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Жуткая головоломка — найдите лицо среди кофейных зерен за 10 секунд

10 июня 2024 20:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: найдите жуткое лицо среди кофейных зерен за 10 секунд
Видите лицо? Рисунок: The Minds Journal
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Нужно найти ужасное лицо, скрывающееся в этой иллюзии рассыпанных кофейных зерен. Головокружительную головоломку трудно разгадать, ведь зерна так похожи друг на друга.

Задание предложила The Sun.

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Жуткая головоломка - найдите лицо среди кофейных зерен за 10 секунд - фото 1

Если вам тяжело смотреть в море коричневого цвета, попробуйте рассмотреть каждое зерно по отдельности. Также стоит вспомнить, как выглядит лоб человека и искать только похожие формы.

Наука об оптических иллюзиях

  • Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
  • Мозг трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
  • Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
  • Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
  • Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.

Уже нашли лицо? Сравните ваше решение с правильным.

Правильный ответ


Жуткая головоломка — найдите лицо среди кофейных зерен за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на поиск лиц — здесь и здесь.

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