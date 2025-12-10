Як з'явилася традиція ставити ялинку на Різдво і Новий рік — цікавий факт

Дівчина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Більшість людей прикрашає ялинку на Різдво та Новий рік. Це дерево стало особливим символом, без якого важко уявити зимові свята. При цьому мало хто знає, звідки пішла така традиція та що вона означає.

Як виникла традиція прикрашати ялинку

Прикрашати ялинку почали ще з дохристиянських часів. Скандинави, кельти і германці використовували гілки вічнозеленого дерева як оберіг під час святкувань зимового сонцестояння. Сосна чи ялинка завжди асоціювалася з життям та родючістю. Крім того, вважалося, що вони захищають від темних сил і зла.

А от християнська традиція прикрашати ялинку з'явилася у XVI столітті в Німеччині. Вважається, що її започаткував католицький священник та реформатор Мартін Лютер. Чоловік настільки надихнувся красою нічного неба, що вирішив поставити вдома ялинку та прикрасити її свічками. Відтоді така традиція почала поширюватися іншими країнами Європи.

В Україні традиція ставити ялинку на свята з'явилася у XIX столітті. Спочатку її почали притримуватися містяни, що активно захоплювалися європейською культурою. При цьому в селах Різдво святкували за давніми традиціями.

Українська альтернатива ялинці

Українці мали власного попередника ялинки — дідуха. Це був сніп з пшениці, вівса чи жита, який вважали оберегом та символом добробуту. На свята його заносили в хату та ставили на почесне місце. Ялинка ж стала доповненням до вже існуючих звичаїв святкування Різдва та Нового року.

Спочатку дідух і ялинка разом символізували свята. Однак згодом український традиційний символ почав відходити на другий план. Зараз же багато хто зовсім не ставить в домі дідуха на Різдво. Однак у деяких українських сім'ях традиція залишилася незмінною.

