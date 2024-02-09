Як залучити удачу в Китайський Новий рік 10 лютого — традиції та ритуали

Святкування Китайського Нового року. Фото: google.com

Одне з найяскравіших свят, що відзначається мільйонами людей по всьому світу, є Китайський Новий рік. Цього року він настане у суботу, 10 лютого. І у свої права вступить Зелений Дерев'яний Дракон, який пануватиме аж до 28 січня 2025 року.

Щоб залучити щастя, удачу та успіх на весь рік, розберімось, які ритуали слід виконати у Свято весни 10 лютого та як святкувати Китайський Новий рік 2024.

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Варто зауважити, що будинок має бути ідеально чистий до свята. Вважається, що ретельне прибирання очищає будинок від негараздів та невдач, а також звільняє місце для всього нового.

Існує легенда, відповідно до якої, боги залишають у домівках людей удачу у вигляді особливого пилу. Щоб випадково його не вимести, необхідно перед святом сховати весь інвентар.

Та перейдемо до того, як підготувати помешкання до свята. Замість ялинки необхідно ставити "Дерево Світла" — це мандаринове дерево з плодами, прикрашене гірляндами, квітами та ліхтарями.

Природно, в Україні такі дерева — це екзотика, але можна зробити імпровізоване дерево на ваш смак. Або прикрасити будинок маленькими мандаринками.

Дерево Світла в Китаї. Фото: google.com

Також обов'язковими святковими атрибутами є:

намальований на червоному папері ієрогліф "щастя" . Його треба перевернути, тоді сенс можна трактувати як "прихід щастя". Розмістити слід над вхідними дверима;

. Його треба перевернути, тоді сенс можна трактувати як "прихід щастя". Розмістити слід над вхідними дверима; іграшка дракончика, яка має стояти на самому видному місці;

червоні ліхтарики;

будь-які червоні декорації.

Варто зауважити, що саме червоний символізує захист і відлякує злих духів.

Китайські червоні ліхтарики. Фото: google.com

Як святкувати Китайський Новий рік 2024

Як відомо, у Китаї Новий рік, а точніше Свято весни, триває не один день, а цілих 15. Тобто почнуть відзначати 10 лютого, а закінчать — 24-го. Кожен день має своє значення, ритуали та традиції. А головне — свято вважається сімейним, його обов'язково проводять у колі близьких.

У перший день вся родина має зібратися за святковим столом — саме це дарує добробут і щастя на цілий рік.

Святкування Нового року в Китаї. Зображення: google.com

Що приготувати на Китайський Новий рік

Першого дня, а саме 10 лютого, заборонено їсти м'ясо, адже так можна відлякати щастя. Тож, традиційними стравами цього дня є риба — символ багатства та процвітання.

Також обов'язковою стравою є традиційні китайські пельмені, які формою нагадують зливки срібла та золота, що колись були в обігу в Китаї. Вони, за повір'ями, сприяють народженню синів у роді. Також хто з'їсть найбільше пельменів, той заробить найбільше грошей за рік.

Ще одною традиційною стравою є рисова локшина. Чим вона довша, тим буде довше та щасливіше життя.

Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: google.com

Окрім цього, на столі мають бути круглі фрукти — символ повноти та багатства:

гранат;

мандарини;

яблука;

апельсини тощо.

Святкова новорічна вечеря закінчується завжди роздачею "грошей щастя". Дорослі дарують дітям червоні конверти із вкладеними в них грошима "хунбао", які, як вірять китайці, будуть приносити удачу впродовж всього нового року.

Червоний конверт у подарунок. Фото: google.com

Що подарувати на Китайський Новий рік

За китайськими традиціями заведено дарувати парні предмети, що символізують єдність та сімейну гармонію. Це може бути будь-що. До прикладу:

два апельсини;

дві пляшки вина;

дві чашки;

дві вази тощо.

Хорошим подарунком вважається косметика, парфуми, різні біодобавки.

Підготовка до Нового року. Фото: google.com

Що не можна дарувати на Китайський Новий рік

У жодному разі не можна дарувати на Китайський Новий рік:

годинники — вони вимовляються як "чжун", що подібно до звучання слова "кінець, смерть";

взуття;

будь-які гострі предмети;

гаманці;

парасольки;

календарі.

Що не можна робити на Китайський Новий рік

Щоб майбутній рік був щасливим, сповненим удачі не можна:

позичати гроші, поки йде святкування;

згадувати все погане, що було минулого року;

використовувати гострі предмети у перший день свята;

прибирати в перші три дні Нового року;

стригти волосся впродовж місяця;

мити голову перші три дні;

одягати одяг білого кольору — це символ жалоби;

дарувати непарні суми грошей, непарні предмети;

сварити дітей — дитячій плач та розпач приверне до родини невдачі;

купувати нове взуття у перші два дні Нового року;

вимовляти слово "чотири" — у китайській мові має значення "смерть".

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