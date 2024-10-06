Диетолог объяснил, почему людям часто хочется шоколада, пончиков, кофе или карри

Кофе, шоколад, карри или пончики — что значит, когда хочется этих продуктов
Часто стресс пытаются "заесть" совсем не полезными продуктами, содержащими немало калорий. Диетологи называют такое поведение "эмоциональным питанием" и призывают с ним бороться, пока эта привычка не привела к последствиям в виде лишних килограммов.
Как бороться с эмоциональным питанием и чем заменить вредоносные продукты, информирует издание Woman & Home.
Что такое эмоциональное питание
Как утверждают специалисты, все "заедать" более склонные женщины. Стыд, вина, нервные состояния — все это приводит к желанию "заесть" проблему чем-то сладеньким.
Поведенческий психолог Ария Кэмпбелл-Данеш, специализирующаяся на контроле веса, отмечает, что люди более мотивированы есть, если им грустно, они сердятся или унывают или объедаются в качестве награды за какие-то успехи. Такое поведение наблюдается у женщин, проходящих через предменопаузу или менопаузу.
Как противостоять эмоциональному перееданию
Доктор Кэмпбелл-Данеш говорит, что все зависит от эмоциональной стойкости. А ее нужно тренировать: чем дольше голодный человек может смотреть в сторону еды и останавливаться, когда он сыт, тем меньше вероятность переедания.
А еще может помочь переход на богатую клетчатую диету, выводящую токсины и гормоны из организма и дольше сохраняющую чувство сытости.
Хорошими источниками являются цельнозерновые макароны, цельные злаки, темные листовые овощи, коричневый рис и помидоры. Также диетолог призывает не бояться полезных жиров, нужных организму: омега-3 содержится в лососе, орехах, авокадо, кокосах и оливках.
Чем полезным можно заменить "заедание"
Кэмпбелл-Данеш предлагает отказаться от так называемых "полезных" батончиков, а употреблять чисто натуральную пищу.
Например:
- половина измельченного авокадо на одном ломтике хлеба;
- перец и цуккини с хумусом;
- одно яйцо-пашот с копченым лососем;
- нарезанное яблоко с ложкой орехового масла;
- финики, фаршированные грецкими орехами и пеканами;
- греческий йогурт со свежей малиной и черникой.
Почему постоянно хочется кофе, шоколада, карри или пончиков
Диетолог дала разъяснение, почему людям так часто хочется популярнейших видов продуктов.
Желание постоянно пить кофе, по ее словам, свидетельствует о потребности энергии или признаке дефицита железа. Его недостаток для транспортировки кислорода организмом вызывает вялость.
Шоколад обычно психологически ассоциируется с комфортом и удовольствием, поэтому его хочется, чтобы побаловать себя, а физиологически нам просто нужна доза сахара.
Когда хочется карри, это означает, что организм сигнализирует о необходимости повысить иммунитет. Чили, куркума и имбирь отлично подходят для борьбы с простудой и повышения иммунитета.
Желание пончиков может означать, что человеку нужно больше здорового сна. Влечение к "быстрому" сладкому лакомству, как пирожное и печенье, может быть признаком низкого уровня глюкозы в крови.
Также диетолог напоминает, что люди, пропускающие завтрак, склонны потом делать перекусы нездоровой пищей. Это, конечно, приводит к тому, что такие люди чаще других страдают лишним весом.
Как мы писали ранее, в обществе существует достаточно популярное мнение о том, что алкоголь в небольших дозах способен снижать уровень стресса. Впрочем, по мнению украинского врача Евгения Комаровского, это не универсальное правило, и злоупотреблять им точно не стоит.
Раньше мы писали, что врач рассказал, как правильно есть мясо.
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