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Коханий зацілує ваші руки — найкращі ідеї манікюру на 8 березня

4 березня 2024 18:36
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Модний манікюр на 8 березня 2024 року — ідеї для коротких і довгих нігтів
Майстриня, яка робить дівчині манікюр у салоні. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Наближається восьме березня, а це означає, що всі дівчата і жінки починають готуватися до цього дня, щоб мати бездоганний вигляд і підкорити свого коханого. Одним з ключових факторів підготовки до цього свята є красивий весняний манікюр, який здатний показати, як жінка або дівчина доглядає за собою.

Новини.LIVE ділиться найкращими весняними ідеями манікюру до восьмого березня.

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Манікюр на короткі нігті

Однотонний манікюр

Однотонні нігті є справжньою класикою, адже підходять для будь-якої пори року і стилю одягу. Саме такий манікюр на короткі нігті матиме бездоганний вигляд і точно підкорить коханого чоловіка своєю простотою і лаконічністю. Щоб трохи розбавити цей манікюр, можна наклеїти по одному каменцю на кожен ніготь.

Красивый однотонный маникюр на восьмое марта
Красивий однотонний манікюр на восьме березня. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Яскравий акцент

Щоб трохи прикрасити свої нігті, можна зробити акцент на різнокольорових лаках. Наприклад, можна взяти легку базу або зовсім прозору і поділити свої нігті на дві частини. Вийде одна частина, яка є основною, прозорою, а інша — наприклад, жовтогарячою.

Маникюр на восьмое марта с ярким акцентом
Манікюр на восьме березня з яскравим акцентом. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Металевий френч

Хто сказав, що френч повинен бути виключно білого кольору? До восьмого березня ідеальним варіантом буде зробити френч металевого відтінку. Так можна трохи урізноманітнити свій манікюр.

Металлический френч на восьмое марта
Металевий френч на восьме березня. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Манікюр на довгі нігті

Червоний френч з дизайном

Тим, хто любить довгі гострі нігті, можна зробити червоний френч, адже весна — це більше про різні кольори. Щоб якось розбавити цей манікюр, додайте трохи смужок, а на них — декілька невеликих червоних сердечок.

Красивый маникюр на длинные острые ногти к восьмому марта
Красивий манікюр на довгі гострі нігті до восьмого березня. Фото: Instagram "unhasglamorosass"

Білий манікюр

Якщо ви любите ходити з більш закругленою формою нігтів, спробуйте зробити звичайний білий манікюр. Але, щоб він не здавався занадто простим, додайте на один ніготь декілька золотистих листочків.

Нежный белый маникюр на восьмое марта
Ніжний білий манікюр на восьме березня. Фото: Instagram "nailsworld24"

Нестандартний френч

Знову ж таки, повертаємося до теми френчів… Ще одним чудовим варіантом красивого манікюру на восьме березня буде м’ятний френч, але не простий. Зробіть на декількох нігтях френч і виділіть пару нігтів, щоб замість звичайної смужки намалювати квіти. 

Красивый мятный френч на восьмое марта
Красивий м'ятний френч на восьме березня. Фото: Instagram "nails_byluciia"

Нагадаємо, ми писали про те, як швидко приготувати неймовірно смачний і гарний пиріг до восьмого березня. 

Раніше ми розповідали про те, який подарунок можна подарувати своїй коханій і мамі на восьме березня. 

Також ми повідомляли про те, що відомо про традиції, прикмети і головні заборони на восьме березня.

манікюр
краса
нігті
8 березня

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