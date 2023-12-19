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Лише 1% людей здатні швидко розгадати цю веселу оптичну головоломку

19 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% людей здатні швидко розгадати цю веселу картинку
Не зіпсуйте домашнім улюбленцям рибний день. Малюнок: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кота видно добре, собака теж замаскувався погано. А спробуйте знайти рибку на малюнку протягом 15 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Для тих, хто любить головоломки, є додатковий улов — потрібно спробувати знайти рибку протягом 15 секунд.

Хоча малюнок може здатися звичайним, це нелегка справа, й 99% людей здаються.

Оптичні головоломки створені, щоб обманювати наш зір, й можуть бути використані як прості визначники інтелекту.

Вважається, що оптичні ілюзії допомагають покращити увагу, концентрацію та загальні когнітивні здібності.

Художні деталі цієї ілюзії, пропонують ідеальний камуфляж для підступної рибки, позаяк очам важко сфокусуватися на якомусь одному об'єкті.

Підказка: спробуйте розбити зображення на кілька частин, а потім роздивляйтеся кожну повільно, по черзі.

Якщо ви не знайшли рибу, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Хто б міг подумати, що риба захована у зображенні на вазі!

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні головоломки — тут і тут.

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