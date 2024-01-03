Как за 30 лет изменилась жизнь звезд из фильма Богатенький Ричи — нет слов

Майкл МакШейн и Маколей Калкин в фильме "Богатенький Ричи". Фото: Pinterest

Всем известный фильм "Богатенький Ричи", снятый по мотивам комиксов Альфреда Харви и Уорена Кремера, впервые вышел на телеэкраны еще в 1994 году. Герои фильма сразу же получили безумный успех и стали популярными, а сама картина — культовой.

О том, как за 30 лет изменились актеры фильма "Богатенький Ричи", читайте в материале Новини.LIVE.

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Маколей Калкин

Американский актер Маколей Калкин получил главную роль в фильме "Богатенький Ричи" после того, как стал звездой культового рождественского фильма "Один дома". В картине актер сыграл роль богатого Ричи, который чувствовал себя королем и получал зависть от других детей.

Сейчас Маколею уже 43 года, у него есть невеста и двое сыновей, которых воспитывает вместе с ней. Недавно у него даже появилось первое отличие на аллее звезд.

Маколей Калкин в фильме "Богатенький Ричи". Фото: The Movie Database

Маколей Калкин со своей невестой на аллее звезд. Фото: Instagram Маколея Калкина

Джон Ларрокетт

Актер Джон Ларрокетт сыграл роль Лоуренса Ван Дога в картине "Богатенький Ричи" в возрасте 47 лет. Американский актер является лауреатом премии "Эмми", "Тони" и "Драма Деск", а также номинантом на премию "Золотой глобус".

Сегодня ему уже 76 лет, он продолжает активно работать, у него есть жена и двое детей.

Джон Ларрокетт в фильме "Богатенький Ричи". Фото: Listal

Актер Джон Ларрокетт сегодня. Фото: Parade

Кристин Эберсоул

Американская актриса Кристин Эберсол сыграла роль миссис Ричи в фильме "Богатенький Ричи". В ее фильмографии насчитывается немало фильмов, где она сыграла. Так, известную актрису можно увидеть в таких фильмах, как:

Дороги

Метод Коминские

Поза

Государственный секретарь

Волк с Уолл-Стрит

Большая свадьба

Сейчас Кристин 70 лет, она замужем и воспитывает двоих детей со своим мужем.

Кристин Эберсоул в фильме "Богатенький Ричи". Фото: Alamy

Американская актриса Кристин Эберсоул сегодня. Фото: Pinterest

Майкл МакШейн

Майкл МакШейн сейчас является не только актером, но и певцом, а также комиком-импровизатором. Актер сыграл роль умного профессора, благодаря чему зрители запомнили его на долгие годы. В его фильмографии насчитывается достаточно интересных ролей, благодаря которым он стал популярным.

Сегодня американскому актеру уже 68 лет, а вот о его личной жизни ничего не известно.

Майкл МакШейн в фильме "Богатенький Ричи". Фото: Save.TV

Актер Майкл МакШейн сегодня. Фото: FamousFix.com

Напомним, мы писали о том, как изменились актеры "Секретных материалов" за 30 лет.

Раньше мы рассказывали о том, как за 39 лет изменилась жизнь героев "Полицейской академии".

Также мы сообщали о том, какими стали главные герои культового фильма "Леон" за 29 лет.