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Яскраво, весело та з родиною — коли та як святкують китайський Новий рік 2024

23 січня 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Коли китайський Новий рік 2024 — дата, цікаві звичаї та важливі традиції
Святкування китайського Нового року. Фото: mick haupt/unsplash
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Україна, як і більшість країн світу, звикла відзначати Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Проте, багато українців не проти відзначити це свято ще раз, але вже за китайським календарем, вшановуючи тим самим новий символ року — Зеленого Дерев'яного Дракона. 

Розповідаємо, коли китайський Новий рік слід святкувати 2024 року, які його особливості, звичаї та традиції. 

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Коли Китайський Новий рік 2024

Дату визначають за місячним календарем — новий рік настає на другий молодик після зимового сонцестояння.

Цьогоріч, за східним календарем, велике свято початка весни, а саме це символізує Новий рік для китайців, відзначатимуть 10 лютого.

До речі, якщо практично для усього світу наступає 2024 рік, то для Китаю — 4722 рік. 

 

Коли Китайський Новий рік 2024
Святкування китайського Нового року у Львові. Фото: dyvys.info

Китайський Новий рік — історія свята

За стародавньою китайською легендою, двічі на рік у Піднебесній з'являлося жахливе чудовисько Нянь, яке жило на дні моря. Коли він виходив на сушу, то приносив лише смерть і руйнування. Народ був змушений ховатися. Одного разу Нянь увірвався в село і злякався дітей в червоному одязі. Тож, з того часу китайці прикрашали свої домівки візерунками з паперу червоного кольору, червоними ліхтарями та картинами, щоб захиститися від чудовиська. 

За іншою версією перед приходом чудовиська в одному з сіл на нічліг попросився старець, пообіцявши назавжди позбавити їх від Няня. Він позначив всі будинки села червоною фарбою, запалив у вікнах свічки та почав голосно плескати в хлопавки. Виявилося, що чудовисько боїться гучних звуків, вогню і червоного кольору. 

З того часу китайці на Новий рік відлякують злих духів червоним кольором, ліхтариками та феєрверками. Без цих атрибутів неможливо уявити справжній китайський Новий рік. 

 

Китайський Новий рік — історія свята
Святкування китайського Нового року. Фото:  wall.alphacoders.com

Особливі звичаї та традиції святкування Китайського Нового року

Найважливіша складова китайського Нового року — возз'єднання родини. Кожен повинен повернутися додому на новорічну вечерю. 

За китайськими звичаями, обов'язково за два тижні до свята необхідно зробити генеральне прибирання в будинку та викинути усе зайве та старе. 

Напередодні Нового року помешкання прикрашають. Готують святкову вечерю. За традицією, потрібно приготувати багато страв. Однак обов'язковими є рибні та м'ясні.

У вуличній атмосфері китайських міст у цей час панує жвавість, маскаради та феєрверки. Вважається, що салюти відлякують нечисту силу. У цьому обряді китайці бачать символ залучення радості, щастя, а також удачі та миру. Проте, українці природно, не будуть використовувати піротехніку для святкування з повагою один до одного. 

Також люди у цей день обмінюються подарунками, які повинні складатися з парної кількості речей, адже вони означають сімейну гармонію та єдність.

Існує традиція дарувати на Новий рік червоні конверти з грошима. Найчастіше їх дарують дітям. Обов'язково потрібно подарувати рідним та близьким два мандарини, оскільки вони вважаються символом достатку.

 

Раніше ми повідомляли, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в січні 2024 року.

Радимо також дізнатися чого очікувати від Зеленого Дерев'яного Дракона, який керуватиме 2024 роком. 

Китай
свята
традиції
Новий рік

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