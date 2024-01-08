Мішина похизувалася своєю фігурою і розкрила секрет стрункості

Акторка Ксенія Мішина у шоу "Я люблю Україну". Фото: скриншот з YouTube

Українська акторка і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала себе на відпочинку. Ведуча розважальної програми "Я люблю Україну" продемонструвала своє тіло в одному купальнику і розкрила секрет стрункості.

Відповідними кадрами Ксенія Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Ксенія Мішина про своє харчування

Відома українська телезірка вирішила відповісти на запитання, які їй ставлять підписниці. Вона розкрила секрет своєї стрункості, розповівши про те, чим вона харчується, щоб тримати тіло у тонусі та мати чудовий вигляд.

До того ж, Ксенія Мішина показала себе біля басейну, позуючи на камеру в одному купальнику. Цим українська акторка вирішила показати, яка в неї струнка фігура.

"Я пропагую здорове збалансоване харчування і нижче трохи поясню, що це означає. Збалансованість — це наявність білків + жирів + вуглеводів. І зараз короткий простий перелік того, що входить в кожний пункт. Білки: мʼясо (курка, яловичина), лосось, яйця, тунець, біла риба. Вуглеводи: батат, овочі, коричневий рис, вівсянка, боби, кіноа, фрукти, гречка, макарони з твердих сортів. Жири: авокадо, горіхи, масла (кокосове, оливкове), чіа, лосось, льон. Не забуваємо про воду та спорт. І ваше тіло буде здоровим, сильним та красивим", — зазначила Ксенія Мішина.

Акторка Ксенія Мішина на відпочинку в Таїланді. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на зовнішність Ксенії Мішиної

Побачивши нове відео і фігуру української акторки в повному вигляді, її підписники не залишилися осторонь. Вони почали залишати свої коментарі під новими кадрами Ксенії Мішиної з-за кордону.

Панночка такими провокативними дописами заробляє на безбідне життя

Хизуватись недоречно, патріотко!!! Хлопці гниють в ямах, матері в сльозах

"Відробляти" фрукти в залі — це вже занадто, краще вже важити на п’ять-десять кілограмів більше, але не мучити себе

Людина проживає своє життя. Як хоче так і живе. Фігура неперевершена. Не заздріть

Коментарі зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Ксенії Мішиної. Фото: скриншот з Instagram

Ксенія Мішина на відпочинку в Таїланді

Не так давно українська акторка взяла свого 11-річного сина Платона і полетіла з ним до Таїланду. Спочатку Ксенія показала відео з моменту, коли вона тільки прилетіла до цієї країни. На кадрах вона разом зі своєю дитиною йде з валізами і танцює на камеру.

Пізніше на її сторінці з’явилося відео, на якому вона бавиться зі своїм сином вже біля океану.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина розповіла, як вона посварилася з росіянкою в Таїланді.

Раніше ми розповідали про те, що відома телезірка Ксенія Мішина зізналася, чому пішла від коханого під час вагітності.

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