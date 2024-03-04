Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Любимый зацелует ваши руки — самые лучшие идеи маникюра на 8 марта arrow

Любимый зацелует ваши руки — самые лучшие идеи маникюра на 8 марта

4 марта 2024 18:36
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Модный маникюр на 8 марта 2024 года — идеи для коротких и длинных ногтей
Мастер, который делает девушке маникюр в салоне. Фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Приближается восьмое марта, а это значит, что все девушки и женщины начинают готовиться к этому дню, чтобы выглядеть безупречно и покорить своего любимого. Одним из ключевых факторов подготовки к этому празднику является красивый весенний маникюр, который способен показать, как женщина или девушка ухаживает за собой.

Новини.LIVE делится самыми лучшими весенними идеями маникюра к восьмому марта.

Читайте также:

Маникюр на короткие ногти

Однотонный маникюр

Однотонные ногти являются настоящей классикой, ведь подходят для любого времени года и стиля одежды. Именно такой маникюр на короткие ногти будет безупречным и точно покорит любимого мужчину своей простотой и лаконичностью. Чтобы немного разбавить этот маникюр, можно наклеить по одному камню на каждый ноготь.

Красивый однотонный маникюр на восьмое марта.
Красивый однотонный маникюр на восьмое марта. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Яркий акцент

Чтобы чуть-чуть украсить свои ногти, можно сделать акцент на разноцветных лаках. К примеру, можно взять легкую базу или совсем прозрачную и поделить свои ногти на две части. Получится одна часть, которая является основной, прозрачной, а другая — например, оранжевой.

Маникюр на восьмое марта с ярким акцентом
Маникюр на восьмое марта с ярким акцентом. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Металлический френч

Кто сказал, что френч должен быть только белого цвета? К восьмому марта идеальным вариантом будет сделать френч металлического оттенка. Так можно немного разнообразить свой маникюр.

Металлический френч на восьмое марта
Металлический френч на восьмое марта. Фото: Instagram "best_manikurchik"

Маникюр на длинные ногти

Красный френч с дизайном

Тем, кто любит длинные острые ногти, можно сделать красный френч, ведь весна — это больше о разных цветах. Чтобы разбавить этот маникюр, добавьте немного полосок, а на них — несколько небольших красных сердечек.

Красивый маникюр на длинные острые ногти.
Красивый маникюр на длинные острые ногти к восьмому марта. Фото: Instagram "unhasglamorosass"

Белый маникюр

Если вы любите ходить с более закругленной формой ногтей, попытайтесь сделать обычный белый маникюр. Но чтобы он не казался слишком простым, добавьте на один ноготь несколько золотистых листочков.

Нежный белый маникюр на восьмое марта.
Нежный белый маникюр на восьмое марта. Фото: Instagram "nailsworld24"

Нестандартный френч

Опять же возвращаемся к теме френчей… Еще одним замечательным вариантом красивого маникюра на восьмое марта будет мятный френч, но не простой. Сделайте на нескольких ногтях френч и выделите пару ногтей, чтобы вместо обыкновенной полоски нарисовать цветы.

Красивый мятный френч на восьмое марта.
Красивый мятный френч на восьмое марта. Фото: Instagram "nails_byluciia"

Напомним, мы писали о том, как быстро приготовить невероятно вкусный и красивый пирог к восьмому марта.

Раньше мы рассказывали о том, какой подарок можно подарить своей любимой и маме на восьмое марта.

Также мы сообщали о том, что известно о традициях, приметах и главных запретах на восьмое марта.

маникюр
красота
ногти
8 марта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

29 февраля 2024
Новость с видео

21:48 Чем следует обработать яблони после зимы — урожай будет чистым и богатым

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году