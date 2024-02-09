Как привлечь удачу в Китайский Новый год 10 февраля — традиции и ритуалы

Китайский Новый год 2024 — как встретить праздник, чтобы привлечь счастье и успех
Один из самых ярких праздников, отмечаемый миллионами людей по всему миру, является Китайский Новый год. В этом году он придет в субботу, 10 февраля. И в свои права вступит Зеленый Деревянный Дракон, который будет властвовать до 28 января 2025 года.
Чтобы привлечь счастье, удачу и успех на весь год, разберемся, какие ритуалы следует выполнить в Праздник весны 10 февраля и как праздновать Китайский Новый год 2024 года.
Как украсить дом, чтобы привлечь счастье и успех в Китайский Новый год
Стоит отметить, что дом должен быть совершенно чист к празднику. Считается, что тщательная уборка очищает дом от проблем и неудач, а также освобождает место для всего нового.
Существует легенда, согласно которой боги оставляют в домах людей удачу в виде особой пыли. Чтобы случайно ее не вымести, необходимо перед праздником спрятать весь инвентарь.
Но перейдем к тому, как подготовить дом к празднику. Вместо елки необходимо ставить "Дерево Света" — это мандариновое дерево с плодами, украшенное гирляндами, цветами и фонарями.
Естественно, в Украине такие деревья — это экзотика, но можно сделать импровизированное дерево по вашему вкусу. Или украсить дом маленькими мандаринками.
Также обязательными праздничными атрибутами являются:
- нарисованный на красной бумаге иероглиф "счастье". Его нужно перевернуть, тогда смысл можно трактовать как "приход счастья". Разместить следует над входной дверью;
- игрушка дракончика, которая должна стоять на самом видном месте;
- красные фонарики;
- любые красные декорации.
Следует заметить, что именно красный символизирует защиту и отпугивает злых духов.
Как праздновать Китайский Новый год 2024
Как известно, в Китае Новый год, а точнее, Праздник весны длится не один день, а целых 15. То есть начнут отмечать 10 февраля, а закончат — 24-го. Каждый день имеет свое значение, ритуалы и традиции. А главное — праздник считается семейным, его обязательно проводят в кругу близких.
В первый день вся семья должна собраться за праздничным столом — именно это дарит благополучие и счастье на целый год.
Что приготовить на Китайский Новый год
Первый день, а именно 10 февраля, запрещено есть мясо, ведь так можно отпугнуть счастье. Итак, традиционными блюдами в этот день является рыба — символ богатства и процветания.
Также обязательным блюдом являются традиционные китайские пельмени, которые по форме напоминают слитки серебра и золота, что когда-то были в обращении в Китае. Они, по поверьям, способствуют рождению сыновей в роде. Также кто съест больше пельменей, тот заработает больше денег за год.
Еще одним традиционным блюдом является рисовая лапша. Чем она длиннее, тем будет дольше и счастливее жизнь.
Кроме того, на столе должны быть круглые фрукты — символ полноты и богатства:
- гранат;
- мандарины;
- яблоки;
- апельсины и т.д.
Праздничный новогодний ужин заканчивается всегда раздачей "денег счастья". Взрослые дарят детям красные конверты с вложенными в них деньгами "хунбао", которые, как верят китайцы, будут приносить удачу в течение всего нового года.
Что подарить на Китайский Новый год
По китайским традициям принято дарить парные предметы, символизирующие единство и семейную гармонию. Это может быть что угодно. К примеру:
- два апельсина;
- две бутылки вина;
- две чашки;
- две вазы и т.д.
Хорошим подарком считается косметика, духи, разные биодобавки.
Что нельзя дарить на Китайский Новый год
Ни в коем случае нельзя дарить на Китайский Новый год:
- часы — они произносятся как "чжун", что подобно звучанию слова "конец, смерть";
- обувь;
- любые острые предметы;
- кошельки;
- зонтики;
- календари.
Что нельзя делать на Китайский Новый год
Чтобы будущий год был счастлив, полон удачи, нельзя:
- одалживать деньги, пока идет празднование;
- вспоминать все плохое, что было в прошлом году;
- использовать острые предметы в первый день праздника;
- убирать в первые три дня Нового года;
- стричь волосы в течение месяца;
- мыть голову первые три дня;
- одевать одежду белого цвета — это символ траура;
- дарить нечетные суммы денег, нечетные предметы;
- ссорить детей — детский плач и отчаяние привлечет к семье неудачи;
- покупать новую обувь в первые два дня Нового года;
- произносить слово "четыре" — в китайском языке имеет значение "смерть".
Напомним, мы делились календарем праздников на февраль 2024 года. Узнайте, что когда будут праздновать украинцы в последний месяц зимы.
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