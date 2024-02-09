Как привлечь удачу в Китайский Новый год 10 февраля — традиции и ритуалы

Празднование Китайского Нового года. Фото: google.com

Один из самых ярких праздников, отмечаемый миллионами людей по всему миру, является Китайский Новый год. В этом году он придет в субботу, 10 февраля. И в свои права вступит Зеленый Деревянный Дракон, который будет властвовать до 28 января 2025 года.

Чтобы привлечь счастье, удачу и успех на весь год, разберемся, какие ритуалы следует выполнить в Праздник весны 10 февраля и как праздновать Китайский Новый год 2024 года.

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Как украсить дом, чтобы привлечь счастье и успех в Китайский Новый год

Стоит отметить, что дом должен быть совершенно чист к празднику. Считается, что тщательная уборка очищает дом от проблем и неудач, а также освобождает место для всего нового.

Существует легенда, согласно которой боги оставляют в домах людей удачу в виде особой пыли. Чтобы случайно ее не вымести, необходимо перед праздником спрятать весь инвентарь.

Но перейдем к тому, как подготовить дом к празднику. Вместо елки необходимо ставить "Дерево Света" — это мандариновое дерево с плодами, украшенное гирляндами, цветами и фонарями.

Естественно, в Украине такие деревья — это экзотика, но можно сделать импровизированное дерево по вашему вкусу. Или украсить дом маленькими мандаринками.

Дерево Света в Китае. Фото: google.com

Также обязательными праздничными атрибутами являются:

нарисованный на красной бумаге иероглиф "счастье" . Его нужно перевернуть, тогда смысл можно трактовать как "приход счастья". Разместить следует над входной дверью;

. Его нужно перевернуть, тогда смысл можно трактовать как "приход счастья". Разместить следует над входной дверью; игрушка дракончика, которая должна стоять на самом видном месте;

красные фонарики;

любые красные декорации.

Следует заметить, что именно красный символизирует защиту и отпугивает злых духов.

Китайские красные фонарики. Фото: google.com

Как праздновать Китайский Новый год 2024

Как известно, в Китае Новый год, а точнее, Праздник весны длится не один день, а целых 15. То есть начнут отмечать 10 февраля, а закончат — 24-го. Каждый день имеет свое значение, ритуалы и традиции. А главное — праздник считается семейным, его обязательно проводят в кругу близких.

В первый день вся семья должна собраться за праздничным столом — именно это дарит благополучие и счастье на целый год.

Празднование Нового года в Китае. Изображение: google.com

Что приготовить на Китайский Новый год

Первый день, а именно 10 февраля, запрещено есть мясо, ведь так можно отпугнуть счастье. Итак, традиционными блюдами в этот день является рыба — символ богатства и процветания.

Также обязательным блюдом являются традиционные китайские пельмени, которые по форме напоминают слитки серебра и золота, что когда-то были в обращении в Китае. Они, по поверьям, способствуют рождению сыновей в роде. Также кто съест больше пельменей, тот заработает больше денег за год.

Еще одним традиционным блюдом является рисовая лапша. Чем она длиннее, тем будет дольше и счастливее жизнь.

Праздничный стол на китайский Новый год. Фото: google.com

Кроме того, на столе должны быть круглые фрукты — символ полноты и богатства:

гранат;

мандарины;

яблоки;

апельсины и т.д.

Праздничный новогодний ужин заканчивается всегда раздачей "денег счастья". Взрослые дарят детям красные конверты с вложенными в них деньгами "хунбао", которые, как верят китайцы, будут приносить удачу в течение всего нового года.

Красный конверт в подарок. Фото: google.com

Что подарить на Китайский Новый год

По китайским традициям принято дарить парные предметы, символизирующие единство и семейную гармонию. Это может быть что угодно. К примеру:

два апельсина;

две бутылки вина;

две чашки;

две вазы и т.д.

Хорошим подарком считается косметика, духи, разные биодобавки.

Подготовка к Новому году. Фото: google.com

Что нельзя дарить на Китайский Новый год

Ни в коем случае нельзя дарить на Китайский Новый год:

часы — они произносятся как "чжун", что подобно звучанию слова "конец, смерть";

обувь;

любые острые предметы;

кошельки;

зонтики;

календари.

Что нельзя делать на Китайский Новый год

Чтобы будущий год был счастлив, полон удачи, нельзя:

одалживать деньги, пока идет празднование;

вспоминать все плохое, что было в прошлом году;

использовать острые предметы в первый день праздника;

убирать в первые три дня Нового года;

стричь волосы в течение месяца;

мыть голову первые три дня;

одевать одежду белого цвета — это символ траура;

дарить нечетные суммы денег, нечетные предметы;

ссорить детей — детский плач и отчаяние привлечет к семье неудачи;

покупать новую обувь в первые два дня Нового года;

произносить слово "четыре" — в китайском языке имеет значение "смерть".

Напомним, мы делились календарем праздников на февраль 2024 года. Узнайте, что когда будут праздновать украинцы в последний месяц зимы.