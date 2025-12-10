Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Life Лесю Никитюк раскритиковали за изменения во внешности — детали

Лесю Никитюк раскритиковали за изменения во внешности — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 12:40
Лесю Никитюк раскритиковали из-за новых изменений во внешности — детали
Украинская ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк снова нарвалась на волну хейта от подписчиков. Пользователи сети отреагировали на сообщение косметолога звезды, в котором говорилось об инъекциях и изменениях во внешности ведущей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Реакция сети на изменения Леси Никитюк

Косметолог Татьяна Кушниренко опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала об изменениях во внешности Леси Никитюк. Украинская ведущая вставила филлеры, чтобы выглядеть моложе.

Врач показала, как происходила подготовка к процедуре и ее результат. По словам Кушниренко, она опубликовала информацию об изменениях с разрешения самой Никитюк.

Лесю Нікітюк розкритикували через зовнішність
Леся Никитюк перед процедурой омоложения. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Я бесконечно благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о процедурах, которые реально делает. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценю", — написала косметолог.

Но пользователи сети не слишком оценили искренность Никитюк. Они раскритиковали звезду из-за изменений во внешности, обвинив ее в отсутствии индивидуальности:

  • "Там от Леси только Монро осталась, к сожалению";
  • "Одно лицо на всех, как клонированные, ничего личного никакой изюминки, как под кальку 3D принтер";
  • "Эта Леся и в 27 выглядела, как в 40. С косметологией или без, не знаю";
  • "Мне интересно, они действительно не видят, что похожи как две капли воды. Где же эта индивидуальность? Правильно. Она скрывается за губами, инъекциями и всем остальным, что делает женщин похожими на продукт индустрии Barbie";
  • "Сестры, одно лицо";
  • "Все одинаковые, как куклы".
Лесю Нікітюк розкритикували через зовнішність
Леся Никитюк и Татьяна Кушниренко. Фото: instagram/lesia_nikituk

Другие же пользователи сети наоборот оценили изменения во внешности украинской ведущей. Они подчеркнули красоту Никитюк:

  • "Очень красивые, шикарные";
  • "Как всегда, самая лучшая";
  • "Какие вы красивые!";
  • "Вы супер!".

Сама же Леся Никитюк на комментарии хейтеров не отреагировала. Она лишь пошутила, что фотографии с ней — это фотошоп.

Напомним, ранее мы писали о том, что Леся Никитюк впервые показала лицо сына. Она опубликовала чувственные фото с малышом.

Также мы рассказывали о том, что артистка похвасталась роскошным подарком от любимого. Муж Никитюк порадовал ей огромный букет цветов.

Леся Никитюк знаменитости хейт красота критика
Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации