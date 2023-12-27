Якими за 31 рік стали актори Бетховена — що змінилося в їхньому житті

Актори легендарного фільму "Бетховен". Фото: Pinterest

"Бетховен" — це класична американська комедія 90-тих про сім’ю, життя якої змінюється після появи великого собаки. Актори, які зіграли у цьому фільмі, отримали шалений успіх і стали справжніми зірками, тому можна подивитися, якими вони стали сьогодні.

Новини.LIVE розповідає, як за 31 рік змінилося життя акторів фільму "Бетховен".

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Чарльз Гродін

На момент зйомок фільму американський актор, якому тоді було 57 років, вже був успішним і знявся у фільмі "Встигнути до опівночі" з Робертом Де Ніро. Після перших двох частин фільму Чарльз знявся ще в декількох, але потім почав вести "Шоу Чарльза Гродіна", став політичним оглядачем і випустив декілька своїх книг.

За своє життя актор, який зіграв головну роль голови сімейства Джорджа Ньютона, двічі був одружений. На жаль, у 2021 році Чарльза Гродіна, якому на той момент було 86 років, не стало через рак кісного мозку.

Чарльз Гродін у фільмі "Бетховен" і в останні роки життя. Фото: Daily Express

Бонні Хант

На момент завершення зйомок американській акторці, яка зіграла у фільмі "Бетховен" маму на ім’я Еліс Ньютон, було лише 29 років. Саме роль у цьому фільмі стала початком кар’єри Бонні. Згодом вона зіграла у таких легендарних фільмах, як:

Джуманджі

Павутиння брехні

Зелена миля

Оптом дешевше

Але у сімейному житті Бонні все не так добре, адже у 2006 році вона розлучилася зі своїм єдиним чоловіком, банкіром Джоном Мерфі. Сьогодні у 62-річної акторки немає дітей, але є багато племінників, про яких вона із радістю розповідає на своїх сторінках в соціальних мережах.

Бонні Хант у "Бетховені" і сьогодні. Фото: Pinterest

Ніколь Том

Американська акторка зіграла роль скромної дівчини-підлітка на ім’я Райс лише у перших двох частинах із семи, адже потім вона стала занадто дорослою для своєї ролі. У період з 1993 до 1999 років Ніколь знімалася у серіалі "Няня", а також зіграла у чотирьох епізодах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" і в "Менталісті".

Подробиці свого особистого життя 45-річна акторка не розкриває, але відомо, що наприкінці 90-тих років Ніколь була у стосунках з музикантом Крісом Джеймсом. У своїх соціальних мережах акторка з радістю розповідає про свого домашнього улюбленця — пуделя на прізвисько Честер.

Ніколь Том у фільмі "Бетховен" і зараз. Фото: Pinterest

Крістофер Кастіль

У кар’єрі актора Крістофера Кастіля зараз є тільки перші дві частини фільму "Бетхофен", де він зіграв хлопчика на ім’я Тед. У 1998 році хлопець вирішив завершити свою акторську кар’єру, отримав ступінь магістра і почав викладати політичні науки та історію США.

Нині Крістоферу Кастілю вже 43 роки, він одружений, але свої сторінки в соціальних мережах він давно не оновлював. Тому невідомо, як сьогодні живе милий хлопчик з американської комедії "Бетховен".

Крістофер Кастіль у ролі Теда у фільмі "Бетховен" і зараз. Фото: Pinterest

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