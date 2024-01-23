Когда китайский Новый год 2024 — дата, интересные обычаи и важные традиции

Ярко, весело и с семьей — когда и как празднуют китайский Новый год 2024
Украина, как и большинство стран мира, привыкла отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако многие украинцы не прочь отметить этот праздник еще раз, но уже по китайскому календарю, чествуя тем самым новый символ года — Зеленого Деревянного Дракона.
Рассказываем, когда китайский Новый год следует праздновать в 2024 году, каковы его особенности, обычаи и традиции.
Когда Китайский Новый год 2024
Дату определяют по лунному календарю — новый год наступает на второе новолуние после зимнего солнцестояния.
В этом году, по восточному календарю, большой праздник начала весны, а именно это символизирует Новый год для китайцев, отметят 10 февраля.
Кстати, если практически для всего мира наступает 2024 год, то для Китая — 4722 год.
Китайский Новый год — история праздника
По древней китайской легенде, дважды в год в Поднебесной появлялось ужасное чудовище Нянь, жившее на дне моря. Когда он выходил на сушу, он приносил только смерть и разрушение. Народ был вынужден скрываться. Однажды Нянь ворвался в деревню и испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы украшали свои дома узорами из бумаги красного цвета, красными фонарями и картинами, чтобы защититься от чудовища.
По другой версии перед приходом чудовища в одном из сел на ночлег попросился старец, пообещав навсегда избавить их от Няня. Он обозначил все дома села красной краской, зажег в окнах свечи и начал громко хлопать в хлопушки. Оказалось, что чудовище боится громких звуков, огня и красного цвета.
С этого времени китайцы на Новый год отпугивают злых духов красным цветом, фонариками и фейерверками. Без этих атрибутов невозможно представить настоящий китайский Новый год.
Особые обычаи и традиции празднования Китайского Нового года
Важнейшая составляющая китайского Нового года — воссоединение семьи. Каждый должен возвратиться домой на новогодний ужин.
По китайским обычаям обязательно за две недели до праздника необходимо сделать генеральную уборку в доме и выбросить все лишнее и старое.
В канун Нового года жилье украшают. Готовят праздничный ужин. По традиции нужно приготовить много блюд. Однако обязательны рыбные и мясные.
В уличной атмосфере китайских городов в это время царит живость, маскарады и фейерверки. Считается, что салюты отпугивают нечистую силу. В этом обряде китайцы видят символ привлечения радости, счастья, удачи и мира. Однако украинцы, естественно, не будут использовать пиротехнику для празднования с уважением друг к другу.
Также люди в этот день обмениваются подарками, которые должны состоять из парных вещей, ведь они означают семейную гармонию и единство.
Есть традиция дарить на Новый год красные конверты с деньгами. Чаще их дарят детям. Обязательно нужно подарить родным и близким два мандарина, поскольку они считаются символом изобилия.
Ранее мы сообщали, когда и какие важные даты и праздники будут отмечать украинцы в январе 2024 года.
Советуем узнать чего ожидать от Зеленого Деревянного Дракона, который будет руководить 2024 годом.
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