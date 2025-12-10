Лесю Нікітюк розкритикували через нові зміни у зовнішності — деталі

Українська ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк знову нарвалася на хвилю хейту від підписників. Користувачі мережі відреагували на допис косметологині зірки, в якому йшлося про ін'єкції та зміни у зовнішності ведучої.

Реакція мережі на зміни Лесі Нікітюк

Косметологиня Тетяна Кушніренко опублікувала допис в Instagram, в якому відверто розповіла про зміни у зовнішності Лесі Нікітюк. Українська ведуча вставила філери, аби мати молодший вигляд.

Лікарка показала, як відбувалася підготовка до процедури та її результат. За словами Кушніренко, вона опублікувала інформацію про зміни з дозволу самої Нікітюк.

Леся Нікітюк перед процедурою омолодження. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Я безмежно вдячна Лесі за те, що вона відкрито ділиться інформацією про процедури, які реально робить. Багато зірок це приховують, але щирість Лесі — одна з її найкрутіших рис, і я це неймовірно ціную", — написала косметологиня.

Та користувачі мережі не надто оцінили щирість Нікітюк. Вони розкритикували зірку через зміни у зовнішності, звинувативши її у відсутності індивідуальності:

"Там від Лесі лише Монро залишилась, на жаль";

"Одне обличчя на всіх, як клоновані, нічого особистого ніякої родзинки, як під кальку 3D принтер";

"Ця Леся і в 27 мала вигляд, як у 40. З косметологією чи без, не знаю";

"Мені цікаво, вони справді не бачать, що схожі як дві краплі води. Де ж ця індивідуальність? Правильно. Вона ховається за губами, ін'єкціями і всім іншим, що робить жінок схожими на продукт індустрії Barbie";

"Сестри, одне обличчя";

"Всі однакові, як ляльки".

Леся Нікітюк та Тетяна Кушніренко. Фото: instagram/lesia_nikituk

Інші ж користувачі мережі навпаки оцінили зміни у зовнішності української ведучої. Вони підкреслили красу Нікітюк:

"Дуже красиві, шикарні";

"Як завжди, найкраща";

"Які ви гарні!";

"Ви супер!".

Сама ж Леся Нікітюк на коментарі хейтерів не відреагувала. Вона лише пожартувала, що світлини з нею — це фотошоп.

