Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life История новогодней елки — как появилась традиция ее украшать

История новогодней елки — как появилась традиция ее украшать

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:22
Как появилась традиция ставить елку на Рождество и Новый год — интересный факт
Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Большинство людей украшает елку на Рождество и Новый год. Это дерево стало особым символом, без которого трудно представить зимние праздники. При этом мало кто знает, откуда пошла такая традиция и что она означает.

Об этом пишет LifeStyle 24.

Реклама
Читайте также:

Как возникла традиция украшать елку

Украшать елку начали еще с дохристианских времен. Скандинавы, кельты и германцы использовали ветви вечнозеленого дерева как оберег во время празднования зимнего солнцестояния. Сосна или елка всегда ассоциировалась с жизнью и плодородием. Кроме того, считалось, что они защищают от темных сил и зла.

А вот христианская традиция украшать елку появилась в XVI веке в Германии. Считается, что ее начал католический священник и реформатор Мартин Лютер. Мужчина настолько вдохновился красотой ночного неба, что решил поставить дома елку и украсить ее свечами. С тех пор такая традиция начала распространяться по другим странам Европы.

Звідки взялась традиція прикрашати ялинку
Елка, украшенная к Рождеству и Новому году. Фото: Freepik

В Украине традиция ставить елку на праздники появилась в XIX веке. Сначала ее начали придерживаться горожане, которые активно увлекались европейской культурой. При этом в селах Рождество праздновали по древним традициям.

Украинская альтернатива елке

Украинцы имели собственного предшественника елки — дидуха. Это был сноп из пшеницы, овса или ржи, который считали оберегом и символом благополучия. На праздники его заносили в дом и ставили на почетное место. Елка же стала дополнением к уже существующим обычаям празднования Рождества и Нового года.

Звідки взялась традиція прикрашати ялинку
Украинский дидух. Фото: Freepik

Сначала дидух и елка вместе символизировали праздники. Однако со временем украинский традиционный символ начал отходить на второй план. Сейчас же многие вовсе не ставят в доме дидуха на Рождество. Однако в некоторых украинских семьях традиция осталась неизменной.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких местах не стоит ставить елку. Это может испортить атмосферу праздника.

Также мы рассказывали о том, как правильно украсить елку в этом году. Это поможет привлечь удачу и счастье.

праздники традиции Новый год Рождество новогодняя елка
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации