Дієтолог пояснив, чому людям часто хочеться шоколаду, пончиків, кави чи карі

Дівчина куштує шоколад. Ілюстративне фото: pixels.com

Часто стрес намагаються "заїсти" зовсім не корисними продуктами, які містять чимало калорій. Дієтологи називають таку поведінку "емоційним харчуванням" і закликають з ним боротися, поки ця звичка не призвела до наслідків у вигляді зайвих кілограмів.

Як боротися з емоційним харчуванням та чим замінити шкідливі продукти, інформує видання Woman & Home.

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Що таке емоційне харчування

Як стверджують фахівці, до поведінки все "заїдати" більш схильні жінки. Сором, провина, нервові стани — все це призводить до бажання "заїсти" проблему чимось солоденьким.

Поведінкова психологиня Арія Кемпбелл-Данеш, яка спеціалізується на контролі ваги, зазначає, що люди більш вмотивовані їсти, якщо їм сумно, вони гніваються і сумують або об'їдаються у якості нагороди за якісь успіхи. Така поведінка спостерігається у жінок, які проходять через передменопаузу або менопаузу.

Як протистояти емоційному переїданню

Доктор Кемпбелл-Данеш говорить, що все залежить від емоційної стійкості. А її треба тренувати: чим довше голодна людина може дивитися в бік їжі і зупинятися, коли вона сита, тим менша ймовірність переїдання.

А ще може допомогти перехід на багату клітковинну дієту, що виводить токсини та гормони з організму і довше зберігає почуття ситості.

Гарними джерелами є цільнозернові макарони, цільні злаки, темні листові овочі, коричневий рис і помідори. Також дієтолог закликає не боятися корисних жирів, які потрібні організму: омега-3 міститься в лососі, горіхах, авокадо, кокосах та оливках.

Чим корисним можна замінити "заїдання"

Кемпбелл-Данеш пропонує відмовитись від так званих "корисних" батончиків, а вживати суто натуральну їжу.

Наприклад:

половина подрібненого авокадо на одній скибочці хліба;

перець і цукіні з хумусом;

одне яйце-пашот з копченим лососем;

нарізане яблуко з ложкою горіхової олії;

фініки, фаршировані волоськими горіхами та пеканами;

грецький йогурт зі свіжою малиною і чорницею.

Чому постійно хочеться кави, шоколаду, карі чи пончиків

Дієтолог дала роз'яснення, чому людям так часто хочеться найпопулярніших видів продуктів.

Бажання постійно пити каву, за її словами, свідчить про потребу в енергії або ознакою дефіциту заліза. Його нестача для транспортування кисню організмом викликає млявість.

Шоколад зазвичай психологічно асоціюється з комфортом та задоволенням, тому його хочеться під час "частування" себе, а фізіологічно нам просто потрібна доза цукру.

Коли хочеться карі, то це означає, що організм сигналізує про потребу підвищити імунітет. Чилі, куркума та імбир чудово підходять для боротьби з застудою та підвищення імунітету.

Бажання пончиків може означати, що людині треба більше здорового сну. Потяг до "швидких" солодких ласощів, як-от тістечка та печиво, може бути ознакою низького рівня глюкози в крові.

Також дієтолог нагадує, що люди, що пропускають сніданок, схильні потім робити перекуси нездоровою їжею. Це, звичайно, призводить до того, що такі люди частіше за інших страждають від зайвої ваги.

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