Лесю Никитюк раскритиковали из-за новых изменений во внешности — детали

Украинская ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк снова нарвалась на волну хейта от подписчиков. Пользователи сети отреагировали на сообщение косметолога звезды, в котором говорилось об инъекциях и изменениях во внешности ведущей.

Реакция сети на изменения Леси Никитюк

Косметолог Татьяна Кушниренко опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала об изменениях во внешности Леси Никитюк. Украинская ведущая вставила филлеры, чтобы выглядеть моложе.

Врач показала, как происходила подготовка к процедуре и ее результат. По словам Кушниренко, она опубликовала информацию об изменениях с разрешения самой Никитюк.

Леся Никитюк перед процедурой омоложения. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Я бесконечно благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о процедурах, которые реально делает. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценю", — написала косметолог.

Но пользователи сети не слишком оценили искренность Никитюк. Они раскритиковали звезду из-за изменений во внешности, обвинив ее в отсутствии индивидуальности:

"Там от Леси только Монро осталась, к сожалению";

"Одно лицо на всех, как клонированные, ничего личного никакой изюминки, как под кальку 3D принтер";

"Эта Леся и в 27 выглядела, как в 40. С косметологией или без, не знаю";

"Мне интересно, они действительно не видят, что похожи как две капли воды. Где же эта индивидуальность? Правильно. Она скрывается за губами, инъекциями и всем остальным, что делает женщин похожими на продукт индустрии Barbie";

"Сестры, одно лицо";

"Все одинаковые, как куклы".

Леся Никитюк и Татьяна Кушниренко. Фото: instagram/lesia_nikituk

Другие же пользователи сети наоборот оценили изменения во внешности украинской ведущей. Они подчеркнули красоту Никитюк:

"Очень красивые, шикарные";

"Как всегда, самая лучшая";

"Какие вы красивые!";

"Вы супер!".

Сама же Леся Никитюк на комментарии хейтеров не отреагировала. Она лишь пошутила, что фотографии с ней — это фотошоп.

