Певица Jerry Heil стала членом жюри международного европейского конкурса

Украинская певица Jerry Heil в клипе на свою песню "Три полоси". Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская исполнительница и участница Нацотбора "Евровидения-2024" Jerry Heil стала судьей международного европейского конкурса. Популярная артистка призналась, что именно в этом конкурсе она стала победительницей в прошлом году.

Об этом Jerry Heil рассказала на своей официальной странице в соцсети Instagram.

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Jerry Heil в составе жюри конкурса MME AWARDS

Одна из самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса Jerry Heil рассказала о том, что она вошла в состав членов жюри международного европейского конкурса MME AWARDS. Оказывается, там артистка выиграла в прошлом году, а уже сейчас стала судьей.

Jerry Heil отметила, что ее родители научили ни в чем не отказывать в фантазии. Кроме того, украинская певица и финалистка Национального отбора конкурса "Евровидение" раскрыла секрет того, как ей удалось добиться такого невероятного успеха.

"Могла ли трехлетняя Яна, которая тогда начинала свой музыкальный путь, представить то, что ее профессиональной точке зрения доверяют на престижном ежегодном европейском конкурсе? Да может и могла, родители научили меня ничего себе не запрещать в воображении, но немного неутомимого труда на любимое дело в течение 25 лет подряд — и вот я здесь, все легко!" — рассказала с радостью Jerry Heil.

Новость Jerry Heil о присоединении к жюри международного конкурса. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новость Jerry Heil

Узнав об этой новости, подписчики украинской певицы не остались в стороне. Люди в комментариях начали высказывать свое мнение и писать комплименты в адрес Jerry Heil.

Jerry Heil, Вы очень талантливы, а ваш труд — просто титанический. Каждая новая песня — это хит

Все девушки, как девушки, а ты — как королева

Девушки, вы лучшее, что случалось с "Евровидением"! Украина — она, как девушка, любимая, мать, все преодолеет и поборет. Это настоящий гимн несокрушимости!

Следуя логике, после победы в "Нацотборе" ты усядешься в кресло жюри и там

Комментарий со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы Jerry Heil. Фото: скриншот из Instagram

Jerry Heil с Alyona Alyona в Нацотборе "Евровидения"

Недавно украинская артистка сообщила, что она примет участие в Национальном отборе конкурса "Евровидение" вместе с Alyona Alyona. Звезды рассказали, почему они решили это сделать.

"У каждого из нас своя история. Кто-то не прилагает усилия лупить эту скалу, кто-то не мог решиться на этот шаг несколько лет своей карьеры. Пошла бы на Нацотбор "Евровидения" каждая из нас в одиночку — неизвестно. Однако, вместе нам есть, что сказать Европе. Поскольку наш тандем так объединяет людей, объединяет страны и так пришелся людям по душе, нам хочется попробовать эту энергию, эту любовь и доверие людей пронести сквозь песенный конкурс", — отметили украинские звезды.

Alyona Alyona и Jerry Heil об участии в Нацотборе "Евровидения". Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая украинская певица Jerry Heil представила авторскую щедривку.

Ранее мы рассказывали, что украинская артистка Jerry Heil выпустила собственную коллекцию одежды.

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