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Моторошна головоломка — знайдіть обличчя серед кавових зерен за 10 секунд

10 червня 2024 20:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: знайдіть моторошне обличчя серед кавових зерен за 10 секунд
Бачите обличчя? Малюнок: The Minds Journal
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Потрібно знайти жахливе обличчя, яке ховається в цій ілюзії розсипаних кавових зерен. Карколомну головоломку важко розгадати, адже зерна так схожі одне на одне.

Завдання запропонувала The Sun.

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Моторошна головоломка — знайдіть обличчя серед кавових зерен за 10 секунд - фото 1

Якщо вам важко дивитися в море коричневого кольору, спробуйте розглянути кожне зерно окремо. Також варто згадати, як виглядає лоб людини, та шукати лише схожі форми.

Наука про оптичні ілюзії

  • Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
  • Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
  • Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
  • Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
  • Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Вже знайшли обличчя? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь


Моторошна головоломка — знайдіть обличчя серед кавових зерен за 10 секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.

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