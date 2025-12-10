Как появилась традиция ставить елку на Рождество и Новый год — интересный факт

История новогодней елки — как появилась традиция ее украшать
Большинство людей украшает елку на Рождество и Новый год. Это дерево стало особым символом, без которого трудно представить зимние праздники. При этом мало кто знает, откуда пошла такая традиция и что она означает.
Об этом пишет LifeStyle 24.
Как возникла традиция украшать елку
Украшать елку начали еще с дохристианских времен. Скандинавы, кельты и германцы использовали ветви вечнозеленого дерева как оберег во время празднования зимнего солнцестояния. Сосна или елка всегда ассоциировалась с жизнью и плодородием. Кроме того, считалось, что они защищают от темных сил и зла.
А вот христианская традиция украшать елку появилась в XVI веке в Германии. Считается, что ее начал католический священник и реформатор Мартин Лютер. Мужчина настолько вдохновился красотой ночного неба, что решил поставить дома елку и украсить ее свечами. С тех пор такая традиция начала распространяться по другим странам Европы.
В Украине традиция ставить елку на праздники появилась в XIX веке. Сначала ее начали придерживаться горожане, которые активно увлекались европейской культурой. При этом в селах Рождество праздновали по древним традициям.
Украинская альтернатива елке
Украинцы имели собственного предшественника елки — дидуха. Это был сноп из пшеницы, овса или ржи, который считали оберегом и символом благополучия. На праздники его заносили в дом и ставили на почетное место. Елка же стала дополнением к уже существующим обычаям празднования Рождества и Нового года.
Сначала дидух и елка вместе символизировали праздники. Однако со временем украинский традиционный символ начал отходить на второй план. Сейчас же многие вовсе не ставят в доме дидуха на Рождество. Однако в некоторых украинских семьях традиция осталась неизменной.
Напомним, ранее мы писали о том, в каких местах не стоит ставить елку. Это может испортить атмосферу праздника.
Также мы рассказывали о том, как правильно украсить елку в этом году. Это поможет привлечь удачу и счастье.
Читайте Новини.LIVE!