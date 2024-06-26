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Хитра лисиця навіть не ховається — 98% не змогли знайти тваринку на фото

26 червня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптичну ілюзію не розгадали 98% — не кожен побачить лисицю на фото
Бачите лисицю? Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Старий будинок та іржава машина домінують на цій фотографії. Але, окрім автомобіля, є ще один персонаж рудого кольору — знайдіть його за 10 секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Хитра лисиця навіть не ховається — 98% не змогли знайти тваринку на фото - фото 1
Старий будинок, іржавий автомобіль, похмурі дерева та сонячна осіння погода. Але на фото також точно є лисиця, яку помітять люди з очима яструба за 10 секунд.

Якщо маєте високий IQ та вважаєте себе хорошим спостерігачем, спробуйте знайти тварину на цій фотографії.

До цього моменту лише 2% людей пройшли цей дуже складний тест.

У будь-якому разі, дослідження показують, що чим більше складних та заплутаних головоломок розгадують люди, тим розумнішими вони стають.

Чим корисні оптичні ілюзії та головоломки

  • Когнітивна стимуляція. Складні завдання кидають виклик мозку, сприяючи розумовій спритності та гнучкості.
  • Навички розв'язання проблем. Регулярні заняття покращують аналітичне мислення та здібності.
  • Поліпшення пам’яті. Задачі можуть сприяти кращій роботі мозку.
  • Креативність. Головоломки заохочують мислити нестандартно, сприяючи творчості та інноваційним процесам мислення.
  • Розвиток уваги. Робота над оптичними ілюзіями та головоломками вимагає зосередженості, що сприяє кращому фокусу.
  • Зняття стресу. Приємний характер головоломок може діяти як форма релаксації.

Вже знайшли лисицю? Ще ні? Придивіться праворуч між деревом та автомобілем.

Правильна відповідь

 

Хитра лисиця навіть не ховається — 98% не змогли знайти тваринку на фото - фото 2

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії с тваринами — тут і тут.

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