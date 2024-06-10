Оптическая головоломка: найдите жуткое лицо среди кофейных зерен за 10 секунд

Жуткая головоломка — найдите лицо среди кофейных зерен за 10 секунд
10 июня 2024 20:40
Видите лицо? Рисунок: The Minds Journal
Нужно найти ужасное лицо, скрывающееся в этой иллюзии рассыпанных кофейных зерен. Головокружительную головоломку трудно разгадать, ведь зерна так похожи друг на друга.
Задание предложила The Sun.
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Оптическая головоломка "Зерна"
Если вам тяжело смотреть в море коричневого цвета, попробуйте рассмотреть каждое зерно по отдельности. Также стоит вспомнить, как выглядит лоб человека и искать только похожие формы.
Наука об оптических иллюзиях
- Наш мозг постоянно пытается понять мир как можно быстрее, несмотря на то, что вокруг нас 3D, а изображение на сетчатке глаза в 2D.
- Мозг трудно интерпретировать все сразу, поэтому он часто использует ярлыки и предоставляет человеку упрощенную версию увиденного.
- Когда вы смотрите на объект, на самом деле видите свет, отражающийся от него и превращающийся в электрические импульсы, которые затем мозг превращает в изображение.
- Мозг может деформировать прямые линии, если объект посередине выглядит так, как будто он приближается.
- Различные светлые и темные объекты одинакового размера могут смотреться по-разному.
Уже нашли лицо? Сравните ваше решение с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сложные оптические иллюзии на поиск лиц — здесь и здесь.
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