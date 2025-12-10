Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Королеву красоты лишили звания из-за убийства малыша — детали

Королеву красоты лишили звания из-за убийства малыша — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 08:50
В США местная королева красоты убила ребенка — как это произошло и что ей грозит
Тринити Поуг. Фото: кадр из видео

В штате Джорджия, что в США, осудили бывшую победительницу конкурса красоты Тринити Поуг. Женщина убила 18-месячного сына своего парня.

Об этом пишет CBC News.

Реклама
Читайте также:

Что известно о жестоком убийстве ребенка

Тринити Мэдисон Поуг арестовали в январе 2024 года. Это произошло через пять дней после того, как 18-месячного Ромео Анджелеса нашли без сознания. Позже ребенок умер в больнице.

Реклама

Парень Поуга оставил ее наедине со своим сыном примерно на 30 минут, пока сам пошел покупать продукты. Именно в это время произошло преступление. Женщина в суде утверждала, что ребенок упал с кровати или стула. Однако прокуроры заявили, что такие травмы при обычном падении невозможны. У мальчика было массивное кровотечение в мозге и перелом черепа.

Прокуроры в суде утверждали, что Поуг испытывала неприязнь к мальчику, поскольку хотела иметь собственного ребенка от своего партнера. В день смерти малыша студенты общежития, в котором произошло убийство, утверждали, что долго слышали плач ребенка. После этого он внезапно прекратился.

Реклама

Как королеву красоты наказали за убийство

Бывшей королеве красоты выдвинули обвинения в умышленном убийстве, жестоком обращении с детьми, тяжком убийстве и умышленном избиении. Хотя и в суде Поаг не признала себя виновной, присяжные согласились с большинством обвинений. Женщину приговорили к пожизненному заключению.

Поуг победила в конкурсе красоты как Мисс Доналсонвилль в 2024 году. Ее лишили титула после выдвижения обвинений в убийстве ребенка.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чехии нашли убитой молодую украинку. Девушке было всего 22 года.

Также мы рассказывали о том, что в Одессе задержали подозреваемых в жестоком убийстве парня. Преступление произошло в Вене.

США дети убийство конкурс красоты преступление
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации