Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Легендарний "Багатенький Річі" через 30 років — якими стали актори arrow

Легендарний "Багатенький Річі" через 30 років — якими стали актори

3 січня 2024 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Як за 30 років змінилося життя зірок з фільму Багатенький Річі — немає слів
Майкл МакШейн і Маколей Калкін у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Всім відомий фільм "Багатенький Річі", який зняли за мотивами коміксів Альфреда Харві та Уорена Кремера, вперше вийшов на телеекрани ще у 1994 році. Герої фільму одразу ж отримали шалений успіх і стали популярними, а сама картина — культовою. 

Про те, як за 30 років змінилися актори фільму "Багатенький Річі", читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Маколей Калкін

Американський актор Маколей Калкін отримав головну роль у фільмі "Багатенький Річі" після того, як став зіркою культового різдвяного фільму "Сам удома". У картині актор зіграв роль багатого Річі, який відчував себе королем і отримував заздрість від інших дітей.

Зараз Маколею вже 43 роки, він має наречену і двох синів, яких виховує разом з нею. Нещодавно в нього навіть з’явилася перша відзнака на алеї зірок.

Маколей Калкин
Маколей Калкін у фільмі "Багатенький Річі". Фото: The Movie Database 
Маколей Калкин со своей невестой на аллее звезд
Маколей Калкін зі своєю нареченою на алеї зірок. Фото: Instagram Маколея Калкіна

Джон Ларрокетт

Актор Джон Ларрокетт зіграв роль Лоуренса Ван Дога у картині "Багатенький Річі" у віці 47 років. Американський актор є лауреатом премії "Еммі", "Тоні" і "Драма Деск", а також номінантом на премію "Золотий глобус".

Сьогодні йому вже 76 років, він продовжує активно працювати, має дружину і двох дітей.

Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Listal
Джон Ларрокетт
Актор Джон Ларрокетт сьогодні. Фото: Parade

Крістін Еберсоул

Американська акторка Крістін Еберсол зіграла роль місіс Річі у фільмі "Багатенький Річі". В її фільмографії налічується досить немало фільмів, де вона зіграла. Так, відому акторку можна побачити у таких фільмах, як:

  • Дороги
  • Метод Комінські
  • Поза
  • Державний секретар
  • Вовк з Уолл-Стріт
  • Велике весілля

Зараз Крістін 70 років, вона одружена і виховує двох дітей зі своїм чоловіком. 

Кристин Эберсол
Крістін Еберсоул у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Alamy
Кристин Эберсол
Американська акторка Крістін Еберсоул сьогодні. Фото: Pinterest

Майкл МакШейн

Майкл МакШейн зараз є не тільки актором, а ще й співаком, а також коміком-імпровізатором. Актор зіграв роль заумного професора, завдяки чому глядачі запам’ятали його на довгі роки. В його фільмографії налічується достатньо цікавих ролей, завдяки яким він став популярним. 

Сьогодні американському актору вже 68 років, а ось про його особисте життя нічого не відомо.

Майкл МакШейн
Майкл МакШейн у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Save.TV
Майкл МакШейн
Актор Майкл МакШейн cьогодні. Фото: FamousFix.com

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилися актори "Секретних матеріалів" за 30 років. 

Раніше ми розповідали про те, як за 39 років змінилося життя героїв "Поліцейської академії". 

Також ми повідомляли про те, якими стали головні герої культового фільму "Леон" за 29 років.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі