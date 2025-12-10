Лесю Никитюк раскритиковали из-за новых изменений во внешности — детали

Лесю Никитюк раскритиковали за изменения во внешности — детали
Украинская ведущая Леся Никитюк снова нарвалась на волну хейта от подписчиков. Пользователи сети отреагировали на сообщение косметолога звезды, в котором говорилось об инъекциях и изменениях во внешности ведущей.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Реакция сети на изменения Леси Никитюк
Косметолог Татьяна Кушниренко опубликовала пост в Instagram, в котором откровенно рассказала об изменениях во внешности Леси Никитюк. Украинская ведущая вставила филлеры, чтобы выглядеть моложе.
Врач показала, как происходила подготовка к процедуре и ее результат. По словам Кушниренко, она опубликовала информацию об изменениях с разрешения самой Никитюк.
"Я бесконечно благодарна Лесе за то, что она открыто делится информацией о процедурах, которые реально делает. Многие звезды это скрывают, но искренность Леси — одна из ее самых крутых черт, и я это невероятно ценю", — написала косметолог.
Но пользователи сети не слишком оценили искренность Никитюк. Они раскритиковали звезду из-за изменений во внешности, обвинив ее в отсутствии индивидуальности:
- "Там от Леси только Монро осталась, к сожалению";
- "Одно лицо на всех, как клонированные, ничего личного никакой изюминки, как под кальку 3D принтер";
- "Эта Леся и в 27 выглядела, как в 40. С косметологией или без, не знаю";
- "Мне интересно, они действительно не видят, что похожи как две капли воды. Где же эта индивидуальность? Правильно. Она скрывается за губами, инъекциями и всем остальным, что делает женщин похожими на продукт индустрии Barbie";
- "Сестры, одно лицо";
- "Все одинаковые, как куклы".
Другие же пользователи сети наоборот оценили изменения во внешности украинской ведущей. Они подчеркнули красоту Никитюк:
- "Очень красивые, шикарные";
- "Как всегда, самая лучшая";
- "Какие вы красивые!";
- "Вы супер!".
Сама же Леся Никитюк на комментарии хейтеров не отреагировала. Она лишь пошутила, что фотографии с ней — это фотошоп.
