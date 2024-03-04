Модный маникюр на 8 марта 2024 года — идеи для коротких и длинных ногтей

Мастер, который делает девушке маникюр в салоне. Фото: Freepik

Приближается восьмое марта, а это значит, что все девушки и женщины начинают готовиться к этому дню, чтобы выглядеть безупречно и покорить своего любимого. Одним из ключевых факторов подготовки к этому празднику является красивый весенний маникюр, который способен показать, как женщина или девушка ухаживает за собой.

Новини.LIVE делится самыми лучшими весенними идеями маникюра к восьмому марта.

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Маникюр на короткие ногти

Однотонный маникюр

Однотонные ногти являются настоящей классикой, ведь подходят для любого времени года и стиля одежды. Именно такой маникюр на короткие ногти будет безупречным и точно покорит любимого мужчину своей простотой и лаконичностью. Чтобы немного разбавить этот маникюр, можно наклеить по одному камню на каждый ноготь.

Красивый однотонный маникюр на восьмое марта. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Яркий акцент

Чтобы чуть-чуть украсить свои ногти, можно сделать акцент на разноцветных лаках. К примеру, можно взять легкую базу или совсем прозрачную и поделить свои ногти на две части. Получится одна часть, которая является основной, прозрачной, а другая — например, оранжевой.

Маникюр на восьмое марта с ярким акцентом. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Металлический френч

Кто сказал, что френч должен быть только белого цвета? К восьмому марта идеальным вариантом будет сделать френч металлического оттенка. Так можно немного разнообразить свой маникюр.

Металлический френч на восьмое марта. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Маникюр на длинные ногти

Красный френч с дизайном

Тем, кто любит длинные острые ногти, можно сделать красный френч, ведь весна — это больше о разных цветах. Чтобы разбавить этот маникюр, добавьте немного полосок, а на них — несколько небольших красных сердечек.

Красивый маникюр на длинные острые ногти к восьмому марта. Фото: Instagram "unhasglamorosass"

Белый маникюр

Если вы любите ходить с более закругленной формой ногтей, попытайтесь сделать обычный белый маникюр. Но чтобы он не казался слишком простым, добавьте на один ноготь несколько золотистых листочков.

Нежный белый маникюр на восьмое марта. Фото: Instagram "nailsworld24"

Нестандартный френч

Опять же возвращаемся к теме френчей… Еще одним замечательным вариантом красивого маникюра на восьмое марта будет мятный френч, но не простой. Сделайте на нескольких ногтях френч и выделите пару ногтей, чтобы вместо обыкновенной полоски нарисовать цветы.

Красивый мятный френч на восьмое марта. Фото: Instagram "nails_byluciia"

Напомним, мы писали о том, как быстро приготовить невероятно вкусный и красивый пирог к восьмому марта.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно подарить своей любимой и маме на восьмое марта.

Также мы сообщали о том, что известно о традициях, приметах и главных запретах на восьмое марта.