Оптична головоломка: знайдіть моторошне обличчя серед кавових зерен за 10 секунд

Бачите обличчя? Малюнок: The Minds Journal

Потрібно знайти жахливе обличчя, яке ховається в цій ілюзії розсипаних кавових зерен. Карколомну головоломку важко розгадати, адже зерна так схожі одне на одне.

Завдання запропонувала The Sun.

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Якщо вам важко дивитися в море коричневого кольору, спробуйте розглянути кожне зерно окремо. Також варто згадати, як виглядає лоб людини, та шукати лише схожі форми.

Наука про оптичні ілюзії

Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.

Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.

Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.

Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.

Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.

Вже знайшли обличчя? Порівняйте ваше рішення з правильним.

Правильна відповідь





Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.