о том, стоит ли заводить дома стаффордширского бультерьера.

Также мы сообщали о том, какой характер носит собака породы Французский бульдог.

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