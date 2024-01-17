Співачка Jerry Heil стала членом журі міжнародного європейського конкурсу

Українська співачка Jerry Heil у кліпі на свою пісню "Три полоси". Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця і учасниця Нацвідбору "Євробачення-2024" Jerry Heil стала суддею міжнародного європейського конкурсу. Популярна артистка зізналася, що саме в цьому конкурсі вона стала переможницею минулого року.

Про це Jerry Heil розповіла на своїй офіційній сторінці в соцмережі Instagram.

Читайте також:

Jerry Heil у складі журі конкурсу MME AWARDS

Одна з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу Jerry Heil розповіла про те, що вона увійшла до складу членів журі міжнародного європейського конкурсу MME AWARDS. Виявляється, там артистка виграла минулого року, а вже зараз стала суддею.

Jerry Heil зазначила, що її батьки навчили ні в чому собі не відмовляти у фантазії. Крім того, українська співачка і фіналістка Національного відбору конкурсу "Євробачення" розкрила секрет того, як їй вдалося досягти такого неймовірного успіху.

"Чи могла трирічна Яна, яка тоді починала свій музичний шлях, уявити те, що її професійній точці зору довіряють на престижному щорічному європейському конкурсі? Та може й могла, батьки навчили мене нічого собі не забороняти В УЯВІ, але трішечки невтомної праці на улюблену справу протягом 25 років поспіль — і ось я тут, все легко!" — розповіла з радістю Jerry Heil.

Новина Jerry Heil про приєднання до складу журі міжнародного конкурсу. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новину Jerry Heil

Дізнавшись про цю новину, підписники української співачки не залишилися осторонь. Люди в коментарях почали висловлювати свою думку і писати компліменти на адресу Jerry Heil.

Jerry Heil, Ви дуже талановита, а ваша праця — просто титанічна. Кожна нова пісня — це хіт

Всі дівчата, як дівчата, а ти — як королева

Дівчата, ви найкраще, що траплялося з "Євробаченням"! Україно — вона, як дівчина, кохана, мати, все здолає та поборе. Це справжній гімн незламності!

Слідуючи логіці, після перемоги в "Нацвідборі" ти всядешся в крісло журі і там

Коментар зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Jerry Heil. Фото: скриншот з Instagram

Jerry Heil з Alyona Alyona у Нацвідборі "Євробачення"

Нещодавно українська артистка повідомила про те, що вона візьме участь у Національному відборі конкурсу "Євробачення" разом з Alyona Alyona. Зірки розповіли, чому вони вирішили це зробити.

"У кожного з нас своя історія. Хтось не покладає зусилля лупати цю скалу, хтось не міг наважитися на цей крок декілька років своєї кар'єри. Чи пішла б на Нацвідбір "Євробачення кожна" з нас поодинці — невідомо. Проте, разом нам є, що сказати Європі. Оскільки наш тандем так об'єднує людей, об'єднує країни і так припав людям до душі, нам хочеться спробувати цю енергію, цю любов і довіру людей пронести крізь пісенний конкурс", — зазначили українські зірки.

Alyona Alyona і Jerry Heil про участь у Нацвідборі "Євробачення". Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода українська співачка Jerry Heil представила авторську щедрівку.

Раніше ми розповідали про те, що українська артистка Jerry Heil випустила власну колекцію одягу.

Також ми повідомляли про те, що відома співачка Jerry Heil розповіла, як її мало не зґвалтували у 13 років.