Что стоит знать о японском шиба-ину — его характер, тренировки и уход

Японский шиба-ину — что следует знать о меньшей породе Акита
Японский шиба-ину — это меньшая версия породы собак Акита-ина, поэтому если вы хотите завести себе это домашнее животное, стоит знать его индивидуальные особенности. Прежде, чем покупать себе эту собаку, обратите внимание на ее характер, тренировку и уход за шерстью.
Новини.LIVE подробно рассказывает о породе собак Японский шиба-ину.
Какой у японского шиба-ину характер
Японский шиба-ину — это собака, которая имеет дружелюбный характер, умеет быть полностью независимой и часто имеет хорошо развитый инстинкт охотника. Но эту породу следует социализировать с маленьких лет ее жизни, чтобы она умела лучше ладить с другими собаками.
Уникальной особенностью японского шиба-ину является его крик, ведь, когда он волнуется или возбуждается, то от него исходят необычные высокие звуки.
Как правильно тренировать японского шиба-ину
Эту собаку нужно каждый день нагружать физическими упражнениями на один час. Следует понимать, что японский шиба-ину постоянно хочет куда-то бежать, поэтому прежде, чем снять с него поводок, стоит убедиться, что он слышит, когда вы его зовете.
Кроме того, занимается ваш пес пусть только в местах, которые являются закрытыми и безопасными для окружающих.
Как ухаживать за шерстью японского шиба-ину
Шиба-ину — это очень чистая порода собак, то есть, фактически, они ухаживают за собой самостоятельно, словно кошки. Но шерсть этой собаки нужно расчесывать примерно один раз в неделю. А когда наступает период линьки, вы сможете увидеть, насколько толстый подшерсток этой породы.
То есть, когда шерсть будет выпадать, дома вы увидите ее количество, из-за чего и сможете определить, насколько ее много.
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