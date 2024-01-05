Оптична ілюзія: знадобиться вся ваша уява, щоб розв'язати цю головоломку

Можете знайти четвертого рибалку на березі озера? Малюнок: Pinterest

Ця хитра оптична ілюзія перевірить ваші когнітивні здібності та спостережливість. Всі бачать трьох рибалок, чи помітите ви четвертого лише за 5 секунд?

Головоломку запропонувала The Sun.

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Оптична ілюзія "Рибалки"

Перевірте свій мозок, спробувавши знайти четвертого рибалку у цій хитромудрій головоломці.

На старовинній листівці чітко видно трьох чоловіків, які рибалять біля озера, але там є й четвертий.

Кілька дерев оточують рибалок, а в одного з них навіть є риба на вудці.

Всі вони носять капелюхи, а двоє з них звісили ноги з краю пагорба.

Однак одного рибалки не вистачає, і саме його належить відшукати серед інших.

Використовуйте свої навички творчого мислення. Не забудьте оглянути кожен міліметр зображення. Важливо приділяти пильну увагу усім деталям на листівці.

Якщо виникають труднощі, проведіть очима по правому нижньому кутку зображення вздовж трави, яка спускається до води. Або спробуйте повернути зображення.

Досі не можете знайти прихованого рибалку? Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Після цього завдання пропонуємо розгадати ще дві оптичні ілюзії — тут і тут.