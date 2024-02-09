Як залучити удачу в Китайський Новий рік 10 лютого — традиції та ритуали

Китайський Новий рік 2024 — як зустріти свято, щоб залучити щастя та успіх
Одне з найяскравіших свят, що відзначається мільйонами людей по всьому світу, є Китайський Новий рік. Цього року він настане у суботу, 10 лютого. І у свої права вступить Зелений Дерев'яний Дракон, який пануватиме аж до 28 січня 2025 року.
Щоб залучити щастя, удачу та успіх на весь рік, розберімось, які ритуали слід виконати у Свято весни 10 лютого та як святкувати Китайський Новий рік 2024.
Як прикрасити дім, щоб привернути щастя та успіх у Китайський Новий рік
Варто зауважити, що будинок має бути ідеально чистий до свята. Вважається, що ретельне прибирання очищає будинок від негараздів та невдач, а також звільняє місце для всього нового.
Існує легенда, відповідно до якої, боги залишають у домівках людей удачу у вигляді особливого пилу. Щоб випадково його не вимести, необхідно перед святом сховати весь інвентар.
Та перейдемо до того, як підготувати помешкання до свята. Замість ялинки необхідно ставити "Дерево Світла" — це мандаринове дерево з плодами, прикрашене гірляндами, квітами та ліхтарями.
Природно, в Україні такі дерева — це екзотика, але можна зробити імпровізоване дерево на ваш смак. Або прикрасити будинок маленькими мандаринками.
Також обов'язковими святковими атрибутами є:
- намальований на червоному папері ієрогліф "щастя". Його треба перевернути, тоді сенс можна трактувати як "прихід щастя". Розмістити слід над вхідними дверима;
- іграшка дракончика, яка має стояти на самому видному місці;
- червоні ліхтарики;
- будь-які червоні декорації.
Варто зауважити, що саме червоний символізує захист і відлякує злих духів.
Як святкувати Китайський Новий рік 2024
Як відомо, у Китаї Новий рік, а точніше Свято весни, триває не один день, а цілих 15. Тобто почнуть відзначати 10 лютого, а закінчать — 24-го. Кожен день має своє значення, ритуали та традиції. А головне — свято вважається сімейним, його обов'язково проводять у колі близьких.
У перший день вся родина має зібратися за святковим столом — саме це дарує добробут і щастя на цілий рік.
Що приготувати на Китайський Новий рік
Першого дня, а саме 10 лютого, заборонено їсти м'ясо, адже так можна відлякати щастя. Тож, традиційними стравами цього дня є риба — символ багатства та процвітання.
Також обов'язковою стравою є традиційні китайські пельмені, які формою нагадують зливки срібла та золота, що колись були в обігу в Китаї. Вони, за повір'ями, сприяють народженню синів у роді. Також хто з'їсть найбільше пельменів, той заробить найбільше грошей за рік.
Ще одною традиційною стравою є рисова локшина. Чим вона довша, тим буде довше та щасливіше життя.
Окрім цього, на столі мають бути круглі фрукти — символ повноти та багатства:
- гранат;
- мандарини;
- яблука;
- апельсини тощо.
Святкова новорічна вечеря закінчується завжди роздачею "грошей щастя". Дорослі дарують дітям червоні конверти із вкладеними в них грошима "хунбао", які, як вірять китайці, будуть приносити удачу впродовж всього нового року.
Що подарувати на Китайський Новий рік
За китайськими традиціями заведено дарувати парні предмети, що символізують єдність та сімейну гармонію. Це може бути будь-що. До прикладу:
- два апельсини;
- дві пляшки вина;
- дві чашки;
- дві вази тощо.
Хорошим подарунком вважається косметика, парфуми, різні біодобавки.
Що не можна дарувати на Китайський Новий рік
У жодному разі не можна дарувати на Китайський Новий рік:
- годинники — вони вимовляються як "чжун", що подібно до звучання слова "кінець, смерть";
- взуття;
- будь-які гострі предмети;
- гаманці;
- парасольки;
- календарі.
Що не можна робити на Китайський Новий рік
Щоб майбутній рік був щасливим, сповненим удачі не можна:
- позичати гроші, поки йде святкування;
- згадувати все погане, що було минулого року;
- використовувати гострі предмети у перший день свята;
- прибирати в перші три дні Нового року;
- стригти волосся впродовж місяця;
- мити голову перші три дні;
- одягати одяг білого кольору — це символ жалоби;
- дарувати непарні суми грошей, непарні предмети;
- сварити дітей — дитячій плач та розпач приверне до родини невдачі;
- купувати нове взуття у перші два дні Нового року;
- вимовляти слово "чотири" — у китайській мові має значення "смерть".
Нагадаємо, ми ділилися календарем свят на лютий 2024 року. Дізнайтеся, що та коли святкуватимуть українці в останній місяць зими.
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