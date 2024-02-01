Игорь Кондратюк честно ответил, поддерживает ли связь со своим кумом из РФ

Украинский продюсер Игорь Кондратюк в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский продюсер и ведущий, шоумен Игорь Кондратюк дал откровенное интервью. Мужчина, который много лет назад вел популярную программу "Караоке на Майдане", признался, общается ли он сейчас со своим кумом из России и что он думает о людях из страны-агрессора.

Об этом Игорь Кондратюк рассказал на интервью Obozrevatel.

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Общается ли Игорь Кондратюк со своим кумом из РФ

Украинский продюсер признался, что сегодня он вообще не общается со своим кумом, который живет в России, ведь он не знает, о чем с ним говорить. К тому же, Кондратюк отмечает, что известный клуб "Что? Где? Когда?" не так давно ездил проводить игру для оккупантов.

"Сейчас никаких контактов с ним у нас нет. И я так чувствую, что мы оба понимаем, почему так произошло. Я не знаю, о чем с ним сейчас говорить. Как там поживает "Что? Где? Когда?"? Клуб заявляет, что он вне политики, а между тем знатоки летят на военную базу в Сирию проводить игру для российских военных? И, пожалуй, считают это геройством, а в украинском понимании они прид*рки", — рассказал Игорь Кондратюк.

Продюсер Игорь Кондратюк на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Что Игорь Кондратюк думает о ситуации в РФ

Украинский телеведущий говорит, что многие россияне покинули свою страну из-за того, что там происходит, а вот другие имеют антивоенную позицию. Впрочем, Кондратюк утверждает, что ни один из них не может выходить на митинги, чтобы остановить войну.

"Сейчас российский н*цизм процветает махровым цветением. Многие выехали, потому что не смогли с этим жить. Немалая часть заняла активную антивоенную позицию, другие — переехали, чтобы себя обезопасить. Но они все не делают главного: не трясут Россию изнутри. А если не трясти Россию, усилий всего мира может быть недостаточно, чтобы остановить нашествие", — уверен продюсер.

Ведущий Игорь Кондратюк во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Где находятся сыновья Игоря Кондратюка

Украинский продюсер признался, где его сыновья сейчас и кем они работают. К тому же, Кондратюк рассказал, почему его дети не присоединились к рядам ВСУ защищать родную страну.

"Двое парней живут в Киеве, работают, находят работу. Старший монтирует социальные ролики какие-то, где они их берут и снимают, я не знаю. Средний занимается блокчейном. Он организовал фонд вместе с единомышленниками. Да, донатят на ВСУ, возят, волонтерские какие-то, кстати. Они оба в четвертой волне мобилизации. У них обоих там проблемы со здоровьем из-за того, что детство провели за компьютерами", — признался Игорь Кондратюк.

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