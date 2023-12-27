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Легендарний "Бетховен" — що змінилося в житті акторів за 31 рік

27 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими за 31 рік стали актори Бетховена — що змінилося в їхньому житті
Актори легендарного фільму "Бетховен". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

"Бетховен" — це класична американська комедія 90-тих про сім’ю, життя якої змінюється після появи великого собаки. Актори, які зіграли у цьому фільмі, отримали шалений успіх і стали справжніми зірками, тому можна подивитися, якими вони стали сьогодні.

Новини.LIVE розповідає, як за 31 рік змінилося життя акторів фільму "Бетховен".

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Чарльз Гродін 

На момент зйомок фільму американський актор, якому тоді було 57 років, вже був успішним і знявся у фільмі "Встигнути до опівночі" з Робертом Де Ніро. Після перших двох частин фільму Чарльз знявся ще в декількох, але потім почав вести "Шоу Чарльза Гродіна", став політичним оглядачем і випустив декілька своїх книг.

За своє життя актор, який зіграв головну роль голови сімейства Джорджа Ньютона, двічі був одружений. На жаль, у 2021 році Чарльза Гродіна, якому на той момент було 86 років, не стало через рак кісного мозку. 

Чарльз Гродин
Чарльз Гродін у фільмі "Бетховен" і в останні роки життя. Фото: Daily Express

Бонні Хант 

На момент завершення зйомок американській акторці, яка зіграла у фільмі "Бетховен" маму на ім’я Еліс Ньютон, було лише 29 років. Саме роль у цьому фільмі стала початком кар’єри Бонні. Згодом вона зіграла у таких легендарних фільмах, як:

  • Джуманджі
  • Павутиння брехні
  • Зелена миля
  • Оптом дешевше 

Але у сімейному житті Бонні все не так добре, адже у 2006 році вона розлучилася зі своїм єдиним чоловіком, банкіром Джоном Мерфі. Сьогодні у 62-річної акторки немає дітей, але є багато племінників, про яких вона із радістю розповідає на своїх сторінках в соціальних мережах.

Бонни Хант
Бонні Хант у "Бетховені" і сьогодні. Фото: Pinterest

Ніколь Том 

Американська акторка зіграла роль скромної дівчини-підлітка на ім’я Райс лише у перших двох частинах із семи, адже потім вона стала занадто дорослою для своєї ролі. У період з 1993 до 1999 років Ніколь знімалася у серіалі "Няня", а також зіграла у чотирьох епізодах серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" і в "Менталісті".

Подробиці свого особистого життя 45-річна акторка не розкриває, але відомо, що наприкінці 90-тих років Ніколь була у стосунках з музикантом Крісом Джеймсом. У своїх соціальних мережах акторка з радістю розповідає про свого домашнього улюбленця — пуделя на прізвисько Честер.

Николь Том
Ніколь Том у фільмі "Бетховен" і зараз. Фото: Pinterest

Крістофер Кастіль

У кар’єрі актора Крістофера Кастіля зараз є тільки перші дві частини фільму "Бетхофен", де він зіграв хлопчика на ім’я Тед. У 1998 році хлопець вирішив завершити свою акторську кар’єру, отримав ступінь магістра і почав викладати політичні науки та історію США.

Нині Крістоферу Кастілю вже 43 роки, він одружений, але свої сторінки в соціальних мережах він давно не оновлював. Тому невідомо, як сьогодні живе милий хлопчик з американської комедії "Бетховен".

Кристофер Кастиль
Крістофер Кастіль у ролі Теда у фільмі "Бетховен" і зараз. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, якими сьогодні стали актори відомого "Джуманджі" 1995 року.  

Раніше ми розповідали про те, як змінилися герої фільму "Хроніки Нарнії" за 18 років. 

Також ми повідомляли про те, що сталося в житті акторів "Зоряних війн" за 46 років.

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