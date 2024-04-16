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Лише 1% уважних водіїв розв'яжуть цю оптичну головоломку за шість секунд

16 квітня 2024 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична головоломка: лише 1% уважних водіїв розв'яжуть цю задачку
Бачите різницю між авто? Малюнок: Jargan Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На малюнку один автомобіль дещо відрізняється від інших. Щоб опинитися серед елітних гравців в оптичні головоломки, потрібно знайти його за шість секунд.

Завдання запропонувала The Sun.

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Лише 1% уважних водіїв розв'яжуть цю оптичну головоломку за шість секунд - фото 1

На малюнку зображено дев'ять зелених седанів зі схожими рисами. Але один з них відрізняється від інших.

Здатність швидко виявляти відмінності в повторюваному малюнку свідчить про високий рівень гостроти зору та навичок розпізнавання образів.

Втім, не засмучуйтеся, якщо не виходить швидко розв'язати задачу. Хай там як, але гра не дає остаточного уявлення про інтелектуальні здібності гравця.

Приготуйтеся та встановіть таймер на шість секунд.

Наука про оптичні головоломки

  • Очі сприймають дуже мало спільного з тим, що ми бачимо, і саме мозок відіграє ключову роль у створенні образів.
  • Мозок постійно осмислює світ у найшвидшому темпі, попри те, що навколишнє середовище існує у форматі 3D, а зображення на нашій сітківці — у 2D.
  • Мозку може бути дуже важко інтерпретувати все одразу, тому він часто обирає швидкі шляхи й дає спрощену версію побаченого, щоб люди могли швидше реагувати на потенційні небезпеки.
  • Коли ви дивитеся на об'єкт, то бачите світло, яке відбивається від нього і потрапляє в око, перетворюючись на електричні імпульси, які мозок потім інтерпретує як зображення.
  • Різні кольори, світло і темрява можуть змусити однакові за розміром об'єкти виглядати по-різному.

Вам вдалося знайти рішення?

Правильна відповідь

Лише 1% уважних водіїв розв'яжуть цю оптичну головоломку за шість секунд - фото 2

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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оптична ілюзія
зір
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