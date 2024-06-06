Совместимость в любви по группе крови — кто ваша идеальная вторая половинка

Влюбленная пара на фоне заката. Фото: pikisuperstar

Концепция того, что характер, особенности и недостатки человека можно определить по его группе крови, происходит из японской культуры. Более того, некоторые японцы искренне верят, что таким образом можно подобрать себе вторую половинку.

Узнайте, кто ваш идеальный партнер по группе крови далее в материале.

Читайте также:

Характер по группе крови

Всего есть четыре группы крови, каждая имеет свои особые черты характера:

I группа (Охотники) — несмотря на такое агрессивное название, это действительно очень вежливые и общительные люди, которые оптимистично смотрят на мир. Однако из отрицательных черт — могут быть грубы или высокомерными и не признавать никаких авторитетов. II группа (Земледельцы) — как правило, это творческие личности, видящие смысл в саморазвитии. Они могут брать на себя ответственность. Но часто им трудно преодолевать трудности в одиночку, поэтому они ищут поддержки, союзника. Бывают очень упрямыми. III группа (Кочевники) — люди с этой группой крови довольно сильные личности, которые не боятся рисковать и встречают смело вызовы судьбы. Однако они часто могут вести себя безответственно, быть упрямыми и непредсказуемыми. IV группа (Загадки) — такие люди общительны, но часто бывают лукавыми. Рациональны и умеют приспосабливаться к любым условиям. Часто в течение жизни им необходимо прилагать максимум усилий, чтобы научиться честности по отношению к себе и развить силу духа.

Пара фотографируется на фоне города. Фото: freepik.com

Идеальная совместимость по группе крови

Согласно японским учениям, совместимость пары по группе крови очень важна, поэтому необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

I группа крови

Мужчина — сильный и волевой, с ярко выраженными амбициями. Если влюбляется, то навсегда. Часто в отношениях может проявлять агрессию или отчужденность.

Женщина — может быть карьеристкой, а потому любовь для нее отходит на второй план. Чтобы заинтересовать такую женщину и заставить забыть о работе должен быть особый мужчина. Тогда она готова вкладываться в семью.

Идеальный союз — II или III группы крови.

II группа крови

Человек — решительный, умеющий быстро принимать решения и реализовывать их, имеет рациональное мышление. Популярен среди женщин. Может очень часто менять партнерш, ища ту единственную.

Женщина — может быть неуверенной или иметь низкую самооценку, поэтому ищет партнера, который бы ее поддерживал и проявлял заботу, не забывал о романтике и комплиментах.

Идеальный союз — I, II или III группы крови.

III группа крови

Мужчина — обладает харизмой и чувством юмора, коммуникабельный, может быть душой компании, легко оказывается в центре внимания. Тем не менее на самом деле мало кому доверяет и не подпускает к себе и своим чувствам кого угодно.

Женщина — умеет получать от жизни то, что хочет, быстро завоевывает внимание и может быть настоящей обольстительницей. Партнеров выбирает стабильных, потому что хоть где-то эта стабильность должна быть. Особенно ценит духовную и эмоциональную связь.

Идеальный союз — I и IV группы крови.

IV группа крови

Мужчина — свободолюбивый человек, уважающий личные границы. Четвертую группу крови сможет завоевать только та девушка, которая принимает его таким. В этом случае она получит всю любовь, заботу и помощь.

Женщина — может быть хорошей женой, пылкой любовницей, боевой подругой и союзником одновременно. Умеет поддерживать и сочувствовать. Но ненавидит ложь и предательство. Рутина может вынудить ее разорвать отношения.

Идеальный союз — I и IV группы крови.

Раньше мы писали, что группа крови может рассказать о вашем характере.

Напомним, мы рассказывали, какая группа крови была у Иисуса Христа и кто Его потомки.