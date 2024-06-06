Сумісність у коханні за групою крові — хто ваша ідеальна друга половинка

Закохана пара на фоні заходу сонця. Фото: pikisuperstar

Концепція того, що характер, особливості та вади людини можна визначити за її групою крові, походить з японської культури. Щобільше, деякі японці щиро вірять, що таким чином можна підібрати собі другу половинку.

Дізнайтеся, хто ваш ідеальний партнер за групою крові далі у матеріалі.

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Характер за групою крові

Всього є чотири групи крові, кожна має свої особливі риси характеру:

I група (Мисливці) — попри таку агресивну назву, це насправді дуже ввічливі та товариські люди, які оптимістично дивляться на світ. Проте, з негативних рис — вони можуть бути грубі або зарозумілі й не визнавати ніяких авторитетів. II група (Землероби) — як правило це творчі особистості, які бачать сенс у саморозвитку. Вони вміють брати на себе відповідальність. Але доволі часто їм важко долати труднощі самотужки, тому вони шукають підтримки, союзника. Бувають дуже впертими. III група (Кочівники) — люди з цією групою крові доволі сильні особистості, які не бояться ризикувати та сміливо зустрічають виклики долі. Однак вони часто можуть поводитися безвідповідально, бути впертими та непередбачуваними. IV група (Загадки) — такі люди товариські, але часто бувають лукавими. Раціональні та вміють пристосовуватися до будь-яких умов. Часто впродовж життя їм необхідно докладати максимум зусиль, щоб навчитися чесності стосовно себе і розвинути силу духу.

Пара фотографується на фоні міста. Фото: freepik.com

Ідеальна сумісність за групою крові

Відповідно до японських вчень, сумісність пари за групою крові дуже важлива, тому необхідно звертати увагу на наступні характеристики:

I група крові

Чоловік — сильний і вольовий, з яскраво вираженими амбіціями. Якщо закохується, то назавжди. Доволі часто у стосунках може проявляти агресію або відчуженість.

Жінка — може бути кар'єристкою, а тому кохання для неї відходить на другий план. Щоб зацікавити таку жінку, та змусити забути про роботу, має бути особливий чоловік. Тоді дівчина готова вкладатися в сім'ю.

Ідеальний союз — II або III групи крові.

II група крові

Чоловік — рішучий, вміє швидко приймати рішення та реалізовувати їх, має раціональне мислення. Має популярність серед жінок. Може дуже часто міняти партнерок, шукаючи ту єдину.

Жінка — може бути невпевненою або мати низьку самооцінку, саме тому шукає партнера, який би її підтримував та проявляв турботу, не забував про романтику та компліменти.

Ідеальний союз — I, II або III групи крові.

III група крові

Чоловік — має харизму та почуття гумору, комунікабельний, може бути душею компанії, легко опиняється в центрі уваги. Проте, насправді мало кому довіряє й не підпускає до себе та своїх почуттів аби кого.

Жінка — вміє отримувати від життя те, що хоче, швидко завойовує увагу та може бути справжньою спокусницею. Партнерів вибирає стабільних, тому що хоч десь ця стабільність повинна бути. Особливо цінує духовний та емоційний зв'язок.

Ідеальний союз — I та IV групи крові.

IV група крові

Чоловік — волелюбна людина, яка поважає особисті кордони. Четверту групу крові, зможе завоювати тільки та дівчина, яка приймає його таким. У такому разі вона отримає усю любов, турботу та допомогу.

Жінка — може бути гарною дружиною, палкою коханкою, бойовою товаришкою та союзником водночас. Вміє підтримувати та співчувати. Але ненавидить брехню та зраду. Рутина може змусити її розірвати відносини.

Ідеальний союз — I та IV групи крові.

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