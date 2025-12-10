Где у женщин меньше всего прав — страна с самыми жесткими ограничениями

Женщины в хиджабе с полностью закрытыми лицами. Фото: Pexels

Кажется, что в XXI веке говорить об ограничении прав женщин уже не актуально, а современный мир раскрыл равные возможности перед всеми. Однако на практике до сих пор существуют страны, в которых действуют жесткие ограничения в отношении женщин. Одно из таких государств — Афганистан. Новые законы Талибана запрещают почти все.

Что запрещено женщинам в Афганистане

Законы в отношении женщин в Афганистане всегда были строгими. Однако больше всего ограничений ввели после того, как к власти в 2021 году пришел Талибан. Девушкам запретили посещать среднюю школу. Кроме того, женщины потеряли право на то, чтобы гулять в общественных парках, посещать спортзалы или салоны красоты.

Работа для женщин в Афганистане тоже существенно ограничена. Они могут работать в медицине, однако им запрещено оказывать услуги мужчинам. В целом почти все виды профессий женщинам в этой стране недоступны.

Женщина в парандже. Фото: Pexels

Не меньше ограничений касается и внешнего вида. Афганским женщинам запрещено носить открытые вещи. Они обязаны надевать плотную паранджу, которая покрывает все тело с головы до ног. Даже глаза должны быть закрыты, чтобы не соблазнять мужчин. Разрешено лишь оставить сетчатое окошко для зрения. За несоблюдение этих правил могут нести наказание как сами женщины, так и их мужья, родители или братья.

Но на этом Талибан не остановился. Совсем недавно голоса женщин признали потенциальными инструментами разврата. Именно поэтому им нельзя говорить публично без согласия близкого родственника или мужа. Кроме того, женщинам запрещается прямо смотреть на мужчин, с которыми они не являются родственниками.

Законы Талибана в отношении женщин фактически лишили их права на все. Они не могут свободно передвигаться, выходить на улицу без сопровождения, общаться с кем-то вне дома, учиться или работать.

