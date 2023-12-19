Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Лишь 1% людей способны быстро разгадать эту веселую оптическую головоломку arrow

Лишь 1% людей способны быстро разгадать эту веселую оптическую головоломку

19 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая головоломка: только 1% людей способны быстро разгадать эту веселую картинку
Не испортьте домашним питомцам рыбный день. Рисунок: The Sun
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кота видно хорошо, собака тоже замаскировалась плохо. А попытайтесь найти рыбку на рисунке в течение 15 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Хитрая рыбка"

null

Для тех, кто любит головоломки, есть дополнительный улов — нужно попытаться найти рыбку в течение 15 секунд.

Хотя рисунок может показаться обычным, это нелегкое дело, и 99% людей сдаются.

Оптические головоломки созданы, чтобы обманывать наше зрение, и могут использоваться как простые определители интеллекта.

Считается, что оптические иллюзии помогают улучшить внимание, концентрацию и общие когнитивные способности.

Художественные детали этой иллюзии предлагают идеальный камуфляж для коварной рыбки, так как глазам трудно сфокусироваться на каком-то одном объекте.

Подсказка: попробуйте разбить изображение на несколько частей, а затем смотрите каждую медленно, поочередно.

Если вы не нашли рыбу, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Кто бы мог подумать, что рыба спрятана в изображении на вазе!

Правильный ответ

Раньше мы предлагали веселые оптические головоломки — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме