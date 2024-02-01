Ігор Кондратюк чесно відповів, чи підтримує зв'язок зі своїм кумом з РФ

Український продюсер Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український продюсер і ведучий, шоумен Ігор Кондратюк дав відверте інтерв’ю. Чоловік, який багато років тому вів популярну програму "Караоке на Майдані", зізнався, чи спілкується він зараз зі своїм кумом з Росії і що він думає про людей з країни-агресорки.

Про це Ігор Кондратюк розповів на інтерв’ю Obozrevatel.

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Чи спілкується Ігор Кондратюк зі своїм кумом з РФ

Український продюсер зізнався, що сьогодні він взагалі не спілкується зі своїм кумом, який живе в Росії, адже він не знає, про що з ним говорити. До того ж, Кондратюк зазначає, що відомий клуб "Що? Де? Коли?" не так давно їздив проводити гру для окупантів.

"Зараз жодних контактів із ним у нас немає. І я так відчуваю, що ми обидва розуміємо, чому так сталося. Я не знаю, про що з ним зараз говорити. Як там поживає "Що? Де? Коли?"? Клуб заявляє, що він поза політикою, а тим часом знавці летять на військову базу до Сирії проводити гру для російських військових? І, мабуть, вважають це геройством, а в українському розумінні вони прид*рки", — розповів Ігор Кондратюк.

Продюсер Ігор Кондратюк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Що Ігор Кондратюк думає про ситуацію в РФ

Український телеведучий каже, що багато росіян покинули свою країну через те, що там відбувається, а ось інші мають антивоєнну позицію. Втім, Кондратюк стверджує, що жоден з них не можуть виходити на мітинги, щоб зупинити війну.

"Зараз російський н*цизм процвітає махровим цвітінням. Багато людей виїхали, бо не змогли з цим жити. Чимала частина зайняла активну антивоєнну позицію, інші — переїхали, щоб себе убезпечити. Але вони всі не роблять головного: не трясуть Росію зсередини. А якщо не трясти Росію, зусиль всього світу може бути недостатньо, щоб зупинити навалу", — також впевнений продюсер.

Ведучий Ігор Кондратюк під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Де перебувають сини Ігоря Кондратюка

Український продюсер зізнався, де його сини зараз і ким вони працюють. До того ж, Кондратюк розповів, чому його діти не приєдналися до лав ЗСУ захищати рідну країну.

"Двоє хлопців живуть у Києві, працюють, знаходять роботу. Старший монтує соціальні ролики якісь, де вони їх беруть і знімають, я не знаю. Середній займається блокчейном. Він організував фонд разом з однодумцями. Так, донатять на ЗСУ, возять, волонтерські якісь речі. Вони обидва у четвертій хвилі мобілізації. У них обох там проблеми зі здоров'ям через те, що дитинство провели за комп'ютерами", — зізнався Ігор Кондратюк.

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