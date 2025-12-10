В США местная королева красоты убила ребенка — как это произошло и что ей грозит

Тринити Поуг. Фото: кадр из видео

В штате Джорджия, что в США, осудили бывшую победительницу конкурса красоты Тринити Поуг. Женщина убила 18-месячного сына своего парня.

Об этом пишет CBC News.

Что известно о жестоком убийстве ребенка

Тринити Мэдисон Поуг арестовали в январе 2024 года. Это произошло через пять дней после того, как 18-месячного Ромео Анджелеса нашли без сознания. Позже ребенок умер в больнице.

Парень Поуга оставил ее наедине со своим сыном примерно на 30 минут, пока сам пошел покупать продукты. Именно в это время произошло преступление. Женщина в суде утверждала, что ребенок упал с кровати или стула. Однако прокуроры заявили, что такие травмы при обычном падении невозможны. У мальчика было массивное кровотечение в мозге и перелом черепа.

Прокуроры в суде утверждали, что Поуг испытывала неприязнь к мальчику, поскольку хотела иметь собственного ребенка от своего партнера. В день смерти малыша студенты общежития, в котором произошло убийство, утверждали, что долго слышали плач ребенка. После этого он внезапно прекратился.

Как королеву красоты наказали за убийство

Бывшей королеве красоты выдвинули обвинения в умышленном убийстве, жестоком обращении с детьми, тяжком убийстве и умышленном избиении. Хотя и в суде Поаг не признала себя виновной, присяжные согласились с большинством обвинений. Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Поуг победила в конкурсе красоты как Мисс Доналсонвилль в 2024 году. Ее лишили титула после выдвижения обвинений в убийстве ребенка.

