Головна Life Лесю Нікітюк розкритикували за зміни у зовнішності — подробиці

Лесю Нікітюк розкритикували за зміни у зовнішності — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 12:40
Лесю Нікітюк розкритикували через нові зміни у зовнішності — деталі
Українська ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк знову нарвалася на хвилю хейту від підписників. Користувачі мережі відреагували на допис косметологині зірки, в якому йшлося про ін'єкції та зміни у зовнішності ведучої.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Реакція мережі на зміни Лесі Нікітюк

Косметологиня Тетяна Кушніренко опублікувала допис в Instagram, в якому відверто розповіла про зміни у зовнішності Лесі Нікітюк. Українська ведуча вставила філери, аби мати молодший вигляд.

Лікарка показала, як відбувалася підготовка до процедури та її результат. За словами Кушніренко, вона опублікувала інформацію про зміни з дозволу самої Нікітюк.

Лесю Нікітюк розкритикували через зовнішність
Леся Нікітюк перед процедурою омолодження. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Я безмежно вдячна Лесі за те, що вона відкрито ділиться інформацією про процедури, які реально робить. Багато зірок це приховують, але щирість Лесі — одна з її найкрутіших рис, і я це неймовірно ціную", — написала косметологиня.

Та користувачі мережі не надто оцінили щирість Нікітюк. Вони розкритикували зірку через зміни у зовнішності, звинувативши її у відсутності індивідуальності:

  • "Там від Лесі лише Монро залишилась, на жаль";
  • "Одне обличчя на всіх, як клоновані, нічого особистого ніякої родзинки, як під кальку 3D принтер";
  • "Ця Леся і в 27 мала вигляд, як у 40. З косметологією чи без, не знаю";
  • "Мені цікаво, вони справді не бачать, що схожі як дві краплі води. Де ж ця індивідуальність? Правильно. Вона ховається за губами, ін'єкціями і всім іншим, що робить жінок схожими на продукт індустрії Barbie";
  • "Сестри, одне обличчя";
  • "Всі однакові, як ляльки".
Лесю Нікітюк розкритикували через зовнішність
Леся Нікітюк та Тетяна Кушніренко. Фото: instagram/lesia_nikituk 

Інші ж користувачі мережі навпаки оцінили зміни у зовнішності української ведучої. Вони підкреслили красу Нікітюк:

  • "Дуже красиві, шикарні";
  • "Як завжди, найкраща";
  • "Які ви гарні!";
  • "Ви супер!".

Сама ж Леся Нікітюк на коментарі хейтерів не відреагувала. Вона лише пожартувала, що світлини з нею — це фотошоп.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк вперше показала обличчя сина. Вона опублікувала чуттєві фото з малюком.

Також ми розповідали про те, що артистка похвалилась розкішним подарунком від коханого. Чоловік Нікітюк порадував їй величезний букет квітів.

Леся Нікітюк знаменитості хейт краса критика
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
