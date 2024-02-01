Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Кондратюк честно признался, общается ли со своим кумом из России arrow

Кондратюк честно признался, общается ли со своим кумом из России

1 февраля 2024 06:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Игорь Кондратюк честно ответил, поддерживает ли связь со своим кумом из РФ
Украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский продюсер и ведущий, шоумен Игорь Кондратюк дал откровенное интервью. Мужчина, который много лет назад вел популярную программу "Караоке на Майдане", признался, общается ли он сейчас со своим кумом из России и что он думает о людях из страны-агрессора.

Об этом Игорь Кондратюк рассказал на интервью Obozrevatel.

Читайте также:

Общается ли Игорь Кондратюк со своим кумом из РФ

Украинский продюсер признался, что сегодня он вообще не общается со своим кумом, который живет в России, ведь он не знает, о чем с ним говорить. К тому же, Кондратюк отмечает, что известный клуб "Что? Где? Когда?" не так давно ездил проводить игру для оккупантов.

"Сейчас никаких контактов с ним у нас нет. И я так чувствую, что мы оба понимаем, почему так произошло. Я не знаю, о чем с ним сейчас говорить. Как там поживает "Что? Где? Когда?"? Клуб заявляет, что он вне политики, а между тем знатоки летят на военную базу в Сирию проводить игру для российских военных? И, пожалуй, считают это геройством, а в украинском понимании они прид*рки", — рассказал Игорь Кондратюк.

Игорь Кондратюк
Продюсер Игорь Кондратюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Что Игорь Кондратюк думает о ситуации в РФ

Украинский телеведущий говорит, что многие россияне покинули свою страну из-за того, что там происходит, а вот другие имеют антивоенную позицию. Впрочем, Кондратюк утверждает, что ни один из них не может выходить на митинги, чтобы остановить войну.

"Сейчас российский н*цизм процветает махровым цветением. Многие выехали, потому что не смогли с этим жить. Немалая часть заняла активную антивоенную позицию, другие — переехали, чтобы себя обезопасить. Но они все не делают главного: не трясут Россию изнутри. А если не трясти Россию, усилий всего мира может быть недостаточно, чтобы остановить нашествие", — уверен продюсер.

Игорь Кондратюк
Ведущий Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Где находятся сыновья Игоря Кондратюка

Украинский продюсер признался, где его сыновья сейчас и кем они работают. К тому же, Кондратюк рассказал, почему его дети не присоединились к рядам ВСУ защищать родную страну.

"Двое парней живут в Киеве, работают, находят работу. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Да, донатят на ВСУ, возят, волонтерские какие-то, кстати. Они оба в четвертой волне мобилизации. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами", — признался Игорь Кондратюк.

Напомним, мы писали о том, что продюсер Игорь Кондратюк унизил певца Виталия Козловского.

Ранее мы рассказывали, что украинский продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал новую песню Сергея Бабкина.

Также мы сообщали о том, что ведущий Игорь Кондратюк вспомнил скандал с певцом Олегом Винником.

Игорь Кондратюк
шоу-бизнес
украинские звезды
"Караоке на Майдане"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме