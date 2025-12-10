Відео
Головна Life Країна, небезпечна для жінок — які заборони діють досі

Країна, небезпечна для жінок — які заборони діють досі

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 00:32
Де у жінок найменше прав — країна з найжорсткішими обмеженнями
Жінки у хіджабі з повністю закритими обличчями. Фото: Pexels

Здається, що у XXI столітті говорити про обмеження прав жінок вже не актуально, а сучасний світ розкрив рівні можливості перед усіма. Однак на практиці досі існують країни, в яких діють жорсткі обмеження щодо жінок. Одна з таких держав — Афганістан. Нові закони Талібану забороняють майже усе.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Що заборонено жінкам в Афганістані

Закони щодо жінок в Афганістані завжди були суворими. Однак найбільше обмежень ввели після того, як до влади у 2021 році прийшов Талібан. Дівчатам заборонили відвідувати середню школу. Крім того, жінки втратили право на те, аби гуляти у громадських парках, відвідувати спортзали чи салони краси.

Робота для жінок в Афганістані теж суттєво обмежена. Вони можуть працювати в медицині, однак їм заборонено надавати послуги чоловікам. Загалом майже всі види професій жінкам у цій країні недоступні.

В якій країні жінки мають найменше прав
Жінка у паранджі. Фото: Pexels

Не менше обмежень стосується й зовнішнього вигляду. Афганським жінкам заборонено носити відкриті речі. Вони зобов'язані одягати щільну паранджу, яка покриває все тіло з голови до ніг. Навіть очі повинні бути закритими, аби не спокушати чоловіків. Дозволено лише залишити сітчасте віконце для зору. За недотримання цих правил можуть нести покарання як самі жінки, так і їхні чоловіки, батьки чи брати.

Та на цьому Талібан не зупинився. Зовсім нещодавно голоси жінок визнали потенційними інструментами розпусти. Саме тому їм не можна говорити публічно без згоди близького родича чи чоловіка. Крім того, жінкам забороняється прямо дивитися на чоловіків, з якими вони не є родичами.

Закони Талібану щодо жінок фактично позбавили їх права на усе. Вони не можуть вільно пересуватися, виходити на вулицю без супроводу, спілкуватися з кимось поза домом, навчатися чи працювати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки жінок служить в ЗСУ. Гендерний баланс в українській армії змінюється.

Також ми розповідали про те, що в Полтаві запустили спеціальну програму для жінок. Їх навчають керувати тролейбусами та важкою технікою.

Афганістан жінки цікаві факти заборони права
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
