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Кто лучший следователь — найдите вора на рисунке за 10 секунд

25 июня 2024 17:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Загадка для умников — найдите скрытого преступника за 10 секунд
Где преступник? Рисунок: brightside
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В уютном кафе среди клиентов спрятался вор. Только люди с железной логикой могут быстро и уверенно сказать, кто он.

Головоломку предложил Bright Side.

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Кто лучший следователь - найдите вора на рисунке за 10 секунд - фото 1

На рисунке изображен интерьер кафе, в котором находятся семь человек. Видны тени троих на заднем плане и четкое изображение двух мужчин и двух женщин на переднем.

Один грустный человек пьет кофе или чай за стойкой.

Второй за столиком держит в руках бейгл, но не торопится его есть.

Одна женщина дерзкого вида пьет напиток из бумажного стакана через трубочку.

Вторая — беременная — уже движется, видимо, к выходу.

На столе стоит корзинка с душистым хлебом.

Кто-то из посетителей кафе совершает правонарушения. Угадайте за 10 секунд, кто именно.

Признаком этого может быть что угодно. Главное, чтобы объяснение выглядело логичным и убедительным.

Итак, настройте секундомер на смартфоне и начинайте.

Время вышло. Нашли самозванца?

Сравните свое решение с правильным.

Правильный ответ

 

Кто лучший следователь - найдите вора на рисунке за 10 секунд - фото 2

Ранее мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.

оптическая иллюзия
тест
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