В США місцева королева краси вбила дитину — як це сталося і що їй загрожує

Трініті Поуг. Фото: кадр з відео

У штаті Джорджія, що в США, засудили колишню переможницю конкурсу краси Трініті Поуг. Жінка вбила 18-місячного сина свого хлопця.

Про це пише CBC News.

Що відомо про жорстоке вбивство дитини

Трініті Медісон Поуг заарештували у січні 2024 року. Це сталося через п'ять днів після того, як 18-місячного Ромео Анджелеса знайшли непритомним. Пізніше дитина померла у лікарні.

Хлопець Поуга залишив її наодинці зі своїм сином приблизно на 30 хвилин, поки сам пішов купувати продукти. Саме в цей час стався злочин. Жінка в суді стверджувала, що дитина впала з ліжка чи стільця. Однак прокурори заявили, що такі травми при звичайному падінні неможливі. У хлопчика була масивна кровотеча в мозку та перелом черепа.

Прокурори у суді стверджували, що Поуг відчувала неприязнь до хлопчика, оскільки хотіла мати власну дитину від свого партнера. У день смерті малюка студенти гуртожитку, в якому сталося вбивство, стверджували, що довго чули плач дитини. Після цього він раптово припинився.

Як королеву краси покарали за вбивство

Колишній королеві краси висунули звинувачення в умисному вбивстві, жорстокому поводженні з дітьми, тяжкому вбивстві та навмисному побитті. Хоча й в суді Поаг не визнала себе винною, присяжні погодилися з більшістю обвинувачень. Жінку засудили до довічного ув'язнення.

Поуг перемогла у конкурсі краси як Міс Доналсонвілль у 2024 році. Її позбавили титулу після висунення звинувачень у вбивстві дитини.

