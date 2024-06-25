Загадка для умников — найдите скрытого преступника за 10 секунд

Кто лучший следователь — найдите вора на рисунке за 10 секунд
В уютном кафе среди клиентов спрятался вор. Только люди с железной логикой могут быстро и уверенно сказать, кто он.
Головоломку предложил Bright Side.
Головоломка "Преступление"
На рисунке изображен интерьер кафе, в котором находятся семь человек. Видны тени троих на заднем плане и четкое изображение двух мужчин и двух женщин на переднем.
Один грустный человек пьет кофе или чай за стойкой.
Второй за столиком держит в руках бейгл, но не торопится его есть.
Одна женщина дерзкого вида пьет напиток из бумажного стакана через трубочку.
Вторая — беременная — уже движется, видимо, к выходу.
На столе стоит корзинка с душистым хлебом.
Кто-то из посетителей кафе совершает правонарушения. Угадайте за 10 секунд, кто именно.
Признаком этого может быть что угодно. Главное, чтобы объяснение выглядело логичным и убедительным.
Итак, настройте секундомер на смартфоне и начинайте.
Время вышло. Нашли самозванца?
Сравните свое решение с правильным.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали сверхсложную оптическую головоломку по поиску разноцветных квадратов. Также просили найти на фото кота среди груды листьев.
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