Как появилась традиция ставить елку на Рождество и Новый год — интересный факт

Девушка украшает елку. Фото: Freepik

Большинство людей украшает елку на Рождество и Новый год. Это дерево стало особым символом, без которого трудно представить зимние праздники. При этом мало кто знает, откуда пошла такая традиция и что она означает.

Об этом пишет LifeStyle 24.

Реклама

Читайте также:

Как возникла традиция украшать елку

Украшать елку начали еще с дохристианских времен. Скандинавы, кельты и германцы использовали ветви вечнозеленого дерева как оберег во время празднования зимнего солнцестояния. Сосна или елка всегда ассоциировалась с жизнью и плодородием. Кроме того, считалось, что они защищают от темных сил и зла.

А вот христианская традиция украшать елку появилась в XVI веке в Германии. Считается, что ее начал католический священник и реформатор Мартин Лютер. Мужчина настолько вдохновился красотой ночного неба, что решил поставить дома елку и украсить ее свечами. С тех пор такая традиция начала распространяться по другим странам Европы.

Елка, украшенная к Рождеству и Новому году. Фото: Freepik

В Украине традиция ставить елку на праздники появилась в XIX веке. Сначала ее начали придерживаться горожане, которые активно увлекались европейской культурой. При этом в селах Рождество праздновали по древним традициям.

Украинская альтернатива елке

Украинцы имели собственного предшественника елки — дидуха. Это был сноп из пшеницы, овса или ржи, который считали оберегом и символом благополучия. На праздники его заносили в дом и ставили на почетное место. Елка же стала дополнением к уже существующим обычаям празднования Рождества и Нового года.

Украинский дидух. Фото: Freepik

Сначала дидух и елка вместе символизировали праздники. Однако со временем украинский традиционный символ начал отходить на второй план. Сейчас же многие вовсе не ставят в доме дидуха на Рождество. Однако в некоторых украинских семьях традиция осталась неизменной.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких местах не стоит ставить елку. Это может испортить атмосферу праздника.

Также мы рассказывали о том, как правильно украсить елку в этом году. Это поможет привлечь удачу и счастье.