Модный маникюр на 8 марта 2024 года — идеи для коротких и длинных ногтей

Любимый зацелует ваши руки — самые лучшие идеи маникюра на 8 марта
Приближается восьмое марта, а это значит, что все девушки и женщины начинают готовиться к этому дню, чтобы выглядеть безупречно и покорить своего любимого. Одним из ключевых факторов подготовки к этому празднику является красивый весенний маникюр, который способен показать, как женщина или девушка ухаживает за собой.
Новини.LIVE делится самыми лучшими весенними идеями маникюра к восьмому марта.
Маникюр на короткие ногти
Однотонный маникюр
Однотонные ногти являются настоящей классикой, ведь подходят для любого времени года и стиля одежды. Именно такой маникюр на короткие ногти будет безупречным и точно покорит любимого мужчину своей простотой и лаконичностью. Чтобы немного разбавить этот маникюр, можно наклеить по одному камню на каждый ноготь.
Яркий акцент
Чтобы чуть-чуть украсить свои ногти, можно сделать акцент на разноцветных лаках. К примеру, можно взять легкую базу или совсем прозрачную и поделить свои ногти на две части. Получится одна часть, которая является основной, прозрачной, а другая — например, оранжевой.
Металлический френч
Кто сказал, что френч должен быть только белого цвета? К восьмому марта идеальным вариантом будет сделать френч металлического оттенка. Так можно немного разнообразить свой маникюр.
Маникюр на длинные ногти
Красный френч с дизайном
Тем, кто любит длинные острые ногти, можно сделать красный френч, ведь весна — это больше о разных цветах. Чтобы разбавить этот маникюр, добавьте немного полосок, а на них — несколько небольших красных сердечек.
Белый маникюр
Если вы любите ходить с более закругленной формой ногтей, попытайтесь сделать обычный белый маникюр. Но чтобы он не казался слишком простым, добавьте на один ноготь несколько золотистых листочков.
Нестандартный френч
Опять же возвращаемся к теме френчей… Еще одним замечательным вариантом красивого маникюра на восьмое марта будет мятный френч, но не простой. Сделайте на нескольких ногтях френч и выделите пару ногтей, чтобы вместо обыкновенной полоски нарисовать цветы.
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