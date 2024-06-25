Загадка для розумників — знайдіть прихованого злочинця за 10 секунд

Де злочинець? Малюнок: brightside

В затишному кафе серед клієнтів заховався крадій. Лише люди з залізною логікою можуть швидко та впевнено сказати, хто він.

Головоломку запропонував Bright Side.

Читайте також:

Головоломка "Злочин"





На малюнку зображений інтер'єр кафе, в якому знаходяться семеро людей. Видно тіні трьох на задньому плані та чітке зображення двох чоловіків та двох жінок — на передньому.

Один сумний чоловік п'є каву або чай за шинквасом.

Другий за столиком тримає у руках бейгл, але не поспішає його їсти.

Одна жінка зухвалого виду п'є напій з паперового бокала через трубочку.

Друга — вагітна — вже рухається, мабуть, до виходу.

На столі стоїть кошичок з запашним хлібом.

Хтось з відвідувачів кафе наразі скоює правопорушення. Здогадайтеся за 10 секунд, хто саме.

Ознакою цього може бути що завгодно. Головне, щоб пояснення мало логічний вигляд та було переконливим.

Отже, налаштуйте секундомір на смартфоні, та починайте.

Час вийшов. Знайшли самозванця?

Порівняйте своє рішення з правильним.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували надскладну оптичну головоломку з пошуку різноколірних квадратів. Також просили знайти на фото кота серед купи листя.