Языковеды рассказали, как правильно писать англицизм Stories

Смартфон с открытым приложением Instagram. Фото: pixels.com

Времена интернета и социальных сетей привносят в разные языки множество англицизмов, которые нужно грамотно писать на родном языке. У пользователей Instagram часто возникает путаница — как писать на украинском "Stories": "Сторіс" или "Сторис".

Ответ дают филологи проекта программы "Мова" на ТРК "Рудана".

Читайте также:

Как писать "Stories" на украинском

Филологи отмечают, что здесь нужно "применить правило девятки": после буквы "р" в заимствованных словах следует писать букву "и", а не "і". Поэтому правильно писать именно "Сторис".

Ведущая программы Ирина Павленко отмечает, что это правило действует для заимствованных слов, где после согласных "р", "т", "с", "д", "ш", "ч", "з", "ц" и "ж" надо писать гласную "и".

Итак, правильно говорить и писать так: снять рилз или записать сториз, написать в директ или заказать капучино.

Ранее мы информировали, что мессенджер Telegram остается для украинцев основным источником новостей и личного общения. А вот соцсеть Facebook начинает терять свои позиции и пользователей.

Также мы писали о том, что нужно избегать слов "пододеяльник" и "одеяло". В частности, языковеды предложили альтернативу.