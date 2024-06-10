Оптическая головоломка: найдите жуткое лицо среди кофейных зерен за 10 секунд

Видите лицо? Рисунок: The Minds Journal

Нужно найти ужасное лицо, скрывающееся в этой иллюзии рассыпанных кофейных зерен. Головокружительную головоломку трудно разгадать, ведь зерна так похожи друг на друга.

Задание предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Зерна"





Если вам тяжело смотреть в море коричневого цвета, попробуйте рассмотреть каждое зерно по отдельности. Также стоит вспомнить, как выглядит лоб человека и искать только похожие формы.

Наука об оптических иллюзиях

Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.

Мозг трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.

Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.

Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.

Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Уже нашли лицо? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ





Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на поиск лиц — здесь и здесь.