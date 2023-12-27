Какими за 31 год стали актеры Бетховена — что изменилось в их жизни

Актеры легендарного фильма "Бетховен". Фото: Pinterest

"Бетховен" — это классическая американская комедия 90-х о семье, жизнь которой меняется после появления большой собаки. Актеры, сыгравшие в этом фильме, получили безумный успех и стали настоящими звездами, поэтому можно посмотреть, какими они стали сегодня.

Новини.LIVE рассказывает, как за 31 год изменилась жизнь актеров фильма "Бетховен".

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Чарльз Гродин

На момент съемок фильма американский актер, которому тогда было 57 лет, уже был успешным и снялся в фильме "Успеть до полуночи" с Робертом Де Ниро. После первых двух частей фильма Чарльз снялся еще в нескольких, но затем начал вести "Шоу Чарльза Гродина", стал политическим обозревателем и выпустил несколько своих книг.

За свою жизнь актер, сыгравший главную роль главы семейства Джорджа Ньютона, дважды был женат. К сожалению, в 2021 году Чарльза Гродина, которому на тот момент было 86 лет, не стало из-за рака костного мозга.

Чарльз Гродин в фильме "Бетховен" и в последние годы жизни. Фото: Daily Express

Бонни Хант

На момент завершения съемок американской актрисе, сыгравшей в фильме "Бетховен" маму по имени Элис Ньютон, было всего 29 лет. Именно роль в этом фильме стала началом карьеры Бонни. Впоследствии она сыграла в таких легендарных фильмах, как:

Джуманджи

Паутина лжи

Зеленая миля

Оптом дешевле

Но в семейной жизни Бонни все не так хорошо, ведь в 2006 году она развелась со своим единственным мужем, банкиром Джоном Мерфи. Сегодня у 62-летней актрисы нет детей, но есть много племянников, о которых она с радостью рассказывает на своих страницах в социальных сетях.

Бонни Хант в "Бетховене" и сегодня. Фото: Pinterest

Николь Том

Американская актриса сыграла роль скромной девочки-подростка по имени Райс только в первых двух частях из семи, ведь потом она стала слишком взрослой для своей роли. В период с 1993 по 1999 годы Николь снималась в сериале "Няня", а также сыграла в четырех эпизодах сериала "Беверли-Гиллз, 90210" и в "Менталисте".

Подробности своей личной жизни 45-летняя актриса не раскрывает, но известно, что в конце 90-х Николь была в отношениях с музыкантом Крисом Джеймсом. В своих социальных сетях актриса с радостью рассказывает о своем домашнем любимце — пуделе по кличке Честер.

Николь Том в фильме "Бетховен" и сейчас. Фото: Pinterest

Кристофер Кастиль

В карьере актера Кристофера Кастиля сейчас только первые две части фильма "Бетхофен", где он сыграл мальчика по имени Тэд. В 1998 году он решил завершить свою актерскую карьеру, получил степень магистра и начал преподавать политические науки и историю США.

Сейчас Кристоферу Кастилю уже 43 года, он женат, но свои страницы в социальных сетях он давно не обновлял. Поэтому неизвестно, как сегодня живет милый мальчик из американской комедии "Бетховен".

Кристофер Кастиль в роли Тэда в фильме "Бетховен" и сейчас. Фото: Pinterest

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