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Кава, шоколад, карі чи пончики — що означає, коли хочеться цих продуктів

6 жовтня 2024 07:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дієтолог пояснив, чому людям часто хочеться шоколаду, пончиків, кави чи карі
Дівчина куштує шоколад. Ілюстративне фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Часто стрес намагаються "заїсти" зовсім не корисними продуктами, які містять чимало калорій. Дієтологи називають таку поведінку "емоційним харчуванням" і закликають з ним боротися, поки ця звичка не призвела до наслідків у вигляді зайвих кілограмів. 

Як боротися з емоційним харчуванням та чим замінити шкідливі продукти, інформує видання Woman & Home

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Що таке емоційне харчування

Як стверджують фахівці, до поведінки все "заїдати" більш схильні жінки. Сором, провина, нервові стани — все це призводить до бажання "заїсти" проблему чимось солоденьким. 

Поведінкова психологиня Арія Кемпбелл-Данеш, яка спеціалізується на контролі ваги, зазначає, що люди більш вмотивовані їсти, якщо їм сумно, вони гніваються і сумують або об'їдаються у якості нагороди за якісь успіхи. Така поведінка спостерігається у жінок, які проходять через передменопаузу або менопаузу. 

Як протистояти емоційному переїданню

Доктор Кемпбелл-Данеш говорить, що все залежить від емоційної стійкості. А її треба тренувати: чим довше голодна людина може дивитися в бік їжі і зупинятися, коли вона сита, тим менша ймовірність переїдання.

А ще може допомогти перехід на багату клітковинну дієту, що виводить токсини та гормони з організму і довше зберігає почуття ситості.

Гарними джерелами є цільнозернові макарони, цільні злаки, темні листові овочі, коричневий рис і помідори. Також дієтолог закликає не боятися корисних жирів, які потрібні організму: омега-3 міститься в лососі, горіхах, авокадо, кокосах та оливках.

Чим корисним можна замінити "заїдання"

Кемпбелл-Данеш пропонує відмовитись від так званих "корисних" батончиків, а вживати суто натуральну їжу. 

Наприклад:

  • половина подрібненого авокадо на одній скибочці хліба;
  • перець і цукіні з хумусом;
  • одне яйце-пашот з копченим лососем;
  • нарізане яблуко з ложкою горіхової олії;
  • фініки, фаршировані волоськими горіхами та пеканами;
  • грецький йогурт зі свіжою малиною і чорницею.

Чому постійно хочеться кави, шоколаду, карі чи пончиків

Дієтолог дала роз'яснення, чому людям так часто хочеться найпопулярніших видів продуктів.

Бажання постійно пити каву, за її словами, свідчить про потребу в енергії або ознакою дефіциту заліза. Його нестача для транспортування кисню організмом викликає млявість.

Шоколад зазвичай психологічно асоціюється з комфортом та задоволенням, тому його хочеться під час "частування" себе, а фізіологічно нам просто потрібна доза цукру.

Коли хочеться карі, то це означає, що організм сигналізує про потребу підвищити імунітет. Чилі, куркума та імбир чудово підходять для боротьби з застудою та підвищення імунітету.

Бажання пончиків може означати, що людині треба більше здорового сну. Потяг до "швидких" солодких ласощів, як-от тістечка та печиво, може бути ознакою низького рівня глюкози в крові.

Також дієтолог нагадує, що люди, що пропускають сніданок, схильні потім робити перекуси нездоровою їжею. Це, звичайно, призводить до того, що такі люди частіше за інших страждають від зайвої ваги.

Як ми писали раніше, в суспільстві існує досить популярна думка про те, що алкоголь у невеликих дозах здатний зменшувати рівень стресу. Втім, на думку українського лікаря Євгена Комаровського, це не універсальне правило, і зловживати ним точно не варто. 

Раніше ми писали, що лікар розповів, як правильно їсти м'ясо.

психологія кава дієтологи пончики переїдання шоколад

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