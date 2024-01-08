Мишина похвасталась своей фигурой и раскрыла секрет стройности

Актриса Ксения Мишина в шоу "Я люблю Украину". Фото: скриншот с YouTube

Украинская актриса и главная героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина показала себя на отдыхе. Ведущая развлекательной программы "Я люблю Украину" продемонстрировала свое тело в одном купальнике и раскрыла секрет стройности.

Соответствующими кадрами Ксения Мишина поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Ксения Мишина о своем питании

Известная украинская телезвезда решила ответить на вопросы, которые ставят ей подписчицы. Она раскрыла секрет своей стройности, рассказав о том, чем она питается, чтобы держать тело в тонусе и выглядеть прекрасно.

К тому же, Ксения Мишина показала себя у бассейна, позируя на камеру в одном купальнике. Этим украинская актриса решила показать, какая у нее стройная фигура.

"Я пропагандирую здоровое сбалансированное питание и ниже немного объясню, что это значит. Сбалансированность — это наличие белков + жиров + углеводов. И сейчас краткий простой перечень того, что входит в каждый пункт. Белки: мясо (курица, говядина), лосось, яйца, тунец, белая рыба. Углеводы: батат, овощи, коричневый рис, овсянка, бобы, киноа, фрукты, гречка, макароны из твердых сортов. Жиры: авокадо, орехи, масла (кокосовое, оливковое), чиа, лосось, лен. Не забываем о воде и спорте. И ваше тело будет здоровым, сильным и красивым", — отметила Ксения Мишина.

Актриса Ксения Мишина на отдыхе в Таиланде. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на внешность Ксении Мишиной

Увидев новое видео и фигуру украинской актрисы в полном виде, ее подписчики не остались в стороне. Они начали оставлять свои комментарии под новыми кадрами Ксении Мишиной из-за границы.

Барышня такими провокационными сообщениями зарабатывает на безбедную жизнь

Хвастаться неуместно, патриотка!!! Парни гниют в ямах, матери в слезах

"Отрабатывать" фрукты в зале — это уже слишком, лучше уж весить на пять-десять килограмм больше, но не мучить себя

Человек проживает свою жизнь. Как хочет, так и живет. Фигура неотразима. Не завидуйте

Комментарии со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Ксении Мишиной. Фото: скриншот из Instagram

Ксения Мишина на отдыхе в Таиланде

Не так давно украинская актриса взяла своего 11-летнего сына Платона и улетела с ним в Таиланд. Сначала Ксения показала видео с момента, когда она только прилетела в эту страну. На кадрах она вместе со своим ребенком идет с чемоданами и танцует на камеру.

Позже на ее странице появилось видео, на котором она балуется со своим сыном уже у океана.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина рассказала, как она поругалась с россиянкой в Таиланде.

Ранее мы рассказывали о том, что известная телезвезда Ксения Мишина призналась, почему ушла от любимого во время беременности.

Также мы сообщали о том, что популярная актриса Ксения Мишина показала, как она сейчас зарабатывает.