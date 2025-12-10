Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Історія новорічної ялинки — як з'явилась традиція її прикрашати

Історія новорічної ялинки — як з'явилась традиція її прикрашати

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 12:22
Як з'явилася традиція ставити ялинку на Різдво і Новий рік — цікавий факт
Дівчина прикрашає ялинку. Фото: Freepik

Більшість людей прикрашає ялинку на Різдво та Новий рік. Це дерево стало особливим символом, без якого важко уявити зимові свята. При цьому мало хто знає, звідки пішла така традиція та що вона означає.

Про це пише LifeStyle 24.

Реклама
Читайте також:

Як виникла традиція прикрашати ялинку

Прикрашати ялинку почали ще з дохристиянських часів. Скандинави, кельти і германці використовували гілки вічнозеленого дерева як оберіг під час святкувань зимового сонцестояння. Сосна чи ялинка завжди асоціювалася з життям та родючістю. Крім того, вважалося, що вони захищають від темних сил і зла. 

А от християнська традиція прикрашати ялинку з'явилася у XVI столітті в Німеччині. Вважається, що її започаткував католицький священник та реформатор Мартін Лютер. Чоловік настільки надихнувся красою нічного неба, що вирішив поставити вдома ялинку та прикрасити її свічками. Відтоді така традиція почала поширюватися іншими країнами Європи.

Звідки взялась традиція прикрашати ялинку
Ялинка, прикрашена до Різдва та Нового року. Фото: Freepik

В Україні традиція ставити ялинку на свята з'явилася у XIX столітті. Спочатку її почали притримуватися містяни, що активно захоплювалися європейською культурою. При цьому в селах Різдво святкували за давніми традиціями.

Українська альтернатива ялинці

Українці мали власного попередника ялинки — дідуха. Це був сніп з пшениці, вівса чи жита, який вважали оберегом та символом добробуту. На свята його заносили в хату та ставили на почесне місце. Ялинка ж стала доповненням до вже існуючих звичаїв святкування Різдва та Нового року.

Звідки взялась традиція прикрашати ялинку
Український дідух. Фото: Freepik

Спочатку дідух і ялинка разом символізували свята. Однак згодом український традиційний символ почав відходити на другий план. Зараз же багато хто зовсім не ставить в домі дідуха на Різдво. Однак у деяких українських сім'ях традиція залишилася незмінною.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в яких місцях не варто ставити ялинку. Це може зіпсувати атмосферу свята.

Також ми розповідали про те, як правильно прикрасити ялинку цього року. Це допоможе привернути удачу та щастя.

свята традиції Новий рік Різдво новорічна ялинка
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації