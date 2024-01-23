Коли китайський Новий рік 2024 — дата, цікаві звичаї та важливі традиції

Яскраво, весело та з родиною — коли та як святкують китайський Новий рік 2024
Україна, як і більшість країн світу, звикла відзначати Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня. Проте, багато українців не проти відзначити це свято ще раз, але вже за китайським календарем, вшановуючи тим самим новий символ року — Зеленого Дерев'яного Дракона.
Розповідаємо, коли китайський Новий рік слід святкувати 2024 року, які його особливості, звичаї та традиції.
Коли Китайський Новий рік 2024
Дату визначають за місячним календарем — новий рік настає на другий молодик після зимового сонцестояння.
Цьогоріч, за східним календарем, велике свято початка весни, а саме це символізує Новий рік для китайців, відзначатимуть 10 лютого.
До речі, якщо практично для усього світу наступає 2024 рік, то для Китаю — 4722 рік.
Китайський Новий рік — історія свята
За стародавньою китайською легендою, двічі на рік у Піднебесній з'являлося жахливе чудовисько Нянь, яке жило на дні моря. Коли він виходив на сушу, то приносив лише смерть і руйнування. Народ був змушений ховатися. Одного разу Нянь увірвався в село і злякався дітей в червоному одязі. Тож, з того часу китайці прикрашали свої домівки візерунками з паперу червоного кольору, червоними ліхтарями та картинами, щоб захиститися від чудовиська.
За іншою версією перед приходом чудовиська в одному з сіл на нічліг попросився старець, пообіцявши назавжди позбавити їх від Няня. Він позначив всі будинки села червоною фарбою, запалив у вікнах свічки та почав голосно плескати в хлопавки. Виявилося, що чудовисько боїться гучних звуків, вогню і червоного кольору.
З того часу китайці на Новий рік відлякують злих духів червоним кольором, ліхтариками та феєрверками. Без цих атрибутів неможливо уявити справжній китайський Новий рік.
Особливі звичаї та традиції святкування Китайського Нового року
Найважливіша складова китайського Нового року — возз'єднання родини. Кожен повинен повернутися додому на новорічну вечерю.
За китайськими звичаями, обов'язково за два тижні до свята необхідно зробити генеральне прибирання в будинку та викинути усе зайве та старе.
Напередодні Нового року помешкання прикрашають. Готують святкову вечерю. За традицією, потрібно приготувати багато страв. Однак обов'язковими є рибні та м'ясні.
У вуличній атмосфері китайських міст у цей час панує жвавість, маскаради та феєрверки. Вважається, що салюти відлякують нечисту силу. У цьому обряді китайці бачать символ залучення радості, щастя, а також удачі та миру. Проте, українці природно, не будуть використовувати піротехніку для святкування з повагою один до одного.
Також люди у цей день обмінюються подарунками, які повинні складатися з парної кількості речей, адже вони означають сімейну гармонію та єдність.
Існує традиція дарувати на Новий рік червоні конверти з грошима. Найчастіше їх дарують дітям. Обов'язково потрібно подарувати рідним та близьким два мандарини, оскільки вони вважаються символом достатку.
Раніше ми повідомляли, коли та які важливі дати та свята відзначатимуть українці в січні 2024 року.
Радимо також дізнатися чого очікувати від Зеленого Дерев'яного Дракона, який керуватиме 2024 роком.
Читайте Новини.LIVE!