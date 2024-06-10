Оптична головоломка: знайдіть моторошне обличчя серед кавових зерен за 10 секунд

Моторошна головоломка — знайдіть обличчя серед кавових зерен за 10 секунд
10 червня 2024 20:40
Бачите обличчя? Малюнок: The Minds Journal
Потрібно знайти жахливе обличчя, яке ховається в цій ілюзії розсипаних кавових зерен. Карколомну головоломку важко розгадати, адже зерна так схожі одне на одне.
Завдання запропонувала The Sun.
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Якщо вам важко дивитися в море коричневого кольору, спробуйте розглянути кожне зерно окремо. Також варто згадати, як виглядає лоб людини, та шукати лише схожі форми.
Наука про оптичні ілюзії
- Наш мозок постійно намагається зрозуміти світ якомога швидше, попри те, що навколо нас 3D, а зображення на сітківці ока у 2D.
- Мозку важко інтерпретувати все відразу, тому він часто використовує ярлики та надає людині спрощену версію побаченого.
- Коли ви дивитесь на об’єкт, то насправді бачите світло, що відбивається від нього та перетворюється на електричні імпульси, які потім мозок перетворює на зображення.
- Мозок може деформувати прямі лінії, якщо об’єкт посередині виглядає так, ніби він наближається.
- Різні світлі й темні об’єкти однакового розміру можуть виглядати по-різному.
Вже знайшли обличчя? Порівняйте ваше рішення з правильним.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії на пошук облич — тут і тут.
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