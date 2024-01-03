Як за 30 років змінилося життя зірок з фільму Багатенький Річі — немає слів

Майкл МакШейн і Маколей Калкін у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Pinterest

Всім відомий фільм "Багатенький Річі", який зняли за мотивами коміксів Альфреда Харві та Уорена Кремера, вперше вийшов на телеекрани ще у 1994 році. Герої фільму одразу ж отримали шалений успіх і стали популярними, а сама картина — культовою.

Про те, як за 30 років змінилися актори фільму "Багатенький Річі", читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Маколей Калкін

Американський актор Маколей Калкін отримав головну роль у фільмі "Багатенький Річі" після того, як став зіркою культового різдвяного фільму "Сам удома". У картині актор зіграв роль багатого Річі, який відчував себе королем і отримував заздрість від інших дітей.

Зараз Маколею вже 43 роки, він має наречену і двох синів, яких виховує разом з нею. Нещодавно в нього навіть з’явилася перша відзнака на алеї зірок.

Маколей Калкін у фільмі "Багатенький Річі". Фото: The Movie Database

Маколей Калкін зі своєю нареченою на алеї зірок. Фото: Instagram Маколея Калкіна

Джон Ларрокетт

Актор Джон Ларрокетт зіграв роль Лоуренса Ван Дога у картині "Багатенький Річі" у віці 47 років. Американський актор є лауреатом премії "Еммі", "Тоні" і "Драма Деск", а також номінантом на премію "Золотий глобус".

Сьогодні йому вже 76 років, він продовжує активно працювати, має дружину і двох дітей.

Джон Ларрокетт у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Listal

Актор Джон Ларрокетт сьогодні. Фото: Parade

Крістін Еберсоул

Американська акторка Крістін Еберсол зіграла роль місіс Річі у фільмі "Багатенький Річі". В її фільмографії налічується досить немало фільмів, де вона зіграла. Так, відому акторку можна побачити у таких фільмах, як:

Дороги

Метод Комінські

Поза

Державний секретар

Вовк з Уолл-Стріт

Велике весілля

Зараз Крістін 70 років, вона одружена і виховує двох дітей зі своїм чоловіком.

Крістін Еберсоул у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Alamy

Американська акторка Крістін Еберсоул сьогодні. Фото: Pinterest

Майкл МакШейн

Майкл МакШейн зараз є не тільки актором, а ще й співаком, а також коміком-імпровізатором. Актор зіграв роль заумного професора, завдяки чому глядачі запам’ятали його на довгі роки. В його фільмографії налічується достатньо цікавих ролей, завдяки яким він став популярним.

Сьогодні американському актору вже 68 років, а ось про його особисте життя нічого не відомо.

Майкл МакШейн у фільмі "Багатенький Річі". Фото: Save.TV

Актор Майкл МакШейн cьогодні. Фото: FamousFix.com

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