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Ярко, весело и с семьей — когда и как празднуют китайский Новый год 2024

23 января 2024 06:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Когда китайский Новый год 2024 — дата, интересные обычаи и важные традиции
Празднование китайского нового года. Фото: mick haupt/unsplash
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Украина, как и большинство стран мира, привыкла отмечать Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Однако многие украинцы не прочь отметить этот праздник еще раз, но уже по китайскому календарю, чествуя тем самым новый символ года — Зеленого Деревянного Дракона.

Рассказываем, когда китайский Новый год следует праздновать в 2024 году, каковы его особенности, обычаи и традиции.

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Когда Китайский Новый год 2024

Дату определяют по лунному календарю — новый год наступает на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

В этом году, по восточному календарю, большой праздник начала весны, а именно это символизирует Новый год для китайцев, отметят 10 февраля.

Кстати, если практически для всего мира наступает 2024 год, то для Китая — 4722 год.

 

Когда Китайский Новый год 2024
Празднование китайского Нового года во Львове. Фото: dyvys.info

Китайский Новый год — история праздника

По древней китайской легенде, дважды в год в Поднебесной появлялось ужасное чудовище Нянь, жившее на дне моря. Когда он выходил на сушу, он приносил только смерть и разрушение. Народ был вынужден скрываться. Однажды Нянь ворвался в деревню и испугался детей в красной одежде. С тех пор китайцы украшали свои дома узорами из бумаги красного цвета, красными фонарями и картинами, чтобы защититься от чудовища.

По другой версии перед приходом чудовища в одном из сел на ночлег попросился старец, пообещав навсегда избавить их от Няня. Он обозначил все дома села красной краской, зажег в окнах свечи и начал громко хлопать в хлопушки. Оказалось, что чудовище боится громких звуков, огня и красного цвета.

С этого времени китайцы на Новый год отпугивают злых духов красным цветом, фонариками и фейерверками. Без этих атрибутов невозможно представить настоящий китайский Новый год.

 

Китайский Новый год – история праздника
Празднование китайского нового года. Фото: wall.alphacoders.com

Особые обычаи и традиции празднования Китайского Нового года

Важнейшая составляющая китайского Нового года — воссоединение семьи. Каждый должен возвратиться домой на новогодний ужин.

По китайским обычаям обязательно за две недели до праздника необходимо сделать генеральную уборку в доме и выбросить все лишнее и старое.

В канун Нового года жилье украшают. Готовят праздничный ужин. По традиции нужно приготовить много блюд. Однако обязательны рыбные и мясные.

В уличной атмосфере китайских городов в это время царит живость, маскарады и фейерверки. Считается, что салюты отпугивают нечистую силу. В этом обряде китайцы видят символ привлечения радости, счастья, удачи и мира. Однако украинцы, естественно, не будут использовать пиротехнику для празднования с уважением друг к другу.

Также люди в этот день обмениваются подарками, которые должны состоять из парных вещей, ведь они означают семейную гармонию и единство.

Есть традиция дарить на Новый год красные конверты с деньгами. Чаще их дарят детям. Обязательно нужно подарить родным и близким два мандарина, поскольку они считаются символом изобилия.

 

Ранее мы сообщали, когда и какие важные даты и праздники будут отмечать украинцы в январе 2024 года.

Советуем узнать чего ожидать от Зеленого Деревянного Дракона, который будет руководить 2024 годом.

Китай
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