Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Китайский Новый год 2024 — как встретить праздник, чтобы привлечь счастье и успех arrow

Китайский Новый год 2024 — как встретить праздник, чтобы привлечь счастье и успех

9 февраля 2024 20:17
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Как привлечь удачу в Китайский Новый год 10 февраля — традиции и ритуалы
Празднование Китайского Нового года. Фото: google.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Один из самых ярких праздников, отмечаемый миллионами людей по всему миру, является Китайский Новый год. В этом году он придет в субботу, 10 февраля. И в свои права вступит Зеленый Деревянный Дракон, который будет властвовать до 28 января 2025 года.

Чтобы привлечь счастье, удачу и успех на весь год, разберемся, какие ритуалы следует выполнить в Праздник весны 10 февраля и как праздновать Китайский Новый год 2024 года.

Читайте также:

Как украсить дом, чтобы привлечь счастье и успех в Китайский Новый год

Стоит отметить, что дом должен быть совершенно чист к празднику. Считается, что тщательная уборка очищает дом от проблем и неудач, а также освобождает место для всего нового.

Существует легенда, согласно которой боги оставляют в домах людей удачу в виде особой пыли. Чтобы случайно ее не вымести, необходимо перед праздником спрятать весь инвентарь.

Но перейдем к тому, как подготовить дом к празднику. Вместо елки необходимо ставить "Дерево Света" — это мандариновое дерево с плодами, украшенное гирляндами, цветами и фонарями.

Естественно, в Украине такие деревья — это экзотика, но можно сделать импровизированное дерево по вашему вкусу. Или украсить дом маленькими мандаринками.

 

Как украсить дом, чтобы привлечь счастье и успех в Китайский Новый год
Дерево Света в Китае. Фото: google.com

Также обязательными праздничными атрибутами являются:

  • нарисованный на красной бумаге иероглиф "счастье". Его нужно перевернуть, тогда смысл можно трактовать как "приход счастья". Разместить следует над входной дверью;
  • игрушка дракончика, которая должна стоять на самом видном месте;
  • красные фонарики;
  • любые красные декорации.

Следует заметить, что именно красный символизирует защиту и отпугивает злых духов.

 

Как украсить дом на Китайский Новый год, чтобы привлечь счастье и успех
Китайские красные фонарики. Фото: google.com

Как праздновать Китайский Новый год 2024

Как известно, в Китае Новый год, а точнее, Праздник весны длится не один день, а целых 15. То есть начнут отмечать 10 февраля, а закончат — 24-го. Каждый день имеет свое значение, ритуалы и традиции. А главное — праздник считается семейным, его обязательно проводят в кругу близких.

В первый день вся семья должна собраться за праздничным столом — именно это дарит благополучие и счастье на целый год.

 

Как праздновать Китайский Новый год 2024
Празднование Нового года в Китае. Изображение: google.com

Что приготовить на Китайский Новый год

Первый день, а именно 10 февраля, запрещено есть мясо, ведь так можно отпугнуть счастье. Итак, традиционными блюдами в этот день является рыба — символ богатства и процветания.

Также обязательным блюдом являются традиционные китайские пельмени, которые по форме напоминают слитки серебра и золота, что когда-то были в обращении в Китае. Они, по поверьям, способствуют рождению сыновей в роде. Также кто съест больше пельменей, тот заработает больше денег за год.

Еще одним традиционным блюдом является рисовая лапша. Чем она длиннее, тем будет дольше и счастливее жизнь.

 

Что приготовить на Китайский Новый год
Праздничный стол на китайский Новый год. Фото: google.com

Кроме того, на столе должны быть круглые фрукты — символ полноты и богатства:

  • гранат;
  • мандарины;
  • яблоки;
  • апельсины и т.д.

Праздничный новогодний ужин заканчивается всегда раздачей "денег счастья". Взрослые дарят детям красные конверты с вложенными в них деньгами "хунбао", которые, как верят китайцы, будут приносить удачу в течение всего нового года.

 

Что подарить на Китайский Новый год
Красный конверт в подарок. Фото: google.com

Что подарить на Китайский Новый год

По китайским традициям принято дарить парные предметы, символизирующие единство и семейную гармонию. Это может быть что угодно. К примеру:

  • два апельсина;
  • две бутылки вина;
  • две чашки;
  • две вазы и т.д.

Хорошим подарком считается косметика, духи, разные биодобавки.

 

Как правильно подготовиться к Китайскому Новому году
Подготовка к Новому году. Фото: google.com

Что нельзя дарить на Китайский Новый год

Ни в коем случае нельзя дарить на Китайский Новый год:

  • часы — они произносятся как "чжун", что подобно звучанию слова "конец, смерть";
  • обувь;
  • любые острые предметы;
  • кошельки;
  • зонтики;
  • календари.

Что нельзя делать на Китайский Новый год

Чтобы будущий год был счастлив, полон удачи, нельзя:

  • одалживать деньги, пока идет празднование;
  • вспоминать все плохое, что было в прошлом году;
  • использовать острые предметы в первый день праздника;
  • убирать в первые три дня Нового года;
  • стричь волосы в течение месяца;
  • мыть голову первые три дня;
  • одевать одежду белого цвета — это символ траура;
  • дарить нечетные суммы денег, нечетные предметы;
  • ссорить детей — детский плач и отчаяние привлечет к семье неудачи;
  • покупать новую обувь в первые два дня Нового года;
  • произносить слово "четыре" — в китайском языке имеет значение "смерть".

 

Напомним, мы делились календарем праздников на февраль 2024 года. Узнайте, что когда будут праздновать украинцы в последний месяц зимы.

праздники
традиции
советы
ритуалы
2024 год
Китайский Новый год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме