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Китайський Новий рік 2024 — як зустріти свято, щоб залучити щастя та успіх

9 лютого 2024 20:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Як залучити удачу в Китайський Новий рік 10 лютого — традиції та ритуали
Святкування Китайського Нового року. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Одне з найяскравіших свят, що відзначається мільйонами людей по всьому світу, є Китайський Новий рік. Цього року він настане у суботу, 10 лютого. І у свої права вступить Зелений Дерев'яний Дракон, який пануватиме аж до 28 січня 2025 року.

Щоб залучити щастя, удачу та успіх на весь рік, розберімось, які ритуали слід виконати у Свято весни 10 лютого та як святкувати Китайський Новий рік 2024. 

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Як прикрасити дім, щоб привернути щастя та успіх у Китайський Новий рік

Варто зауважити, що будинок має бути ідеально чистий до свята. Вважається, що ретельне прибирання очищає будинок від негараздів та невдач, а також звільняє місце для всього нового. 

Існує легенда, відповідно до якої, боги залишають у домівках людей удачу у вигляді особливого пилу. Щоб випадково його не вимести, необхідно перед святом сховати весь інвентар. 

Та перейдемо до того, як підготувати помешкання до свята. Замість ялинки необхідно ставити "Дерево Світла" — це мандаринове дерево з плодами, прикрашене гірляндами, квітами та ліхтарями. 

Природно, в Україні такі дерева — це екзотика, але можна зробити імпровізоване дерево на ваш смак. Або прикрасити будинок маленькими мандаринками. 

 

Як прикрасити дім, щоб привернути щастя та успіх у Китайський Новий рік
Дерево Світла в Китаї. Фото: google.com

Також обов'язковими святковими атрибутами є: 

  • намальований на червоному папері ієрогліф "щастя". Його треба перевернути, тоді сенс можна трактувати як "прихід щастя". Розмістити слід над вхідними дверима;
  • іграшка дракончика, яка має стояти на самому видному місці;
  • червоні ліхтарики;
  • будь-які червоні декорації. 

Варто зауважити, що саме червоний символізує захист і відлякує злих духів. 

 

Як прикрасити дім на Китайський Новий рік, щоб привернути щастя та успіх
Китайські червоні ліхтарики. Фото: google.com

Як святкувати Китайський Новий рік 2024  

Як відомо, у Китаї Новий рік, а точніше Свято весни, триває не один день, а цілих 15. Тобто почнуть відзначати 10 лютого, а закінчать — 24-го.  Кожен день має своє значення, ритуали та традиції. А головне — свято вважається сімейним, його обов'язково проводять у колі близьких. 

У перший день вся родина має зібратися за святковим столом — саме це дарує добробут і щастя на цілий рік. 

 

Як святкувати Китайський Новий рік 2024
Святкування Нового року в Китаї. Зображення: google.com

Що приготувати на Китайський Новий рік 

Першого дня, а саме 10 лютого, заборонено їсти м'ясо, адже так можна відлякати щастя. Тож, традиційними стравами цього дня є риба — символ багатства та процвітання. 

Також обов'язковою стравою є традиційні китайські пельмені, які формою нагадують зливки срібла та золота, що колись були в обігу в Китаї. Вони, за повір'ями, сприяють народженню синів у роді. Також хто з'їсть найбільше пельменів, той заробить найбільше грошей за рік. 

Ще одною традиційною стравою є рисова локшина. Чим вона довша, тим буде довше та щасливіше життя.

 

Що приготувати на Китайський Новий рік
Святковий стіл на Китайський Новий рік. Фото: google.com

Окрім цього, на столі мають бути круглі фрукти — символ  повноти та багатства:

  • гранат;
  • мандарини;
  • яблука;
  • апельсини тощо.  

Святкова новорічна вечеря закінчується завжди роздачею "грошей щастя". Дорослі дарують дітям червоні конверти із вкладеними в них грошима "хунбао", які, як вірять китайці, будуть приносити удачу впродовж всього нового року. 

 

Що подарувати на Китайський Новий рік
Червоний конверт у подарунок. Фото: google.com

Що подарувати на Китайський Новий рік

За китайськими традиціями заведено дарувати парні предмети, що символізують єдність та сімейну гармонію. Це може бути будь-що. До прикладу: 

  • два апельсини;
  • дві пляшки вина;
  • дві чашки;
  • дві вази тощо. 

Хорошим подарунком вважається косметика, парфуми, різні біодобавки. 

 

Як правильно підготуватися до Китайського Нового року
Підготовка до Нового року. Фото: google.com

Що не можна дарувати на Китайський Новий рік 

У жодному разі не можна дарувати на Китайський Новий рік:

  • годинники — вони вимовляються як "чжун", що подібно до звучання слова "кінець, смерть";
  • взуття;
  • будь-які гострі предмети;
  • гаманці;
  • парасольки;
  • календарі. 

Що не можна робити на Китайський Новий рік 

Щоб майбутній рік був щасливим, сповненим удачі не можна:

  • позичати гроші, поки йде святкування;
  • згадувати все погане, що було минулого року;
  • використовувати гострі предмети у перший день свята;
  • прибирати в перші три дні Нового року;
  • стригти волосся впродовж місяця;
  • мити голову перші три дні;
  • одягати одяг білого кольору — це символ жалоби;
  • дарувати непарні суми грошей, непарні предмети;
  • сварити дітей — дитячій плач та розпач приверне до родини невдачі;
  • купувати нове взуття у перші два дні Нового року;
  • вимовляти слово "чотири" — у китайській мові має значення "смерть".

 

Нагадаємо, ми ділилися календарем свят на лютий 2024 року. Дізнайтеся, що та коли святкуватимуть українці в останній місяць зими. 

свята
традиції
поради
ритуали
2024 рік
Китайський Новий рік

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