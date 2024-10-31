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Хитре написання слова "Stories" — як правильно українською

31 жовтня 2024 06:03
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Мовознавці розповіли, як правильно писати англіцизм Stories
Смартфон з відкритим застосунком Instagram. Фото: pixels.com
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Часи інтернету та соціальних мереж привносять в різні мови безліч англіцизмів, які треба грамотно писати рідною мовою. У користувачів Instagram часто виникає плутанина — як писати українською "Stories": "Сторіс" чи "Сторис". 

Відповідь дають філологи проєкту програми "Мовимо" на ТРК "Рудана".

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Як писати "Stories" українською

Філологи зазначають, що тут треба "примінити правила дев'ятки": після літери "р" у запозичених словах слід писати літеру "и", а не "і". Тому правильно писати саме "Сторис".

Ведуча програми Ірина Павленко зазначає, що це правило діє для запозичених слів, де після приголосних "р", "т", "с", "д", "ш", "ч", "з", "ц" та "ж" треба писати приголосну "и".

Отже, правильно казати та писати так: зафільмувати рилз чи записати сториз, написати в директ або замовити капучино.

Раніше ми інформували, що месенджер Telegram залишається для українців основним джерелом новин та особистого спілкування. А ось соцмережа Facebook починає втрачати свої позиції та користувачів.  

Також ми писали про те, що потрібно уникати слів "підодіяльник" та "одіяло". Зокрема, мовознавці запропонували альтернативи.

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