Оптическая иллюзия: понадобится все ваше воображение, чтобы решить эту головоломку

Можете найти четвертого рыбака на берегу озера? Рисунок: Pinterest

Эта хитрая оптическая иллюзия проверит ваши когнитивные способности и наблюдательность. Все видят трех рыбаков, заметите ли вы четвертого всего за 5 секунд?

Головоломку предложила The Sun.

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Оптическая иллюзия "Рыбаки"

Проверьте свой мозг, попытавшись найти четвертого рыбака в этой замысловатой головоломке.

На старинной открытке отчетливо видны три человека, которые рыбачат у озера, но там есть и четвертый.

Несколько деревьев окружают рыбаков, а у одного из них даже есть рыба на удочке.

Все они носят шляпы, а двое из них свесили ноги с края холма.

Однако одного рыбака не хватает, и именно его предстоит отыскать среди других.

Используйте свои навыки творческого мышления. Не забудьте осмотреть каждый миллиметр изображения. Важно уделять внимание всем деталям на открытке.

Если возникают трудности, проведите глазами по правому нижнему углу изображения вдоль травы, спускающейся к воде. Или попытайтесь развернуть изображение.

До сих пор не можете найти скрытого рыбака? Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

После этой задачи предлагаем разгадать еще две оптические иллюзии — здесь и здесь.