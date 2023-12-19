Оптическая головоломка: только 1% людей способны быстро разгадать эту веселую картинку

Лишь 1% людей способны быстро разгадать эту веселую оптическую головоломку
Кота видно хорошо, собака тоже замаскировалась плохо. А попытайтесь найти рыбку на рисунке в течение 15 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Хитрая рыбка"
Для тех, кто любит головоломки, есть дополнительный улов — нужно попытаться найти рыбку в течение 15 секунд.
Хотя рисунок может показаться обычным, это нелегкое дело, и 99% людей сдаются.
Оптические головоломки созданы, чтобы обманывать наше зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.
Считается, что оптические иллюзии помогают улучшить внимание, концентрацию и общие когнитивные способности.
Художественные детали этой иллюзии предлагают идеальный камуфляж для коварной рыбки, так как глазам трудно сфокусироваться на каком-то одном объекте.
Подсказка: попробуйте разбить изображение на несколько частей, а затем смотрите каждую медленно, поочередно.
Если вы не нашли рыбу, не огорчайтесь, мы покажем решение.
Кто бы мог подумать, что рыба спрятана в изображении на вазе!
Правильный ответ
Раньше мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.
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