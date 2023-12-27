Какими за 31 год стали актеры Бетховена — что изменилось в их жизни

Легендарный "Бетховен" — что изменилось в жизни актеров за 31 год
"Бетховен" — это классическая американская комедия 90-х о семье, жизнь которой меняется после появления большой собаки. Актеры, сыгравшие в этом фильме, получили безумный успех и стали настоящими звездами, поэтому можно посмотреть, какими они стали сегодня.
Новини.LIVE рассказывает, как за 31 год изменилась жизнь актеров фильма "Бетховен".
Чарльз Гродин
На момент съемок фильма американский актер, которому тогда было 57 лет, уже был успешным и снялся в фильме "Успеть до полуночи" с Робертом Де Ниро. После первых двух частей фильма Чарльз снялся еще в нескольких, но затем начал вести "Шоу Чарльза Гродина", стал политическим обозревателем и выпустил несколько своих книг.
За свою жизнь актер, сыгравший главную роль главы семейства Джорджа Ньютона, дважды был женат. К сожалению, в 2021 году Чарльза Гродина, которому на тот момент было 86 лет, не стало из-за рака костного мозга.
Бонни Хант
На момент завершения съемок американской актрисе, сыгравшей в фильме "Бетховен" маму по имени Элис Ньютон, было всего 29 лет. Именно роль в этом фильме стала началом карьеры Бонни. Впоследствии она сыграла в таких легендарных фильмах, как:
- Джуманджи
- Паутина лжи
- Зеленая миля
- Оптом дешевле
Но в семейной жизни Бонни все не так хорошо, ведь в 2006 году она развелась со своим единственным мужем, банкиром Джоном Мерфи. Сегодня у 62-летней актрисы нет детей, но есть много племянников, о которых она с радостью рассказывает на своих страницах в социальных сетях.
Николь Том
Американская актриса сыграла роль скромной девочки-подростка по имени Райс только в первых двух частях из семи, ведь потом она стала слишком взрослой для своей роли. В период с 1993 по 1999 годы Николь снималась в сериале "Няня", а также сыграла в четырех эпизодах сериала "Беверли-Гиллз, 90210" и в "Менталисте".
Подробности своей личной жизни 45-летняя актриса не раскрывает, но известно, что в конце 90-х Николь была в отношениях с музыкантом Крисом Джеймсом. В своих социальных сетях актриса с радостью рассказывает о своем домашнем любимце — пуделе по кличке Честер.
Кристофер Кастиль
В карьере актера Кристофера Кастиля сейчас только первые две части фильма "Бетхофен", где он сыграл мальчика по имени Тэд. В 1998 году он решил завершить свою актерскую карьеру, получил степень магистра и начал преподавать политические науки и историю США.
Сейчас Кристоферу Кастилю уже 43 года, он женат, но свои страницы в социальных сетях он давно не обновлял. Поэтому неизвестно, как сегодня живет милый мальчик из американской комедии "Бетховен".
Напомним, мы писали о том, какими сегодня стали актеры известного "Джуманджи" 1995 года.
Ранее мы рассказывали о том, как изменились герои фильма "Хроники Нарнии" за 18 лет.
Также мы сообщали о том, что произошло в жизни актеров "Звездных войн" за 46 лет.
Читайте Новини.LIVE!